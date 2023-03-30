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Представительство Курчатовского института открылось в Минске
30.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="447" width="670">
Представительство Курчатовского института открыли в Минске. Это значит, что белорусские и российские ученые теперь будут работать более плотно над научными проектами Союзного государства.
В представительстве запланировано открытие шести лабораторий. Уже идет закупка высокотехнологичного оборудования. Выделены и направления, по которым будут проводить исследования. В приоритете сейчас микроэлектроника, а также высокие технологии в сфере сельского хозяйства и вопросов генетики растений, животных и аквакультур. Есть взаимный интерес ученых и в области космических технологий, впрочем, не только их.
Открытие представительства приурочили ко Дню единения народов Беларуси и России, который отметят 2 апреля.
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Это значит, что белорусские и российские ученые теперь будут работать более плотно над научными проектами Союзного государства.
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