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Совместный проект ученых России и Беларуси «Спинальные системы» помог встать на ноги сотне детей
01.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Повреждения позвоночника и спинного мозга – это не приговор. Совместная программа ученых Беларуси и России «Спинальные системы» помогла встать на ноги уже сотне детей. В белорусском центре травматологии и ортопедии справляются с самыми тяжелыми случаями. Подробности у корреспондента телеканала «МИР 24» Ангелины Казарцевой.
10 минут без коляски – уже маленькая победа. 12-летний Артур на ногах всего пару месяцев. Об активной жизни и занятиях спортом думать еще рано, главное снова начать ходить: без боли и страха.
В семье Артура называют хрустальным ребенком. С рождения у него редкая генетическая болезнь – несовершенный остеогенез. Из-за хрупких костей перелом можно получить даже если оступился. Так, год назад мальчик сломал голень в 24 местах. После операции штифты сделали ноги крепче. И подарили Артуру шанс вести полноценную жизнь.
«Это заболевание навсегда с ним останется, но просто уже сможет сам себя полностью обслуживать, сам ходить, без помощи. Ребенок немножко подрастет, штифт этот до какого-то момента с ним дорастет, а потом надо будет, наверное, заново, чтобы опять укрепить и армировать кость», – сказала мама Артура Алена Шемет.
«С одной стороны стабильность, с другой стороны мобильность. Было сложно это все выполнить, но наши специалисты совместно с российскими успешно справились. Сейчас эти изделия доступны на рынке металлофиксаторов и успешно реализуются как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь, и в странах бывшего Советского союза», – отметил замдиректора по научной работе Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Виктор Аносов.
В этом году травматологи-ортопеды Беларуси и России готовят новый этап проекта спинальных систем. Не только для случаев серьезной деформации позвоночника, но и для пациентов с другими заболеваниями.
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Спинальная система ставится раз и навсегда и «растет» вместе с пациентом. Таких методик нет ни в одной стране.
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