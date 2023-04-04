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В Беларуси стартовало интернет-голосование за банки

04.04.2023 19:55 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

В Беларуси стартовало интернет-голосование за банки

Этой весной состоится 8-ая ежегодная премия «Банк года», в рамках которой будут награждены лидеры банковской системы по итогам 2022 года. Одна из основных номинаций конкурса — «Выбор интернет-пользователей».

Голосование проходит на сайте bankgoda.by и продлится по 30 апреля включительно. Отметим, что итоги голосования влияют на определение обладателя Grand Prix, так как лидер конкурса определяется по суммарному числу призовых мест во всех номинациях. В голосовании за банки могут принять участие все жители Республики Беларусь. Голосование является бесплатным и осуществляется при помощи смс-верификации.

Кстати, интернет-пользователи смогут отдать свой голос не только за любимый банк, но и за одну из претенденток в номинации «Мисс Фото». Среди номинанток — сотрудницы организаций банковской системы. Обладательницей титула «Официальное лицо премии «Банк года» будет признана участница, которая не только получила наибольшее количество голосов в интернет-голосовании, но и представляет банк-участник премии. В этом году официальным лицом конкурса является Алеся Лебедь, сотрудница Беларусбанка. Фото девушки украсит все имиджевые афиши проекта. Образ для фотосессии с Алесей был создан при участии белорусского бренда одежды UNEED.

Итоги премии будут объявлены в мае. Среди конкурсных номинаций:

  • Лучший банк среди крупных
  • Лучший банк среди средних
  • Лучший банк среди малых
  • Выбор интернет-пользователей
  • Топ-менеджер
  • Сделка года
  • Инновационный банк: технологии
  • Инновационный банк: продукты
  • Лидер кредитования
  • Вклад в науку
  • Корпоративно-социальная ответственность
  • Инвестиционный банк
  • Мобильное приложение для физических лиц
  • Мобильное приложение для юридических лиц
  • Банковский маркетинг

Результаты будут определены экспертной комиссией, в состав которой традиционно войдут профессионалы финансового сектора Беларуси. С полным перечнем экспертов можно ознакомиться на сайте bankgoda.by

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  • Учредитель премии — портал MYFIN.BY
  • Организатор премии — агентство событийного маркетинга GUARDO
  • Генеральный партнер — платежная система БЕЛКАРТ
  • Официальные партнеры — BRAUN, DELONGHI
  • Digital-партнер — AMDG

 
 
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Этой весной состоится 8-ая ежегодная премия «Банк года», в рамках которой будут награждены лидеры банковской системы по итогам 2022 года. Одна из основных номинаций...
 
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