Совместный проект ученых России и Беларуси «Спинальные системы» помог встать на ноги сотне детей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Повреждения позвоночника и спинного мозга – это не приговор. Совместная программа ученых Беларуси и России «Спинальные системы» помогла встать на ноги уже сотне детей. В белорусском центре травматологии и ортопедии справляются с самыми тяжелыми случаями. Подробности у корреспондента телеканала «МИР 24» Ангелины Казарцевой.

10 минут без коляски – уже маленькая победа. 12-летний Артур на ногах всего пару месяцев. Об активной жизни и занятиях спортом думать еще рано, главное снова начать ходить: без боли и страха.

«Сейчас не так больно, но раньше было больнее. Нужно накачать мышечную массу на ногах, и в принципе, после операции, после снятия гипсов, примерно уже через несколько недель я смог вставать, и после этого уже ходить», – поделился пациент Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Артур Шемет.

В семье Артура называют хрустальным ребенком. С рождения у него редкая генетическая болезнь – несовершенный остеогенез. Из-за хрупких костей перелом можно получить даже если оступился. Так, год назад мальчик сломал голень в 24 местах. После операции штифты сделали ноги крепче. И подарили Артуру шанс вести полноценную жизнь.

«Это заболевание навсегда с ним останется, но просто уже сможет сам себя полностью обслуживать, сам ходить, без помощи. Ребенок немножко подрастет, штифт этот до какого-то момента с ним дорастет, а потом надо будет, наверное, заново, чтобы опять укрепить и армировать кость», – сказала мама Артура Алена Шемет.