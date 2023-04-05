Погода в СНГ: штормовое предупреждение в Казахстане, мокрый снег в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура воздуха плюс 13 градусов сегодня в Москве. О погоде в странах Содружества – в репортажах корреспондентов «МИР 24».

Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана. Непогода ждет жителей Кызылординской, Туркестанской, Карагандинской областей, Жетысу и Улытау. Здесь, по прогнозам синоптиков, гроза, пыльная буря и сильный ветер. В Алматы днем плюс 18. В Костанайской области из берегов вышла река в селе Железнодорожное. Спасатели эвакуировали более 30 жителей и отогнали скот в безопасное место. Ситуацию удалось стабилизировать, на месте организовано дежурство.

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