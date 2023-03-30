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Представительство Курчатовского института открылось в Минске

30.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Представительство Курчатовского института открылось в МинскеМинске" height="447" width="670">
Фото: МТРК «МИР»

Представительство Курчатовского института открыли в Минске. Это значит, что белорусские и российские ученые теперь будут работать более плотно над научными проектами Союзного государства.

В представительстве запланировано открытие шести лабораторий. Уже идет закупка высокотехнологичного оборудования. Выделены и направления, по которым будут проводить исследования. В приоритете сейчас микроэлектроника, а также высокие технологии в сфере сельского хозяйства и вопросов генетики растений, животных и аквакультур. Есть взаимный интерес ученых и в области космических технологий, впрочем, не только их.

«Это ядерные технологии. Работает станция в Островце. Здесь есть институт «Сосны», который был частью советского атомного комплекса, который делал много разных вещей, в частности специальной техники. Я думаю, что мы будем развивать ядерные технологии, включая, что очень важно, технологии ядерной медицины», – сказал президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

Открытие представительства приурочили ко Дню единения народов Беларуси и России, который отметят 2 апреля.



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Теги: Минск
 
 
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