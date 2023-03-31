|
Рост зарплат, забота о пожилых, доступная медицина: Лукашенко назвал социальную справедливость условием суверенитета страны
31.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Более трех часов продлилось послание Александра Лукашенко к белорусскому народу и парламенту. Международная обстановка, вопросы урегулирования регионального кризиса и жизнь в условиях санкций – это ключевые вопросы, которые обозначил глава государства. Отдельный блок – социальная политика Беларуси. Главные тезисы президента – в материале корресплондента «МИР 24» Ольги Забелич.
Социальная справедливость как условие суверенитета и независимости. Александр Лукашенко уверен: если баланс нарушен – жди народных потрясений. Пример –нынешние бунты во Франции. Но это не значит, что должна быть уравниловка.
Заботятся в Беларуси и о пожилых. Пенсия в прошлом году повышалась трижды. Заработала и программа дополнительной накопительной пенсии с господдержкой. Еще один важный вопрос – ЖКХ. Тарифы не будут повышаться более чем на пять долларов в год, а вот качество дорог поставят на жесткий контроль, как и цифровизацию услуг в сельской местности.
В Беларуси годами выстраивали систему поддержки многодетных семей. Льготное, а то и бесплатное жилье, солидные выплаты за рождение детей и много других бонусов. Но Александр Лукашенко обратил внимание, что государственные деньги не всегда доходят до самих детей. И поручил разобраться.
Качественная медицина стала доступнее. В Беларуси заработало почти три десятка новых объектов здравоохранения. Даже в регионах проводят сложные операции и исследования, но есть возможность сделать еще больший рывок вперед.
Александр Лукашенко назвал Беларусь образовательным хабом. Иностранцев в вузах с каждым годом больше. Но необходимо внимательнее относиться к своему подрастающему поколению и начинать с детского сада. Глава государства уверен: важно не только обучать, но и воспитывать патриотов своей страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рост зарплат, забота о пожилых, доступная медицина: Лукашенко назвал социальную справедливость условием суверенитета страны
Президент Беларуси обратился с посланием к народу и Национальному собранию. Отдельный блок вопросов был посвящен социальной политике страны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)