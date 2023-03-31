«Вы вообще помните, зачем открыли бизнес?». Почему предприниматели «бегают по кругу» и ничего не успевают

Источник материала: ProBusiness

«Лучше меня никто не сделает», «Ни на кого нельзя положиться», «Работаю 3 года без выходных и отпусков, не могу оставить бизнес — все же рухнет!». Знакомая история? Что делать, если собственник бизнеса в шаге от выгорания, но продолжает совершать те же действия, которые и привели его в эту ситуацию, рассказал «Про бизнес» бизнес-коуч Андрей Парфилов .

«Без меня все развалится»

— Один из самых популярных запросов от собственников компаний и руководителей: «Я на работе 24/7, вовлечен во все дела, при этом как будто хожу по замкнутому кругу». Иными словами, усилия возрастают, а результат средний, или откровенно слабый, и никак не улучшается.

Первый сигнал, на который стоит обратить внимание — инерционность: действий много, но они привычные, стандартные и ведут не к росту результатов, а только ко все большей нехватке времени. Появляется хроническая усталость, недостаток энергии, чувство тотальной неудовлетворенности. Формируется модель поведения «Жертва в спасателе» — это когда «всех тащу на себе, без меня все давно развалилось бы…». И так продолжается до тех пор, пока не упираешься в тупик — когда и бросить нельзя, и тащить дальше невозможно.



Андрей Парфилов. Фото из личного архива эксперта.

Как мы привыкли «лечить» такое? Уровнем инструментов. «Вот разберусь с тайм-менеджментом, сделаю to-do листы, раскидаю дела по матрице Кови, буду „есть по утрам лягушек“, задачи начну в CRM ставить». И это хорошие, правильные инструменты, однако их практикуют многие руководители, но все равно что-то не то.

Собственник попадает в ловушку классического избыточного трудоголизма. Ему кажется: «Вот если бы в сутках было 40 часов, я бы все успел!».

В таком состоянии находятся многие руководители. Однако всегда можно увидеть людей, у которых точно так же 24 часа в сутках, при этом результаты кратно выше во всех сферах жизни. Я рекомендую найти себе понятную ролевую модель (человека, чьи результаты кардинально лучше ваших текущих) — например, пресловутого Илона Маска. И как только вам захочется, чтобы в сутках было 30−40 часов, вспоминайте, что у него тоже ровно 24 часа в сутках. Тогда становится очевидно, что дело вообще не во времени.

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Ищем «ловушки мышления»

Скорее всего, дело и не в инструментах — на этом уровне все более-менее понятно. Истинная же причина будет чаще всего в мышлении — тех бессознательных паттернах, которые и создают эту нехватку времени. Куда стоит посмотреть? Если нет результата, и это повторяемая история, разбираем, какой за этим стоит набор убеждений, какая поведенческая модель, какие жизненные стратегии и сценарии.

Если вы сталкиваетесь с описанными симптомами («белка в колесе», замкнутый круг, чувство застревания, работа 24/7, постоянная нехватка времени), могу порекомендовать одно простое упражнение. Возьмите чистый лист бумаги и напишите ответы на три вопроса:

Вопрос 1. Чем мне выгодна нехватка времени?

Я понимаю, что это звучит странно, хочется возмутиться: «В смысле, выгодно?! Мне ни разу это невыгодно! Я же хочу от этого избавиться!». Но мы говорим про вторичную выгоду — если бы это реально было вам невыгодно, вы бы давно от этого избавились. Задача — войти в честность с самим собой и искренне ответить на вопрос. В ответах вы можете найти много интересного.





Зачем создавать себе нехватку времени? Допустим, чтобы не делать новых действий. Например, вы привыкли все делать в своем бизнесе сам, и это хорошая возможность не учиться доверять людям и не осваивать делегирование, особенно на уровне мышления, так как делегирование без доверия невозможно.

Вопрос 2. От решения каких задач я убегаю на самом деле?

