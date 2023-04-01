«Путь мира и созидания»: Лукашенко обозначил внешние и внутренние векторы развития Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился с посланием к народу и парламенту . Главу государства внимательно слушала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Сохранение мира и суверенитета – центральная тема послания. Лукашенко назвал несколько условий независимости Беларуси.

«Суверенитет, независимость не даются раз и навсегда. Это постоянная необходимость демонстрировать, что у нас есть воля, есть свои ценности, свои традиции, свой исторический путь, путь мира и созидания», – сказал белорусский лидер.

Санкции ускорили развитие импортозамещения. По мнению президента, сейчас это вопрос национальной безопасности. Экономические ограничения открыли для местных производителей российский рынок. Беларусь должна постараться занять все ниши: от производства микросхем до авиастроения.

«Импортозамещение и повышение доли инновационного производства – важнейшие задачи. Мы не должны зависеть от капризов западных политических элит, ограничивающих свободу цивилизованного бизнеса. Здесь широкое поле для реализации самых смелых замыслов белорусских ученых. Посмотрите: на тех производствах, где это поняли давно, мы имеем рост экспорта и насыщение нашего рынка высококачественным товаром», – отметил президент.

Лукашенко подчеркнул: самостоятельность внешней политики – роскошь в современном мире. Беларусь отдает приоритет стратегическим партнерам – России и Китаю. Экспорт товаров в соседнюю страну в прошлом году вырос почти в полтора раза, в Китай – в два.

«Китайские инвестиции, технологии и медицина прочно вошли в нашу жизнь. Количество резидентов индустриального парка «Великий камень» перевалило за сотню. Благодаря китайской поддержке в Беларуси создан первый народный автомобиль. Стартовало производство будущего – Национальная биотехнологическая корпорация», – заявил Лукашенко.

Полноценный экономический союз без изъятий и ограничений. Такой Лукашенко видит евразийскую интеграцию. А вступление Беларуси в ШОС откроет новые перспективы для страны.

«Эта организация сегодня является одним из самых крупных в мире региональных объединений. С ним мы сами станем сильнее и сделаем его более сильным, предоставив дополнительные возможности для сотрудничества по многим направлениям, включая производственную кооперацию и логистику и продолжив «Шелковый путь», – сказал белорусский лидер.

Говоря о безопасности, Лукашенко подчеркнул: Беларусь готова к любому развитию событий. Силовым ведомствам поставлена задача сохранить мир на белорусской земле, и она выполняется.

«Ничего не бойтесь, все будет нормально. Мы будем, насколько это возможно, защищать мир, а не разрушать его. Любое посягательство на суверенную территорию Беларуси, нашу военную и гражданскую инфраструктуру, получит немедленный ответ», – заверил глава государства.

Президент отметил: белорусы должны настраиваться защищать свои семьи и свой дом, а родину защитят военные.

Послание президента Беларуси народу и парламенту длилось три часа, а после Александр Лукашенко еще полтора часа отвечал на вопросы присутствующих в зале.