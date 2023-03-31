В Минске высадили 26 кленов в парке Чингиза Айтматова

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минске высадили 26 кленов в парке Чингиза Айтматова" height="447" width="670">

Кленовая аллея Содружества независимых государств появилась в Минске. Ее приурочили к 95-летию кыргызского писателя и мыслителя Чингиза Айтматова, передает телеканал «МИР 24».

Парк имени литератора уже есть в Минске. Там и высадили 26 новых деревьев. Инициатива принадлежит посольству Кыргызстана в Беларуси. Закладка аллеи стала частью акции «Зеленое наследие», объявленной президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в марте прошлого года.

«Допустим, в городе высаживают тополя, высаживают еще и карагачи, очень хорошо идет береза. А в горных районах идут в основном хвойные породы, например, ель. Мы очень гордимся нашей голубой тянь-шаньской елью. Обычные елки зелеными, а тянь-шаньская – голубая. Она любит прохладу, холод. Даже высадка происходит в самые трескучие морозы», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Беларуси Эрмек Ибраимов.

Подобные акции по высадке деревьев сейчас проходят во всех странах Содружества.