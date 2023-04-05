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Погода в СНГ: штормовое предупреждение в Казахстане, мокрый снег в Беларуси

05.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: штормовое предупреждение в Казахстане, мокрый снег в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура воздуха плюс 13 градусов сегодня в Москве. О погоде в странах Содружества – в репортажах корреспондентов «МИР 24».

Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана. Непогода ждет жителей Кызылординской, Туркестанской, Карагандинской областей, Жетысу и Улытау. Здесь, по прогнозам синоптиков, гроза, пыльная буря и сильный ветер. В Алматы днем плюс 18. В Костанайской области из берегов вышла река в селе Железнодорожное. Спасатели эвакуировали более 30 жителей и отогнали скот в безопасное место. Ситуацию удалось стабилизировать, на месте организовано дежурство.

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Апрельское солнце не торопится радовать жителей Беларуси теплыми лучами. В Минске всего плюс 1. В восточных областях пройдет мокрый снег с дождем. На юге теплее. Любители водных прогулок открыли сезон мини-круизов по Припяти. Таких широких разливов на пойменных лугах и в дубравах жители Полесья не видели более 10 лет. В этом году пришла «большая вода». Причина – в ранних зимних паводках.

Сегодня в Армении теплее, чем накануне: на севере, в Шираке, плюс 17, в Ереване плюс 20. В республике ожидаются кратковременные дожди с грозами. Тем временем фермеры продолжают весенне-полевые работы. И если урожай абрикосов опасений не вызывает – плодовые деревья уже отцвели и холод на минувших выходных никак не повлиял, то персики сейчас в активной стадии цветения. А это значит, что плодов на деревьях будет гораздо меньше.



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Теги: Минск
 
 
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В Армении ожидаются кратковременные дожди с грозами.
 
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