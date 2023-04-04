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Автомобильное топливо подешевело в пятый раз за год в Беларуси
04.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси
В прошлом году Беларусь договорилась с Россией о комфортной цене на импорт горючего с оплатой в российских рублях, а не в долларах, как раньше. Эксперты полагают: это отчасти могло поспособствовать снижению цен на топливо в республике.
В прошлом году автомобильное топливо в Беларуси дорожало 18 раз. С марта по июнь к цене прибавляли по две копейки каждую неделю.
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