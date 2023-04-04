В Беларуси стартовало интернет-голосование за банки

Источник материала: ProBusiness





Этой весной состоится 8-ая ежегодная премия «Банк года», в рамках которой будут награждены лидеры банковской системы по итогам 2022 года. Одна из основных номинаций конкурса — «Выбор интернет-пользователей».

Голосование проходит на сайте bankgoda.by и продлится по 30 апреля включительно. Отметим, что итоги голосования влияют на определение обладателя Grand Prix, так как лидер конкурса определяется по суммарному числу призовых мест во всех номинациях. В голосовании за банки могут принять участие все жители Республики Беларусь. Голосование является бесплатным и осуществляется при помощи смс-верификации.

Кстати, интернет-пользователи смогут отдать свой голос не только за любимый банк, но и за одну из претенденток в номинации «Мисс Фото». Среди номинанток — сотрудницы организаций банковской системы. Обладательницей титула «Официальное лицо премии «Банк года» будет признана участница, которая не только получила наибольшее количество голосов в интернет-голосовании, но и представляет банк-участник премии. В этом году официальным лицом конкурса является Алеся Лебедь, сотрудница Беларусбанка. Фото девушки украсит все имиджевые афиши проекта. Образ для фотосессии с Алесей был создан при участии белорусского бренда одежды UNEED.

Итоги премии будут объявлены в мае. Среди конкурсных номинаций:

Лучший банк среди крупных

Лучший банк среди средних

Лучший банк среди малых

Выбор интернет-пользователей

Топ-менеджер

Сделка года

Инновационный банк: технологии

Инновационный банк: продукты

Лидер кредитования

Вклад в науку

Корпоративно-социальная ответственность

Инвестиционный банк

Мобильное приложение для физических лиц

Мобильное приложение для юридических лиц

Банковский маркетинг

Результаты будут определены экспертной комиссией, в состав которой традиционно войдут профессионалы финансового сектора Беларуси. С полным перечнем экспертов можно ознакомиться на сайте bankgoda.by

_______________