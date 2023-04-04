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Белорусские ученые разработали новую методику в борьбе с онкологией
04.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские ученые научились бороться с определенными видами раковой опухоли, применяя клеточную иммунотерапию.
В институте биофизики и клеточной инженерии предлагают два варианта клеточной терапии. Первый – создание дендритно-клеточных вакцин, которые стимулируют иммунитет уничтожать опухолевые образования. Второй – введение в организм клеток-киллеров.
Первые испытания дендритными клетками в Беларуси начались в 2008 году. Через два года вакцину опробовали на раковой опухоли – успешно.
Для создания вакцины в лаборатории берут клетки пациента. Однако после химиотерапии, функциональные свойства крови снижаются. А вместе с этим уменьшается шанс получить здоровые дендритные клетки и за короткий срок их размножить. Заведующая лабораторией Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Наталья Антоневич надеется, что уже в ближайшей перспективе в стране появится свой банк донорских дендритных клеток.
Сегодня в институте работают над следующим этапом клеточной терапии: планируют комбинировать сразу несколько вариантов, то есть атаковать раковую опухоль со всех сторон – и дендритными и киллерными клетками. Ученые надеются на ещё больший клинический успех.
Автор: РУСЛАН ТУРКОВ
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Белорусские ученые научились бороться с определенными видами раковой опухоли, применяя клеточную иммунотерапию.
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