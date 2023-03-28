Студент на неделю: в каникулы белорусские школьники посетят лекции и практики в медвузе

Александр Назарчук на эту неделю стал студентом-стоматологом. Для начала попробовал замешать специальный раствор и сделать слепок челюсти. Потом изучил инструменты для удаления кариеса и пломбирования зубов. Правда, сверлить пока не разрешили.

«Очень увлекательно это все потрогать. Видеть-то я могу и в соцсетях это, а вот потрогать тут дается возможность. Вообще медициной я давно увлекаюсь, у меня сестра учитель биологии, тетя работает 25 лет стоматологом», – рассказал участник проекта «Студент Белорусского государственного медицинского университета на неделю» Александр Назарчук.

Влиться в университетскую жизнь и выбрать лекции будущим медикам помогают наставники и кураторы. Это студенты старших курсов. Егор Бакун, к примеру, даже дает мастер-классы.

«Я их понимаю, я помню, как это было волнительно, я помню, каково мне было на первом месяце учебы, глаза по пять копеек: как, что куда. Почувствовать вот этот подъем, распорядок дня, всю эту дорогу, как проходит само занятие, сколько оно длится, как организовано – это очень дорогого стоит», – сказал студент третьего курса стоматологического факультета Белорусского государственного медицинского университета Егор Бакун.

Каникулы в медвузе в этот раз проведут 70 школьников. Это больше, чем в прошлом сезоне. Всего на участие в проекте подали около тысячи заявок. Испытанием было мотивационное письмо. У тех, кто отбор не прошел, еще будет шанс посмотреть на университет изнутри.

«К концу этой недели в субботу, в выходной день, в рамках каникул, которое еще будут, мы организуем день открытых дверей. Все, кто подали тысячу заявок, мы пригласим и их, и родителей. Мы вместе с ними тоже покажем и университет, и сможем пообщаться», – поделился планами ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович.