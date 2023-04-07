ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода в СНГ: похолодание в Казахстане и Армении, дожди в Беларуси

07.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: похолодание в Казахстане и Армении, дожди в Беларуси
 МТРК «Мир»

Переменная облачность и плюс 11 градусов в Москве. Здесь, похоже, окончательно утвердилась весна. О погоде в странах Содружества – в репортажах корреспондентов «МИР 24».

Понижение температуры воздуха на северо-востоке Казахстана. Здесь синоптики прогнозируют похолодание до нуля градусов. А в Алматы будет сильный ветер и плюс 14. В городе начался пожароопасный период. В случае возгорания сухостоя ветер может быстро распространить огонь от лесонасаждений к жилыми массивам. Чтобы этого избежать, спасатели совместно с местными властями проводят опашку с помощью тракторов, тем самым создавая искусственный барьер.

«У нас горный район, много сухой растительности – огонь может перейти от сухой растительности к жилым домам, что может повлечь гибель людей. Огонь останавливается там, где раскопали территорию, потому что там трава, смешанная с землей, и уже дальше не будет происходить возгорание», –объяснил старший инженер Управления по ЧС Бостандыкского района Алматы Рамазан Орымбек.

В Минске солнечно, плюс 12. Но синоптики советуют захватить с собой зонт: ожидаются кратковременные дожди. В Беларуси усилили контроль над незаконным сбором первоцветов. Специалисты из Госинспекции охраны животного и растительного мира проводят рейды. Сбор ландышей, фиалок и подснежников наносит непоправимый ущерб природе. Нарушителям грозит штраф до четырех тысяч белорусских рублей. Это около 110 тысяч российских.

Погода с осадками установится на всей территории Армении. На севере в Ширакской области 13 градусов тепла, а на юге в Сюнике плюс 21, хоть и дождливо. Но все это не испортит настроения жителям республики: сегодня отмечают один из самых светлых и добрых праздников День материнства и красоты. В церквях проходит обряд благословения беременных женщин. Мужчины дарят цветы и подарки своим любимым.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Казахстане проводят опашку, создавая барьер на пути возможного природного пожара.
 
Новости дня
Новости разные
 
Канал поставки наркотиков из России перекрыли белорусские правоохранители
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.04.2023
Mir24.TV Belarus
07.04.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика