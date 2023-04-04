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Путин и Лукашенко поздравили поэта Илью Резника с 85-летием
04.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России Илью Резника с 85-летним юбилеем. Как сообщается на сайте Кремля, глава государства пожелал артисту здоровья и неиссякаемого вдохновения.
Также поздравления Илье Резнику передал президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Он также выразил уверенность, что творческая деятельность Ильи Резника и в дальнейшем будет способствовать укреплению дружбы и развитию культурного сотрудничества между братскими народами Беларуси и России.
Александр Лукашенко пожелал Илье Резнику доброго здоровья, счастья и благополучия.
Илья Резник родился в 1938 году в Ленинграде. На его стихи писали музыку такие композиторы, как Максим Дунаевский, Марк Фрадкин, Юрий Саульский, Евгений Крылатов, Андрей Петров, Раймонд Паулс, Владимир Матецкий, Игорь Крутой и многие другие. Песни на его стихи исполняли Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Ирина Понаровская, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров и другие известные певцы и коллективы.
Резник награжден орденами Почета, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней. В 2018 году он был удостоен нагрудного знака Министерства культуры РФ «За вклад в российскую культуру».
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Народному артисту России пожелали здоровья и неиссякаемого вдохновения.
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