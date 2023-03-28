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Лукашенко: Беларусь готова к тесному сотрудничеству с Зимбабве
28.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко подтвердил готовность Беларуси к тесному
Есть планы по сотрудничеству в области образования, гуманитарной сфере, а также здравоохранении, материнства и детства.
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