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Лукашенко: Беларусь готова к тесному сотрудничеству с Зимбабве

28.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Беларусь готова к тесному сотрудничеству с Зимбабве
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Александр Лукашенко подтвердил готовность Беларуси к тесному сотрудничеству с Зимбабве. Президент провел встречу с министром иностранных дел и международной торговли африканской страны Фредериком Шавой.

Глава зимбабвийского МИДа находится в Беларуси с деловым визитом. Принимая гостя, Александр Лукашенко начал с шутки о погоде. Сегодня Шава смог почувствовать, что такое зима. Минск с утра накрыла снежная буря.

Что же касается сотрудничества, по итогам недавнего визита президента Беларуси в Зимбабве утвердили Дорожную карту. За ее реализацию отвечает комиссия во главе с вице-премьером. Среди предложений белорусской стороны – промышленная кооперация и работа с третьими странами.

«Мы готовы создавать совместные предприятия у вас. Мы готовы принять ваши инвестиции в Беларуси. Если вас будет это интересовать. И на вполне цивилизованной высокой основе выстраивать это сотрудничество в сфере экономики. Все договоренности, которых мы достигли во время моего визита в вашу страну, будут неукоснительно соблюдаться», – заявил Лукашенко.

Есть планы по сотрудничеству в области образования, гуманитарной сфере, а также здравоохранении, материнства и детства.



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Теги: Минск
 
 
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Президент провел встречу с министром иностранных дел и международной торговли африканской страны Фредериком Шавой.
 
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