Как мы устроены? Мы убегаем от важных задач, которые находятся в зоне нашей некомпетентности, в сторону знакомого и определенного. Когда вам понятно, как написать регламент или настроить CRM, или сформировать отдел продаж, то вы и продолжаете наращивать количество действий именно в этих областях, не замечая, как эти действия становятся бессмысленными. Если вы ловите себя на избыточном трудоголизме, то, скорее всего, есть какие-то неочевидные задачи из разных сфер жизни, «узловые решения», которые не хочется принимать. Прятаться туда, где «все понятно» — максимально распространенная история.

Вопрос 3. Воплощением какого моего убеждения является поведение, в котором есть ощущение недостатка времени?

У нас всех есть фоновые убеждения, например: «Результат всегда достается большими усилиями», «Надо стараться», «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда»… Проанализируйте, какое фоновое убеждение вы «кормите» своим поведением и действиями.

Отрицая убеждения, наши бессознательные паттерны, можно ходить по замкнутому кругу годами, а то и десятилетиями. Еще Эйнштейн говорил: «Ни одна проблема не решается на том уровне, на котором она возникла».

Для рационального читателя все это может показаться несколько странным. Но я сам до определенного момента жизни был классическим «левополушарным руководителем», с «MBA на всю голову» и с четким подходом «цели — декомпозиция — система материального стимулирования — поехали!». И делал высокий и не очень результат, но исключительно в концепциях «стараться и страдать». Потом раскапывал свои убеждения, наблюдал, как это работает, изучал альтернативные стратегии и формулировал причинно-следственные связи. Сейчас моя стратегия: «высокие результаты в легкости, свободе и насыщенной яркости всех сфер жизни».





В общем, если вы изучили и внедрили уровень инструментов и ничего не поменялось, начинайте исследовать собственные модели мышления — удивительные открытия я вам гарантирую.

Что делать, чтобы время было

На первый взгляд, руководителю всего-то и нужно решить 2 ключевые задачи — построить эффективную команду и внедрить системные элементы управления, а затем их автоматизировать.

Для того, чтобы построить эффективную команду руководителю необходимо освоить 8 компетенций управления людьми:

1. Наем

2. Адаптация

3. Постановка задач

4. Мотивация (с учетом типа трудовой мотивации подчиненного)

5. Обучение и развитие

6. Контроль

7. Обратная связь

8. Управление эмоциональным состоянием и ответственностью подчиненного

Построив сильную команду, собственнику остается финальный шаг до мечты: «Бизнес работает без меня, а я управляю по дашбордам, занимаясь операционкой 2 часа в день». Для этого необходимо понимать ключевые метрики в бизнес-модели собственного бизнеса, внедрить сквозную аналитику, описать бизнес-процессы, разработать рабочие регламенты и стандарты.

Возникает резонный вопрос: «А если так все просто, почему этого нет у большинства малого и среднего бизнеса? Почему столько собственников так и не перешагивают барьер „белки в колесе и замкнутого круга“, хотя понятно, что делать?»

Дело в том, что каждый бизнес — это проекция модели мышления собственника, калька его личностной конфигурации.

И команда — также зеркало руководителя. Когда я слышу от управленца: «Моя команда не целеустремленная!», «У людей нет целей», я прошу: «Покажите мне 3 свои главные цели на год, декомпозированные на уровень еженедельных действий». И если человек говорит: «Так у меня все в уме!», то сразу понятно, что на самом деле происходит с командой.





Или собственники зачастую жалуются: «Команда у меня не развивается, не ходят по семинарам, не смотрят обучающие видео!». На вопрос, когда он сам проходил тренинг, оказывается — последним было MBA 10 лет назад. И начинается перенос ответственности в окружающую среду: «Людей нет, сильных кадров нет».

