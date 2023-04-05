Экологическая акция «Неделя леса» стартовала в Беларуси

Около трех тысяч гектаров леса посадят на ветровально-буреломных участках. В прошлом году они пострадали из-за ураганов. Больше всего потерь – в Могилевской области.

«На ветровально-буреломных участках там очень разные типы условий места произрастания. Там и твердолиственные насаждения будут создаваться, будут активно использоваться такие породы, как дуб, ясень, ольха черная. Будет очень большое разнообразие создаваемых лесных культур», – рассказал первый заместитель Министра лесного хозяйства Республики Беларусь Александр Драгун.

Начинается жизнь будущего леса в этой лаборатории. Партии семян со всей страны присылают в Республиканский лесной селекционно-семенноводческий центр. Здесь проверяют их качество: всхожесть, влажность, массу.

«Эти семена были заложены четыре дня назад. Но, как мы видим, уже появляются зародыши. Причем энергия прорастания уже очень интенсивная. Когда все манипуляции с семенами проделаны, выдается удостоверение о качестве семян лесных растений. На основании этого удостоверения устанавливается классность, и лесохозяйственные учреждения могут пользоваться этими семенами», – пояснила заведующая центральной аналитической лабораторией Оксана Сидельникова.

В прошлом году лесхозы Беларуси посадили 30 тысяч гектаров леса. На пятой части площади использовали сеянцы с закрытой корневой системой. Такой материал выращивают в четырех комплексах. Его качество выше, приживаемость лучше.



«В течение года, после того как мы высеяли в кассеты и направили в теплицы, мы за ними ухаживали, поливали. В теплицах был определенный микроклимат. Также мы их подкармливали удобрениями. В целом, когда выставили на поля доращивания, также их подкармливали и поливали», – отметил инженер производственного отела Республиканского селекционно-семеноводческого центра Андрей Пешко.

Итогом этой экологической кампании станут девять тысяч гектаров нового леса.