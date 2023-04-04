Путин и Лукашенко поздравили поэта Илью Резника с 85-летием

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России Илью Резника с 85-летним юбилеем. Как сообщается на сайте Кремля, глава государства пожелал артисту здоровья и неиссякаемого вдохновения.

«Уважаемый Илья Рахмиэлевич! Примите поздравления с 85-летним юбилеем. Вы посвятили себя поэтическому творчеству, добились на этом поприще успеха и признания. Песни, созданные Вами в содружестве с талантливыми композиторами, и сегодня украшают репертуар известных эстрадных исполнителей», – говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Также поздравления Илье Резнику передал президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Исключительный талант и творческая индивидуальность позволили Вам занять почетное место в плеяде признанных мастеров искусств. Созданные Вами произведения, наполненные любовью и созидательной энергией, пользуются заслуженным признанием у белорусской публики», – отметил Александр Лукашенко.

Он также выразил уверенность, что творческая деятельность Ильи Резника и в дальнейшем будет способствовать укреплению дружбы и развитию культурного сотрудничества между братскими народами Беларуси и России.

Александр Лукашенко пожелал Илье Резнику доброго здоровья, счастья и благополучия.

Илья Резник родился в 1938 году в Ленинграде. На его стихи писали музыку такие композиторы, как Максим Дунаевский, Марк Фрадкин, Юрий Саульский, Евгений Крылатов, Андрей Петров, Раймонд Паулс, Владимир Матецкий, Игорь Крутой и многие другие. Песни на его стихи исполняли Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Ирина Понаровская, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров и другие известные певцы и коллективы.

Резник награжден орденами Почета, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней. В 2018 году он был удостоен нагрудного знака Министерства культуры РФ «За вклад в российскую культуру».