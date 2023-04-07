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«Больше культура, чем бизнес»: как ливанец открыл в Беларуси первую восточную кондитерскую
07.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Есть люди, которые не знают, где Ливан. Я – из Ливана!» Алан Абду с любовью рассказывает о каждом ливанском десерте: кнафе, осмалия с аштой, намура… Пройти мимо соблазнительных лакомств и обаятельного шеф-повара сложно.
«В ливанских сладостях меньше сиропа, чем в турецких. Орехов внутри больше. Здесь у нас пахлава с кокосом, грецким орехом, арахисом, кешью, фисташками», – рассказывает Алан Абду.
Кофе в Ливане заслуживает отдельного внимания. Его пьют в течение дня из небольших чашек. Варят бодрящий напиток в турке на песке. Кипит кофе одну минуту – меньше, чем в арабской традиции, но дольше, чем в турецкой.
«Всегда мы пьем кофе первым, потом едим сладости. Вкус кофе не будет сладким. Есть черный обжаренный, медиум, лайт. Мы делаем микс. Не очень кислый, не очень крепкий, ароматный», – говорит ливанец.
По словам Алана, орехи по ливанским кулинарным традициям в пудру не перемалывают – просто измельчают. Так вкус получается более ярким и насыщенным.
Впервые в Беларусь Алан приехал 12 лет назад. Как турист. О Беларуси тогда знал очень мало: только то, что прочитал в интернете. Мол, здесь безопасно, на улицах чисто, а в магазинах недорого. Все оказалось правдой. Но это не самое главное. В Беларуси Алан познакомился с будущей женой. Новость о свадьбе его родители восприняли с радостью. А родственники невесты – с осторожностью.
После свадьбы молодожены жили в Ливане. У них родилась дочь. Когда в Беларуси умер отец Надежды, и теща Алана осталась одна, в семье приняли решение переехать в Минск. Открыли первую в Беларуси восточную кондитерскую. Алан с детства помогал дедушке и маме готовить сладости. Потом получил образование кондитера. Но в Минске вкусный бизнес «выстрелил» не сразу.
«Это было сложно. Этих продуктов нет, эти есть. Вот манка, например. Здесь, в Беларуси, есть просто пудра-манка. А у нас целых три вида: пудра, чуть-чуть больше, как сахар, и еще больше – как булгур», – говорит шеф-повар.
Алан экспериментировал с рецептами. Признается: перевел немало продуктов. Но в итоге все получилось. Сейчас традиционные ливанские сладости может приготовить из привычных белорусских продуктов. Кстати, к местной кухне тоже привык. Даже кое-что нравится.
Алан знакомит белорусов с ливанской кухней и борется со стереотипами: объясняет, почему кофе вкуснее без молока, и рассказывает, что восточные сладости – это не только пахлава. Для шеф-повара важно, чтобы белорусы узнали о культуре и традициях Ливана как можно больше.
Автор : ИННА СОГАЛОВИЧ
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Алан Абду знакомит белорусов с ливанской кухней и борется со стереотипами: объясняет, почему кофе вкуснее без молока, и рассказывает, что восточные сладости – это...
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