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Белагропромбанк приглашает к участию в «Стартап-марафоне»!
30.03.2023 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Друзья! С радостью сообщаем вам, о старте
В настоящее время открыт прием
Для участия в Республиканской конкурсной программе «Стартап-марафон» приглашаются бизнес-проекты по следующим номинациям:
Участники «Стартап-марафона» смогут побороться за крупные денежные призы.
В каждой из 5-ти основных номинаций учрежден грант.
в размере 500 базовых величин на команду проекта.
Кроме того, все бизнес-проекты, руководителем которых является женщина, не зависимо от основной номинации, участвуют в отдельной номинации «Лучший женский стартап».
Победитель в номинации «Лучший женский стартап» будет отмечен дипломом и ценным призом от организаторов конкурса.
Конкурсная программа стартовала с 1 марта и продолжится до конца ноября 2023 года. За это время стартапы, зарегистрировавшиеся на конкурс и отобранные экспертным жюри для участия в конкурсе, пройдут 3 этапа:
На каждом этапе вплоть до финала начинающих предпринимателей будут сопровождать опытные бизнес-консультанты, эксперты из разных сфер деятельности, а также представители банка. Они помогут в развитии идей, совершенствовании бизнес-плана, в решении финансовых, юридических, налоговых и иных вопросов и даже в поиске менторов и инвесторов для стартапов.
Для того чтобы стать участником Республиканской конкурсной программы «Стартап-марафон», необходимо:
Все подробности о «Стартап-марафоне» вы можете найти на
Уважаемые стартапы, начинающие предприниматели! Нам интересны ваши перспективные бизнес-идеи, и мы готовы их развивать, сопровождать и поддерживать. В рамках Конкурсной программы «Стартап-марафон» Белагропромбанк создаст все условия для внедрения ваших идей в жизнь, поможет в дальнейшем продвижении, популяризации и финансировании вашего бизнеса. Нам важно, чтобы ваш бизнес-проект не просто сформировался, но и нашел свое применение в жизни и был полезен обществу.
Ждем ваши заявки на участие в «Стартап-марафоне» и желаем успехов!
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Друзья! С радостью сообщаем вам, о старте Республиканской конкурсной программы ОАО «Белагропромбанк» «Стартап-марафон», которая второй год подряд соберет...
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