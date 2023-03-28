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Студент на неделю: в каникулы белорусские школьники посетят лекции и практики в медвузе

28.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Студент на неделю: в каникулы белорусские школьники посетят лекции и практики в медвузе
 Фото: МТРК «МИР»

Новый сезон проекта для школьников стартовал в Белорусском государственном медуниверситете. Неделю каникул абитуриенты будут ходить на лекции и практические занятия в лабораториях. Так они смогут познакомиться со студенческой жизнью и определиться с выбором профессии, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

По крику этого младенца в вузе учат определять то или иное заболевание, а потом рассказывают, как помочь ребенку. Одиннадцатиклассница Виктория Шарова планирует стать педиатром. Уверена: неделя в вузе поможет побороть страх и вникнуть в профессию.

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«Это очень приближено к реальности, и то, что я сейчас получаю возможность это все увидеть и прочувствовать, это очень полезно. На самом деле еще немного сомневаюсь, но если буду поступать в медицинский, то в педиатрию», – поделилась участница проекта «Студент Белорусского государственного медицинского университета на неделю» Виктория Шарова.

Александр Назарчук на эту неделю стал студентом-стоматологом. Для начала попробовал замешать специальный раствор и сделать слепок челюсти. Потом изучил инструменты для удаления кариеса и пломбирования зубов. Правда, сверлить пока не разрешили.

«Очень увлекательно это все потрогать. Видеть-то я могу и в соцсетях это, а вот потрогать тут дается возможность. Вообще медициной я давно увлекаюсь, у меня сестра учитель биологии, тетя работает 25 лет стоматологом», – рассказал участник проекта «Студент Белорусского государственного медицинского университета на неделю» Александр Назарчук.

Влиться в университетскую жизнь и выбрать лекции будущим медикам помогают наставники и кураторы. Это студенты старших курсов. Егор Бакун, к примеру, даже дает мастер-классы.

«Я их понимаю, я помню, как это было волнительно, я помню, каково мне было на первом месяце учебы, глаза по пять копеек: как, что куда. Почувствовать вот этот подъем, распорядок дня, всю эту дорогу, как проходит само занятие, сколько оно длится, как организовано – это очень дорогого стоит», – сказал студент третьего курса стоматологического факультета Белорусского государственного медицинского университета Егор Бакун.

Каникулы в медвузе в этот раз проведут 70 школьников. Это больше, чем в прошлом сезоне. Всего на участие в проекте подали около тысячи заявок. Испытанием было мотивационное письмо. У тех, кто отбор не прошел, еще будет шанс посмотреть на университет изнутри.

«К концу этой недели в субботу, в выходной день, в рамках каникул, которое еще будут, мы организуем день открытых дверей. Все, кто подали тысячу заявок, мы пригласим и их, и родителей. Мы вместе с ними тоже покажем и университет, и сможем пообщаться», – поделился планами ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович.

Подготовка к поступлению у школьников в самом разгаре. До приемной кампании в медицинский остается несколько месяцев. Проходные баллы в этот ВУЗ самые высокие в стране. В этом году сюда планируют зачислить около полутора тысяч будущих медиков. Их будут готовить на 8-ми факультетах.



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