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Maxline - официальный беттинг-партнер «Манчестер Юнайтед» в СНГ

05.04.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Maxline - официальный беттинг-партнер «Манчестер Юнайтед» в СНГ

Букмекерская компания «Maxline» заключила партнерское соглашение с футбольным клубом «Манчестер Юнайтед» в СНГ.

Данное партнерство принесет «Maxline» новую ступень в развитии и откроет новые возможности для клиентов букмекерской компании: больше акций и эксклюзивных новостей.
Будут организованы спецпроекты и мероприятия, направленные на работу с болельщиками клуба и любителями футбола.

Цель партнерства – развитие и популяризация футбола в Беларуси.

Оба партнера пришли к тому,что их взгляды на футбол и развитие футбольной культуры совпадают. Что способствует плодотворному сотрудничеству и быстрому достижению поставленных целей.

Регистрируйтесь в компании Maxline и первыми узнавайте о всех совместных акциях.

Справка:
Maxline- букмекерская компания, которая работает на рынке Республики Беларусь уже более 12 лет и входит в топ-3 букмекеров.
Компанию представляют амбассадоры из различных видов спорта. А также букмекер уже 4 года побеждает в республиканском конкурсе потребительских предпочтений «Продукт года» в звание «Букмекер номер №1 в Беларуси».

«Манчестер Юнайтед» - английский футбольный клуб, который был основан в 1878 году и является одним из основателей АПЛ. «Манчестер Юнайтед» представляет собой самый успешный английский клуб по количеству выигранных титулов за всю историю. Он не только бьет рекорды по трофеям, но еще считается самым популярным футбольным клубом в мире с самой высокой посещаемостью домашних матчей среди всех европейских клубов.

 
Теги: Новости
 
 
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Букмекерская компания «Maxline» заключила партнерское соглашение с футбольным клубом «Манчестер Юнайтед» в СНГ.
 
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