Тут следовало бы понять и признать, что «дело во мне», так как «это я нанял этих людей, создал такую корпоративную культуру и такой набор ценностей». А это ой какое болезненное признание! Но любые сильные перемены в компании — это следствие личной трансформации собственника. И кратно вырасти, не пройдя горнило личностной трансформации, невозможно.





Если вы хотите системный бизнес и X5 от результата, начинайте с себя. Но в личную трансформацию, в работу с собственным мышлением, где чаще всего и кроется истинный корень всех текущих проблем, идут единицы. Чаще люди останавливаются на уровне инструментов: в очередной раз меняя, например, систему материального стимулирования, или перенастраивая CRM…

Однако именно ваше мышление привело вас в ту точку, где вы сейчас. Ничего не меняя на этом уровне (уровне фундамента = мышления), вы будете повторять все снова и снова. Попасть в реальность, где у вас отличная команда, все процессы выстроены, и автоматизированы, а бизнес растет кратно, «сегодняшний» вы не можете! Потому что там, в лучшем будущем, у вас будет другой набор убеждений, другая модель мышления и другие компетенции.

Кейс. Запрос от собственника: «Уработался, не могу построить команду, нет роста и масштаба, 4 года пашу за всех». Начинаем смотреть на уровень инструментов и действий. На первый взгляд, и ключевые процессы в компании описаны, и компетенции постановки задач у руководителя есть. Но что видим дальше? Когда собственник ставит задачи, у него повышенная тревожность. Откуда она берется? Покопавшись, находим у собственника убеждение: «Никому нельзя доверять, мир небезопасный». Это убеждение блокирует на уровне инструментов все, что человек знает про делегирование и постановку задач. «Головой» (рационально) можно понимать, что невозможно все делать самому, но на деле появляется гиперконтроль, от которого сильные специалисты разбегаются. Остаются непрофессионалы, которым в этом стиле коммуникаций комфортно. И таким образом, подтверждается мнение: «Я был прав, работать некому!». Что мы сделали: выявили эти убеждения, «перепрошили» их, закрепили корректным эмоциональным состоянием и уровнем действий. Итог: за 3 месяца человек открыл новый офис, сформировал отдел продаж, и, довольный, заканчивает работу в 6 вечера, высвободив себе дополнительное время.

Проблема в том, что самому свою «слепую зону» выявить архисложно, почти невозможно. Именно поэтому у многих успешных западных компаний выстроена культура работы с помогающими специалистами (коучами, психологами, и т.д.). У нас эта культура только зарождается, и это хорошо — люди наконец обращают внимание на свое ментальное здоровье.

Что делать, чтобы выйти на следующий уровень

1. Остановиться и честно признать свою «точку А» — то, где вы сейчас.

Для этого можно задать себе вопросы: «Какие у меня важные сферы жизни?», «Насколько от 0 до 10 я удовлетворен результатами в каждой сфере?», «Сколько сейчас в моей жизни радости, свободы, счастья?», «Какова моя текущая яркость жизни? Сколько в ней разнообразия? Как мне с этим — ок или не ок?», «А зачем я открывал собственный бизнес и становился предпринимателем? О чем я тогда мечтал?».

2. Далее — выйти во взрослую позицию авторства, и сформулировать адекватную картину собственного долгосрочного будущего, ответив себе на вопросы: «Куда я живу?», «Какое мое стратегическое видение?», «Чего я хочу на самом деле на горизонте 3−5 лет?». Из образа своего идеального будущего сформулировать ключевые цели на год в разных сферах.

3. Определить, что на уровне мышления мешает переходу из точки А в свое лучшее будущее, увидеть собственные «якоря» и проработать их.

4. Научиться управлять своим эмоционально-энергетическим состоянием.

5. Поместить себя в специальный контекст и окружение, где реализовать вышеуказанные пункты наиболее вероятно.

6. Зафиксировать собственный прогресс, обрадоваться, столкнуться с новым уровнем вызовов и повторить пункты 1−5 уже на следующем витке собственного развития.



