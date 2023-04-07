Канал поставки наркотиков из России перекрыли белорусские правоохранители

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси правоохранители задержали 10 человек, причастных к поставкам из России и распространению в республике наркотических веществ, говорится в сообщении пресс-службы МВД республики.

Сначала были задержаны трое жителей Минска в возрасте от 20 до 23 лет. Сотрудники правоохранительных органов установили, что они организовали в страну канал поставки наркотиков и психотропных веществ.

В ходе обысков у задержанных в арендованном гараже и в тайниках было найдено и изъято свыше двух килограммов мефедрона, 1,5 кг гашиша, более двух тысяч таблеток МДМА, 650 марок ЛСД, марихуана и кокаин.

Позднее следователи установили местонахождение тайника в России, из которого задержанные собирались забрать 6,5 килограмма наркотических веществ для продажи в Беларуси. «Во взаимодействии с коллегами из соседней страны весь наркотик изъят», – подчеркивается в релизе.

Помимо этого, были задержаны семь наркокурьеров – жители Минской и Брестской областей в возрасте от 19 до 28 лет. По факту происшествия возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.