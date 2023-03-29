Турслет школьников из России и Беларуси пройдет в Псковской области

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ученики из разных регионов России и Беларуси в этом году встретятся на туристическом слете в Псковской области. В регион летом приедут около 350 ребят, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства по итогам заседания рабочей группы по подготовке мероприятия.

Ребятам, которые примут участие в турслете, от 12 до 17 лет. Приезжают они вместе с сопровождающими, чтобы посоревноваться в туристических навыках, ориентировании на местности, контрольно-туристском маршруте и проявить свои творческие способности в конкурсной программе.