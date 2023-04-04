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Автомобильное топливо подешевело в пятый раз за год в Беларуси

04.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Автомобильное топливо подешевело в пятый раз за год в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси автомобильное топливо подешевело в пятый раз за год. Сколько стоит заправить машину, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Дешевле стали и бензин, и дизель. Цены на топливо начали снижаться с начала марта. На одну белорусскую копейку каждую неделю.

Так, литр 92-го бензина теперь стоит два белорусских рубля 31 копейку, или 63 российских рубля. Литр дизеля – два рубля 41 белорусскую копейку, или 65 российских рублей 30 копеек.

В прошлом году Беларусь договорилась с Россией о комфортной цене на импорт горючего с оплатой в российских рублях, а не в долларах, как раньше. Эксперты полагают: это отчасти могло поспособствовать снижению цен на топливо в республике.

В прошлом году автомобильное топливо в Беларуси дорожало 18 раз. С марта по июнь к цене прибавляли по две копейки каждую неделю.



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Литр 92-го бензина теперь стоит два белорусских рубля 31 копейку, или 63 российских рубля. Литр дизеля –два рубля 41 белорусскую копейку, или 65 российских рублей 30...
 
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