Белагропромбанк приглашает к участию в «Стартап-марафоне»!

Источник материала: ProBusiness





Друзья! С радостью сообщаем вам, о старте Республиканской конкурсной программы ОАО «Белагропромбанк» «Стартап-марафон» , которая второй год подряд соберет креативных, новаторски мыслящих предпринимателей, способных разрабатывать и реализовывать инновационные бизнес-проекты!

В настоящее время открыт прием заявок для участия в Республиканской конкурсной программе «Стартап-марафон». Мы приглашаем к участию стартапов, имеющих новаторские предпринимательские идеи, а также бизнесменов с инновационными проектами в современных, востребованных, быстро растущих и развивающихся сферах деятельности. Став участником «Стартап-марафона», вы сможете прокачать свои силы в построении эффективного, доходного бизнеса, пройти обучение у ведущих бизнес-экспертов Беларуси, найти поддержку инвесторов и получить крупный денежный приз.

Для участия в Республиканской конкурсной программе «Стартап-марафон» приглашаются бизнес-проекты по следующим номинациям:

AgroTech – здесь могут быть представлены технологии в сельском хозяйстве, в том числе продукты, системы, технологические решения для зондирования и анализа почв, мониторинга полей, точного земледелия, автоматизации сельскохозяйственного оборудования и процессов и многое другое;

– здесь могут быть представлены технологии в сельском хозяйстве, в том числе продукты, системы, технологические решения для зондирования и анализа почв, мониторинга полей, точного земледелия, автоматизации сельскохозяйственного оборудования и процессов и многое другое; Fintech – в этой номинации могут быть заявлены проекты в области финансовых технологий, сервисов и электронной коммерции (управление капиталом и активами, инновации в области совершения платежей, блокчейн-технологии и криптовалюты и др.);

– в этой номинации могут быть заявлены проекты в области финансовых технологий, сервисов и электронной коммерции (управление капиталом и активами, инновации в области совершения платежей, блокчейн-технологии и криптовалюты и др.); TechNet – проекты в этой номинации могут представлять продукты, технологии решения для предприятий реального сектора экономики, сервисы, связанные с искусственным интеллектом, услуги в области кибербезопасности, IT-продукты, программное обеспечение для разных сфер деятельности и др.;

– проекты в этой номинации могут представлять продукты, технологии решения для предприятий реального сектора экономики, сервисы, связанные с искусственным интеллектом, услуги в области кибербезопасности, IT-продукты, программное обеспечение для разных сфер деятельности и др.; MedTech – здесь будут оцениваться передовые и цифровые технологии в медицине, в том числе биоматериалы, цифровое здоровье, искусственный интеллект в диагностике и терапии, датчики и робототехника, приложения в медицинской инженерии и др.;

– здесь будут оцениваться передовые и цифровые технологии в медицине, в том числе биоматериалы, цифровое здоровье, искусственный интеллект в диагностике и терапии, датчики и робототехника, приложения в медицинской инженерии и др.; Creative – могут быть представлены цифровые технологии в медиа, дизайне, культуре, обучении, в том числе цифровая реклама, рекламные сети и приложения, наружная реклама, контент и публикации, телекоммуникации и 5G, VR, AR, киберспорт и многое другое.

Участники «Стартап-марафона» смогут побороться за крупные денежные призы.

В каждой из 5-ти основных номинаций учрежден грант.

в размере 500 базовых величин на команду проекта.

Кроме того, все бизнес-проекты, руководителем которых является женщина, не зависимо от основной номинации, участвуют в отдельной номинации «Лучший женский стартап».

Победитель в номинации «Лучший женский стартап» будет отмечен дипломом и ценным призом от организаторов конкурса.

Конкурсная программа стартовала с 1 марта и продолжится до конца ноября 2023 года. За это время стартапы, зарегистрировавшиеся на конкурс и отобранные экспертным жюри для участия в конкурсе, пройдут 3 этапа:

Образовательный этап;

Акселерационный этап;

Республиканский DemoDay.

На каждом этапе вплоть до финала начинающих предпринимателей будут сопровождать опытные бизнес-консультанты, эксперты из разных сфер деятельности, а также представители банка. Они помогут в развитии идей, совершенствовании бизнес-плана, в решении финансовых, юридических, налоговых и иных вопросов и даже в поиске менторов и инвесторов для стартапов.

Для того чтобы стать участником Республиканской конкурсной программы «Стартап-марафон», необходимо:

Скачать и заполнить заявку на участие в «Стартап-марафоне», Отправить заполненную заявку на эл. адрес: startup@belapb.by Ожидать звонка от организаторов.

Все подробности о «Стартап-марафоне» вы можете найти на странице конкурса .

Уважаемые стартапы, начинающие предприниматели! Нам интересны ваши перспективные бизнес-идеи, и мы готовы их развивать, сопровождать и поддерживать. В рамках Конкурсной программы «Стартап-марафон» Белагропромбанк создаст все условия для внедрения ваших идей в жизнь, поможет в дальнейшем продвижении, популяризации и финансировании вашего бизнеса. Нам важно, чтобы ваш бизнес-проект не просто сформировался, но и нашел свое применение в жизни и был полезен обществу.

Ждем ваши заявки на участие в «Стартап-марафоне» и желаем успехов!