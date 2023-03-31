Рост зарплат, забота о пожилых, доступная медицина: Лукашенко назвал социальную справедливость условием суверенитета страны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более трех часов продлилось послание Александра Лукашенко к белорусскому народу и парламенту. Международная обстановка, вопросы урегулирования регионального кризиса и жизнь в условиях санкций – это ключевые вопросы, которые обозначил глава государства. Отдельный блок – социальная политика Беларуси. Главные тезисы президента – в материале корресплондента «МИР 24» Ольги Забелич.

Социальная справедливость как условие суверенитета и независимости. Александр Лукашенко уверен: если баланс нарушен – жди народных потрясений. Пример –нынешние бунты во Франции. Но это не значит, что должна быть уравниловка. Зарплату необходимо заработать . За прошлый год у бюджетников она выросла на 13%.

«Кто хочет, у нас могут работать и зарабатывать. А хотите зарплату в 5 000 долларов. Так нигде этого нет. Каждый получает столько, сколько сможет заработать. Извините меня, если ты с детского сада уже ориентирован был черт, значит, на что, а школу просто прошел, а кто-то корячился, учился и занимался. Ты разве можешь быть конкурентным в нашей среде с этим человеком? Конечно, нет. Поэтому начинайте со своих детей, с детства, если вы себя в свое время упустили. И не требуйте с меня всех постричь под одну гребенку», – сказал белорусский лидер.

Заботятся в Беларуси и о пожилых. Пенсия в прошлом году повышалась трижды. Заработала и программа дополнительной накопительной пенсии с господдержкой. Еще один важный вопрос – ЖКХ. Тарифы не будут повышаться более чем на пять долларов в год, а вот качество дорог поставят на жесткий контроль, как и цифровизацию услуг в сельской местности.

«Все хотят жить в современных комфортабельных условиях. А что мешает в глубинке создать более благоприятную среду для жизни, в агрогородках, районных центрах? Ни-че-го. При этом запрос людей жить в экологически чистой местности, в отличие от городской суеты, растет. Туда готовы ехать специалисты высокой квалификации. Нельзя допустить разделения нашей компактной страны на Минск и остальную еларусь. Мы семь «Я» – шесть областей и столица. Это наш лозунг», – подчеркнул Лукашенко.

В Беларуси годами выстраивали систему поддержки многодетных семей. Льготное, а то и бесплатное жилье, солидные выплаты за рождение детей и много других бонусов. Но Александр Лукашенко обратил внимание, что государственные деньги не всегда доходят до самих детей. И поручил разобраться.

«Если вы видите, что семья пропивает эти средства и до детей не доходит, примите решение на месте и обеспечьте детей. Меня в свое время чуть с партии не исключили и с работы не сняли, за то, что я таким папам и мамам деньги не отдавал, работая руководителем. Я увеличил эти пособия в два раза, денег хватало в хозяйстве, и покупал детям в школы, к зиме, к весне, покупал все, что им нужно. Но они ничего не получали и ходили жаловались на меня в райком партии. Но я сжав зубы выстоял. Сделайте, чтобы детям, которым мы платим немалые деньги, попадали эти льготы», – призвал президент.

Качественная медицина стала доступнее. В Беларуси заработало почти три десятка новых объектов здравоохранения. Даже в регионах проводят сложные операции и исследования, но есть возможность сделать еще больший рывок вперед.

«Недавно мы посетили Китай и Иран, где медицина развита солидна. Мы увидели самые современные лекарства за копеешные деньги. Я жду, когда мы здесь еще порядок наведем. В 10 раз некоторые дешевле в Иране, чем у нас. Тем более и Иран, и Китай идут к нам, они готовы размещать свои производства лекарств у нас», – сказал глава государства.

Александр Лукашенко назвал Беларусь образовательным хабом. Иностранцев в вузах с каждым годом больше. Но необходимо внимательнее относиться к своему подрастающему поколению и начинать с детского сада. Глава государства уверен: важно не только обучать, но и воспитывать патриотов своей страны.