Слаженная работа: Лукашенко оценил взаимодействие спецслужб России и Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Безопасность Союзного государства и сотрудничество спецслужб обсудили президент Беларуси Александр Лукашенко и глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Во время встречи белорусский лидер рассказал и подробности недавней контртеррористической операции, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Работа – слаженная. Обмен информацией – непрерывный. Александр Лукашенко оценил, как взаимодействуют спецслужбы обеих стран.

«Россияне очень серьезно, и вы, прежде всего, помогаете нам в технической разведке. Сегодня без техники вряд ли можно получить хорошую, достоверную, добротную информацию. Угрозы очень серьезные. Порой невероятные», – сказал Лукашенко.

Одна из таких угроз – терроризм. Президент напомнил о недавнем случае. В конце марта в гродненской квартире на просьбу открыть дверь подозреваемый открыл огонь по бойцам группы «Альфа».



Мужчина был ранен. По дороге в больницу скончался. По информации КГБ, он планировал покушения на чиновников и теракты. Для этого несколько дней проводил разведку в людных местах, имел тайник с боеприпасами. Оказалось, работал не один.

«Самое главное, что меня больше всего возмущает, мы задержали уже больше 30 пособников. Они откуда? Они бывшие и настоящие сволочи, которые живут в нашем обществе. Иначе мерзость эту назвать не могу. Которые совершают и помогают совершать противоправные действия и тем более теракты на собственной земле против своих соотечественников», – отметил Лукашенко.

Александр Лукашенко рассказал: для таких целей людей обучают за границей – в соседних странах. КГБ Беларуси процесс отслеживает. Всю информацию передает президенту.

«Мы констатируем, что следует ожидать в среднесрочной перспективе серьезной эскалации обстановки в нашем регионе. На территории Польши, Украины, Литвы, Латвии, Чехии существуют лагеря по подготовке боевиков. Мы знаем конкретно вербовочные пункты, знаем, кто этим занимается. Мы знаем лагеря по их подготовке, знаем персонально инструкторов. На каждого из этих людей, хоть они скрываются под псевдонимами и кличками, у нас есть свое досье», – отметил председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель.

Еще один способ давления – попытки экономической блокады Беларуси и России. В этом направлении специалисты обеих стран глобальной проблемы не видят.



«Если говорить о государствах, имеющих стратегическую глубину, то такая политика США бесперспективна. А тем более она бесперспективна в отношении межгосударственных объединений, таких как Союзное государство, ОДКБ, ЕАЭС и других», – отметил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.



Чего стоит опасаться, так это претензий со стороны Запада на суверенитет, заявили в Службе внешней разведки. Эту проблему считают общей и решать ее будут вместе. Спецслужбы продолжат работать в тесной связке.

В эти дни КГБ Беларуси и Служба внешней разведки России проведут совместное заседание коллегии.