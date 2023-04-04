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В Беларуси стартовало интернет-голосование за банки
04.04.2023 19:55 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Этой весной состоится 8-ая ежегодная премия «Банк года», в рамках которой будут награждены лидеры банковской системы по итогам 2022 года. Одна из основных номинаций конкурса — «Выбор интернет-пользователей».
Голосование проходит на сайте
Кстати, интернет-пользователи смогут отдать свой голос не только за любимый банк, но и за одну из претенденток в номинации «Мисс Фото». Среди номинанток — сотрудницы организаций банковской системы. Обладательницей титула «Официальное лицо премии «Банк года» будет признана участница, которая не только получила наибольшее количество голосов в интернет-голосовании, но и представляет банк-участник премии. В этом году официальным лицом конкурса является Алеся Лебедь, сотрудница Беларусбанка. Фото девушки украсит все имиджевые афиши проекта. Образ для фотосессии с Алесей был создан при участии белорусского бренда одежды UNEED.
Итоги премии будут объявлены в мае. Среди конкурсных номинаций:
Результаты будут определены экспертной комиссией, в состав которой традиционно войдут профессионалы финансового сектора Беларуси. С полным перечнем экспертов можно ознакомиться на сайте
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Этой весной состоится 8-ая ежегодная премия «Банк года», в рамках которой будут награждены лидеры банковской системы по итогам 2022 года. Одна из основных номинаций...
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