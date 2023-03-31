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В Минске прошла выставка брендов имплантов
31.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске прошла выставка брендов имплантов" height="447" width="670">
Сохранить голливудскую улыбку. В Минске прошла выставка ведущих мировых брендов имплантов. А ученые обсудили новинки в этой сфере. Увидела их и корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Долговечные коронки, титановые штифты и импланты, не отличимые от настоящих зубов. На стендах разных стран – будущее мировой стоматологии. Разработчики делятся секретами, как вернуть белоснежную улыбку. С новыми технологиями гарантия почти стопроцентная.
«Уникальное покрытие, как видите, оно синее, оно ускоряет получение результата на 30-40%, то есть, в результате чего пациент уходит с зубами не за шесть месяцев, как с другими нашими конкурентами, а за четыре-три месяца. За счет этого приживление импланта увеличивается до 99%», – сказал участник выставки.
«Я на стенде увидела капы от храпа. У меня пациенты появлялись такие, то есть, мы, стоматологи, можем лечить храп лучше всего. Представляете? По сравнению с тем, как мы начинали, сейчас стоматология – это космос. Это просто замечательно! И я очень рада, что молодые наши стоматологи работают на уровне европейских», – отметила посетительница выставки Людмила Гончарова.
Есть к чему приглядеться и тем, кто только осваивает профессию.
«Я пока думаю насчет терапевта, может как-то мнение поменяться на что-то другое. Классная возможность тоже познакомиться с различными брендами, пообщаться с представителями и что-то для себя можно выбрать», – сказала студентка стоматологического факультета Белорусского государственного медицинского университета Яна Титкова.
Ученые из Беларуси, России, Италии и Египта на международном конгрессе обсудили новые технологии: как поставить зубной протез в нестандартных случаях, успешно его приживить и обезопасить тех, у кого может быть рак слизистой. Рассказали и о белорусских новинках.
Теперь в медвузе станет больше профильного оборудования. Его для обучения передала белорусам южнокорейская компания. Вдобавок подписали соглашение. Теперь сотрудничают в обучении, науке и технологиях.
В медицинском туризме Беларуси стоматологические услуги входят в тройку лидеров.
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Ученые из Беларуси, России, Италии и Египта на международном конгрессе обсудили новые технологии.
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