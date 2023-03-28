Лукашенко: Беларусь готова к тесному сотрудничеству с Зимбабве

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко подтвердил готовность Беларуси к тесному сотрудничеству с Зимбабве . Президент провел встречу с министром иностранных дел и международной торговли африканской страны Фредериком Шавой.



Глава зимбабвийского МИДа находится в Беларуси с деловым визитом. Принимая гостя, Александр Лукашенко начал с шутки о погоде. Сегодня Шава смог почувствовать, что такое зима. Минск с утра накрыла снежная буря.



Что же касается сотрудничества, по итогам недавнего визита президента Беларуси в Зимбабве утвердили Дорожную карту. За ее реализацию отвечает комиссия во главе с вице-премьером. Среди предложений белорусской стороны – промышленная кооперация и работа с третьими странами.



«Мы готовы создавать совместные предприятия у вас. Мы готовы принять ваши инвестиции в Беларуси. Если вас будет это интересовать. И на вполне цивилизованной высокой основе выстраивать это сотрудничество в сфере экономики. Все договоренности, которых мы достигли во время моего визита в вашу страну, будут неукоснительно соблюдаться», – заявил Лукашенко.

Есть планы по сотрудничеству в области образования, гуманитарной сфере, а также здравоохранении, материнства и детства.



