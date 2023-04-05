Maxline - официальный беттинг-партнер «Манчестер Юнайтед» в СНГ

Источник материала: ProBusiness

Букмекерская компания «Maxline» заключила партнерское соглашение с футбольным клубом «Манчестер Юнайтед» в СНГ.

Данное партнерство принесет «Maxline» новую ступень в развитии и откроет новые возможности для клиентов букмекерской компании: больше акций и эксклюзивных новостей.

Будут организованы спецпроекты и мероприятия, направленные на работу с болельщиками клуба и любителями футбола.

Цель партнерства – развитие и популяризация футбола в Беларуси.

Оба партнера пришли к тому,что их взгляды на футбол и развитие футбольной культуры совпадают. Что способствует плодотворному сотрудничеству и быстрому достижению поставленных целей.

Регистрируйтесь в компании Maxline и первыми узнавайте о всех совместных акциях.