Соболенко не смогла пробиться в полуфинал теннисного турнира в Майами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белоруска Арина Соболенко не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Майами.

В четвертьфинале вторая ракетка мира проиграла румынской теннисистке Соране Кырсте со счетом 4:6, 4:6. Игра длилась 1 час 25 минут. Соболенко была посеяна под вторым номером.

В полуфинале 32-летняя Кырстя, которая занимает 74-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, встретится с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой (18-й номер посева) и чешкой Петрой Квитовой (15-й номер посева).

Призовой фонд турнира в Майами составляет 8,8 миллиона долларов