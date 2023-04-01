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«Путь мира и созидания»: Лукашенко обозначил внешние и внутренние векторы развития Беларуси
01.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси
Сохранение мира и суверенитета – центральная тема послания. Лукашенко назвал несколько условий независимости Беларуси.
Санкции ускорили развитие импортозамещения. По мнению президента, сейчас это вопрос национальной безопасности. Экономические ограничения открыли для местных производителей российский рынок. Беларусь должна постараться занять все ниши: от производства микросхем до авиастроения.
Лукашенко подчеркнул: самостоятельность внешней политики – роскошь в современном мире. Беларусь отдает приоритет стратегическим партнерам – России и Китаю. Экспорт товаров в соседнюю страну в прошлом году вырос почти в полтора раза, в Китай – в два.
Полноценный экономический союз без изъятий и ограничений. Такой Лукашенко видит евразийскую интеграцию. А вступление Беларуси в ШОС откроет новые перспективы для страны.
Говоря о безопасности, Лукашенко подчеркнул: Беларусь готова к любому развитию событий. Силовым ведомствам поставлена задача сохранить мир на белорусской земле, и она выполняется.
Президент отметил: белорусы должны настраиваться защищать свои семьи и свой дом, а родину защитят военные.
Послание президента Беларуси народу и парламенту длилось три часа, а после Александр Лукашенко еще полтора часа отвечал на вопросы присутствующих в зале.
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Президент Беларуси обратился с посланием к народу и Национальному собранию.
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