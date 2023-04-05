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Maxline - официальный беттинг-партнер «Манчестер Юнайтед» в СНГ
05.04.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Букмекерская компания «Maxline» заключила партнерское соглашение с футбольным клубом «Манчестер Юнайтед» в СНГ.
Данное партнерство принесет «Maxline» новую ступень в развитии и откроет новые возможности для клиентов букмекерской компании: больше акций и эксклюзивных новостей.
Цель партнерства – развитие и популяризация футбола в Беларуси.
Оба партнера пришли к тому,что их взгляды на футбол и развитие футбольной культуры совпадают. Что способствует плодотворному сотрудничеству и быстрому достижению поставленных целей.
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Букмекерская компания «Maxline» заключила партнерское соглашение с футбольным клубом «Манчестер Юнайтед» в СНГ.
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