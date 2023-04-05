Экологическая акция «Неделя леса» стартовала в Беларуси

В Беларуси проходит экологическая акция «Неделя леса». Участие в ней принимают чиновники, профсоюзные, общественные организации. Планируют озеленить около девяти тысяч гектаров, сообщает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
Первой зеленую акцию приняла Брестская область. Пока на севере Беларуси лежит снег, здесь погода уже позволяет сажать деревья. На этом участке уже высадили два гектара хвойных, но впереди еще много работы.
«Это наша беда, я могу это прямо сказать, недостаточный объем ухода. Поэтому мы активно наращиваем, закупаем механизмы для ухода за лесными культурами. Потому что почвы богатые. Естественно, пойдет какая-то поросль, трава. Поэтому у нас уже порядка 600 механизмов, которые мы закупили, и в этом году еще 230 механизмов для ухода за лесными культурами», – рассказал министр лесного хозяйства Республики Беларусь Александр Кулик.
Около трех тысяч гектаров леса посадят на ветровально-буреломных участках. В прошлом году они пострадали из-за ураганов. Больше всего потерь – в Могилевской области.
«На ветровально-буреломных участках там очень разные типы условий места произрастания. Там и твердолиственные насаждения будут создаваться, будут активно использоваться такие породы, как дуб, ясень, ольха черная. Будет очень большое разнообразие создаваемых лесных культур», – рассказал первый заместитель Министра лесного хозяйства Республики Беларусь Александр Драгун.
Начинается жизнь будущего леса в этой лаборатории. Партии семян со всей страны присылают в Республиканский лесной селекционно-семенноводческий центр. Здесь проверяют их качество: всхожесть, влажность, массу.
«Эти семена были заложены четыре дня назад. Но, как мы видим, уже появляются зародыши. Причем энергия прорастания уже очень интенсивная. Когда все манипуляции с семенами проделаны, выдается удостоверение о качестве семян лесных растений. На основании этого удостоверения устанавливается классность, и лесохозяйственные учреждения могут пользоваться этими семенами», – пояснила заведующая центральной аналитической лабораторией Оксана Сидельникова.
В прошлом году лесхозы Беларуси посадили 30 тысяч гектаров леса. На пятой части площади использовали сеянцы с закрытой корневой системой. Такой материал выращивают в четырех комплексах. Его качество выше, приживаемость лучше.
«В течение года, после того как мы высеяли в кассеты и направили в теплицы, мы за ними ухаживали, поливали. В теплицах был определенный микроклимат. Также мы их подкармливали удобрениями. В целом, когда выставили на поля доращивания, также их подкармливали и поливали», – отметил инженер производственного отела Республиканского селекционно-семеноводческого центра Андрей Пешко.
Итогом этой экологической кампании станут девять тысяч гектаров нового леса.