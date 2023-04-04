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Лукашенко обсудил безопасность Союзного государства с главой СВР Нарышкиным
04.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Безопасность Союзного государства и сотрудничество спецслужб обсудили президент Беларуси Александр Лукашенко и глава Службы внешней разведки России
Белорусский лидер отметил положительные результаты общей работы, особенно в части технического переоснащения. За помощь в этом Александр Лукашенко поблагодарил российскую сторону, а также подчеркнул: связи между спецслужбами окрепли, работа стала интенсивнее. Но и количество вызовов внутри и по периметру Союзного государства нарастает. В пример президент привел недавнюю контртеррористическую операцию. Подозреваемый ликвидирован, задержано уже тридцать его пособников.
В эти дни КГБ Беларуси и Служба внешней разведки России проведут совместную коллегию.
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В эти дни КГБ Беларуси и Служба внешней разведки России проведут совместную коллегию.
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