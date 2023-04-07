«Больше культура, чем бизнес»: как ливанец открыл в Беларуси первую восточную кондитерскую

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Есть люди, которые не знают, где Ливан. Я – из Ливана!» Алан Абду с любовью рассказывает о каждом ливанском десерте: кнафе, осмалия с аштой, намура… Пройти мимо соблазнительных лакомств и обаятельного шеф-повара сложно.

«В ливанских сладостях меньше сиропа, чем в турецких. Орехов внутри больше. Здесь у нас пахлава с кокосом, грецким орехом, арахисом, кешью, фисташками», – рассказывает Алан Абду.





Кофе в Ливане заслуживает отдельного внимания. Его пьют в течение дня из небольших чашек. Варят бодрящий напиток в турке на песке. Кипит кофе одну минуту – меньше, чем в арабской традиции, но дольше, чем в турецкой.

«Всегда мы пьем кофе первым, потом едим сладости. Вкус кофе не будет сладким. Есть черный обжаренный, медиум, лайт. Мы делаем микс. Не очень кислый, не очень крепкий, ароматный», – говорит ливанец.





По словам Алана, орехи по ливанским кулинарным традициям в пудру не перемалывают – просто измельчают. Так вкус получается более ярким и насыщенным.

«Мы делаем маленький бизнес. У меня есть план, как сделать его больше. Людям нравятся наши продукты – кофе или сладости. Для меня это больше культура, чем бизнес», – делится Алан.

Впервые в Беларусь Алан приехал 12 лет назад. Как турист. О Беларуси тогда знал очень мало: только то, что прочитал в интернете. Мол, здесь безопасно, на улицах чисто, а в магазинах недорого. Все оказалось правдой. Но это не самое главное. В Беларуси Алан познакомился с будущей женой. Новость о свадьбе его родители восприняли с радостью. А родственники невесты – с осторожностью.





«Они очень боялись. Наша репутация арабов – не очень. Они спрашивал: «Как ты едешь в Ливан сама? Могут быть проблемы», – вспоминает Алан. – Потом они поняли, что я нормальный человек».

После свадьбы молодожены жили в Ливане. У них родилась дочь. Когда в Беларуси умер отец Надежды, и теща Алана осталась одна, в семье приняли решение переехать в Минск. Открыли первую в Беларуси восточную кондитерскую. Алан с детства помогал дедушке и маме готовить сладости. Потом получил образование кондитера. Но в Минске вкусный бизнес «выстрелил» не сразу.

«Это было сложно. Этих продуктов нет, эти есть. Вот манка, например. Здесь, в Беларуси, есть просто пудра-манка. А у нас целых три вида: пудра, чуть-чуть больше, как сахар, и еще больше – как булгур», – говорит шеф-повар.

Алан экспериментировал с рецептами. Признается: перевел немало продуктов. Но в итоге все получилось. Сейчас традиционные ливанские сладости может приготовить из привычных белорусских продуктов. Кстати, к местной кухне тоже привык. Даже кое-что нравится.





«У вас есть борщ. У нас нет. Он мне очень нравится. А вот сметана нет. Здесь ее очень много добавляют в блюда. А у нас добавляют – лимон. Оливковое масло мы тоже добавляем прилично. В каждой культуре – своя еда», – отмечает ливанец.

Алан знакомит белорусов с ливанской кухней и борется со стереотипами: объясняет, почему кофе вкуснее без молока, и рассказывает, что восточные сладости – это не только пахлава. Для шеф-повара важно, чтобы белорусы узнали о культуре и традициях Ливана как можно больше.

Автор : ИННА СОГАЛОВИЧ