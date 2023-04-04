Белорусские ученые разработали новую методику в борьбе с онкологией

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские ученые научились бороться с определенными видами раковой опухоли, применяя клеточную иммунотерапию.

В институте биофизики и клеточной инженерии предлагают два варианта клеточной терапии. Первый – создание дендритно-клеточных вакцин, которые стимулируют иммунитет уничтожать опухолевые образования. Второй – введение в организм клеток-киллеров.





«Можно с одной стороны назначить пациенту дендритные клетки, которые обучают иммунную систему. А можно непосредственно ввести киллерные клетки, которые прямо атакуют опухоль», – рассказал директор института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси Андрей Гончаров.

Первые испытания дендритными клетками в Беларуси начались в 2008 году. Через два года вакцину опробовали на раковой опухоли – успешно.

Для создания вакцины в лаборатории берут клетки пациента. Однако после химиотерапии, функциональные свойства крови снижаются. А вместе с этим уменьшается шанс получить здоровые дендритные клетки и за короткий срок их размножить. Заведующая лабораторией Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Наталья Антоневич надеется, что уже в ближайшей перспективе в стране появится свой банк донорских дендритных клеток.





«Это было бы замечательной альтернативой. Мы могли бы брать донорские клетки – в большом количестве их получать от здорового донора и применять. Мы проводим исследования. Потому что все методы, которые внедряются в клиническую практику должны быть безопасны в первую очередь, не иметь побочных явлений. А потом уже тестируется клиническая эффективность. Я думаю, что ближайшие несколько лет мы представим такую возможность для пациентов нашей страны», отметила заведующая лабораторией Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Наталья Антоневич.

Сегодня в институте работают над следующим этапом клеточной терапии: планируют комбинировать сразу несколько вариантов, то есть атаковать раковую опухоль со всех сторон – и дендритными и киллерными клетками. Ученые надеются на ещё больший клинический успех.

Автор: РУСЛАН ТУРКОВ