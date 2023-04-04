Лукашенко обсудил безопасность Союзного государства с главой СВР Нарышкиным

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Безопасность Союзного государства и сотрудничество спецслужб обсудили президент Беларуси Александр Лукашенко и глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин , передает «МИР 24».

«Угрозы очень серьезные, порой невероятные. Все мы предусмотреть не можем. Поэтому и у нас, и у вас появляются разного рода отморозки, именно внутри общества, на которых делают ставку иностранные террористы. Их иначе не назовешь. Они находят в нашем лагере соответствующих людей и делают на них упор. Поэтому работы у нас очень много. Я хочу вас заверить, что мы абсолютно открыты для сотрудничества и на нас вы можете рассчитывать», – отметил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Белорусский лидер отметил положительные результаты общей работы, особенно в части технического переоснащения. За помощь в этом Александр Лукашенко поблагодарил российскую сторону, а также подчеркнул: связи между спецслужбами окрепли, работа стала интенсивнее. Но и количество вызовов внутри и по периметру Союзного государства нарастает. В пример президент привел недавнюю контртеррористическую операцию. Подозреваемый ликвидирован, задержано уже тридцать его пособников.

В эти дни КГБ Беларуси и Служба внешней разведки России проведут совместную коллегию.