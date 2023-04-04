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Курсы проводников железной дороги открылись в Гродно
04.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusГродно" height="447" width="670">
Наталия Федосенко/ТАСС
В белорусском Гродно стартовали курсы по обучению проводников железной дороги. Среди слушателей – те, кто хочет освоить профессию с нуля. После окончания – гарантированное трудоустройство, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Работа проводником – это не только романтика дороги. Нужно хорошо знать технику. В пассажирском поезде новички на практике изучают строение вагона, название систем и готовятся к первому пробному рейсу.
К любой нестандартной ситуации нужно быть готовым и реагировать быстро. Что, если пассажир упал в обморок или нарушает правила безопасности? Такие случаи не редкость. Молодых специалистов учат оказывать первую помощь и всегда сохранять спокойствие. А как найти подход к каждому, подскажут опытные коллеги.
По данным Центра занятости Беларуси, профессия проводника – одна из самых востребованных на рынке труда. В Гродно решили не ждать специалистов из других городов, а обучить их самостоятельно. После курсов трудоустройство гарантировано.
«Для того, чтобы попасть в эту группу, необходимо было пройти определенный отбор. И по медицинским показаниям в том числе. Группа сформирована из числа безработных. Им эта профессия интересна, глаза горят, особенно когда начались практические занятия. Поэтому интерес, конечно же, имеется», – рассказала начальник управления по труду, занятости и социальной защите гродненского горисполкома Лариса Чекель.
Профильный курс длится три месяца. Все это время будущим специалистам выплачивают стипендию. В центре занятости города уверяют: экспериментальный курс скоро превратится в постоянный.
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Профильный курс длится три месяца. Все это время будущим специалистам выплачивают стипендию.
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