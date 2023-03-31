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Лукашенко о регулировании цен, культуре и Союзном государстве: яркие цитаты из послания

31.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко о регулировании цен, культуре и Союзном государстве: яркие цитаты из послания
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился с посланием к народу и Национальному собранию. В подборке «МИР 24» – некоторые темы, которые затронул глава государства.

О РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН

«В целом рост доходов в этом году должен превысить 4% в реальном выражении. Мы это выдержим. Все решения по регулированию цен приняты. Да, они жесткие. Вы знаете мой принципиальный подход. Помните, сколько было воя и вони после принятия мною решению по ценообразованию? «Рухнем», простите, «жрать будет нечего, завтра все исхудают так, что будут кожа да кости». Кто похудел? На меня посмотрите, увидите. А что вы аплодируете, что я не худею? Я займусь этим», – сказал белорусский лидер.

О МЕДИЦИНЕ

«Здравоохранение Беларуси в ближайшее время встряхнем так, что пыль посыплется, Я знаю, что некоторые начальники в Минздраве, главврачи и другие наши светила умеют вертеться вокруг начальников. Но я наведу порядок. Если кто-то из начальников неисправимо болен – будем лечить, но без портфелей. Поэтому думайте, надо шевелиться. Надо, чтобы в участковых больницах старушек наших и стариков, в районных больницах видели мы. Туда нам надо прежде всего посмотреть, там основной наш люд, который мы должны лечить, если мы хотим равенства и справедливости и хотим считаться социальным государством», – отметил президент.

О СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ

«Пора уже окончательно избавиться от чужих болтов и гаек и выпускать по-настоящему свой продукт, в том числе продукт Союзного государства. Вдумайтесь: только рынок автокомпонентов для транспортного машиностроения, импортированных на территорию Беларуси и России в 2021 году, составил 19 млрд долларов. А это наши компетенции, у нас есть соответствующий завод, мы можем это расширять. Почему медленно это делаем?» – заявил Лукашенко.

О ТРАДИЦИЯХ И КУЛЬТУРЕ

«Надо активнее продвигать свои традиции, свои символы, своих артистов, художников и так далее. Тем более что спрос на отечественное, на родное растет. Причем касается это не только мероприятий. Люди хотят видеть не импортированные, а созданные в своей стране образы. Люди должны знать, кто наши герои, воспитывать на их примере новые поколения белорусов. Хатынь, Ола, Борки, Брестская крепость и все места трагедий и подвигов белорусского народа, народов СССР, народа-победителя, должны стать местом паломничества и преклонения», – подчеркнул президент Беларуси.



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Президент Беларуси обратился с посланием к народу и Национальному собранию.
 
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