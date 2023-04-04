Курсы проводников железной дороги открылись в Гродно

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Наталия Федосенко/ТАСС

В белорусском Гродно стартовали курсы по обучению проводников железной дороги. Среди слушателей – те, кто хочет освоить профессию с нуля. После окончания – гарантированное трудоустройство, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.



Общение с людьми, посещение новых городов, жизнь в пути. О работе на железной дороге Екатерина Врублевская мечтала с детства. И всегда предпочитала путешествовать на поезде. Уже проехала тысячи километров. Как узнала о наборе на курсы проводников, сразу решила пойти.

«Я пришла домой, сказала своим близким людям, что да, набор производится, и я хочу. Ну, тем более, мои близкие знали, что я три раза пыталась сюда устроиться, но не было возможности. Меня поддержали родные, и я решила, что вперед», – поделилась слушатель курсов по подготовке проводников пассажирских вагонов Екатерина Врублевская.

Работа проводником – это не только романтика дороги. Нужно хорошо знать технику. В пассажирском поезде новички на практике изучают строение вагона, название систем и готовятся к первому пробному рейсу.

К любой нестандартной ситуации нужно быть готовым и реагировать быстро. Что, если пассажир упал в обморок или нарушает правила безопасности? Такие случаи не редкость. Молодых специалистов учат оказывать первую помощь и всегда сохранять спокойствие. А как найти подход к каждому, подскажут опытные коллеги.

«Если проводник не может решить конфликт с пассажиром, сообщается начальнику поезда, и начальник поезда уже решает. Берет на себя удар», – рассказал инструктор выездных бригад Александр Поворознюк.

По данным Центра занятости Беларуси, профессия проводника – одна из самых востребованных на рынке труда. В Гродно решили не ждать специалистов из других городов, а обучить их самостоятельно. После курсов трудоустройство гарантировано.

«Для того, чтобы попасть в эту группу, необходимо было пройти определенный отбор. И по медицинским показаниям в том числе. Группа сформирована из числа безработных. Им эта профессия интересна, глаза горят, особенно когда начались практические занятия. Поэтому интерес, конечно же, имеется», – рассказала начальник управления по труду, занятости и социальной защите гродненского горисполкома Лариса Чекель.

Профильный курс длится три месяца. Все это время будущим специалистам выплачивают стипендию. В центре занятости города уверяют: экспериментальный курс скоро превратится в постоянный.