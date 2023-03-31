В Минске прошла выставка брендов имплантов

«Я на стенде увидела капы от храпа. У меня пациенты появлялись такие, то есть, мы, стоматологи, можем лечить храп лучше всего. Представляете? По сравнению с тем, как мы начинали, сейчас стоматология – это космос. Это просто замечательно! И я очень рада, что молодые наши стоматологи работают на уровне европейских», – отметила посетительница выставки Людмила Гончарова.

Есть к чему приглядеться и тем, кто только осваивает профессию.

«Я пока думаю насчет терапевта, может как-то мнение поменяться на что-то другое. Классная возможность тоже познакомиться с различными брендами, пообщаться с представителями и что-то для себя можно выбрать», – сказала студентка стоматологического факультета Белорусского государственного медицинского университета Яна Титкова.

Ученые из Беларуси, России, Италии и Египта на международном конгрессе обсудили новые технологии: как поставить зубной протез в нестандартных случаях, успешно его приживить и обезопасить тех, у кого может быть рак слизистой. Рассказали и о белорусских новинках.

«У нас выпускаются свои стоматологические установки, разрабатываются технологии импортозамещения, сейчас мы работаем по созданию своего дентального имплантата, мы работаем по замене стеклонамерных цементов, которые используются в терапевтической стоматологии», – заявил ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович.

Теперь в медвузе станет больше профильного оборудования. Его для обучения передала белорусам южнокорейская компания. Вдобавок подписали соглашение. Теперь сотрудничают в обучении, науке и технологиях.

В медицинском туризме Беларуси стоматологические услуги входят в тройку лидеров.