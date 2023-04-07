Погода в СНГ: похолодание в Казахстане и Армении, дожди в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Переменная облачность и плюс 11 градусов в Москве. Здесь, похоже, окончательно утвердилась весна. О погоде в странах Содружества – в репортажах корреспондентов «МИР 24».

Понижение температуры воздуха на северо-востоке Казахстана. Здесь синоптики прогнозируют похолодание до нуля градусов. А в Алматы будет сильный ветер и плюс 14. В городе начался пожароопасный период. В случае возгорания сухостоя ветер может быстро распространить огонь от лесонасаждений к жилыми массивам. Чтобы этого избежать, спасатели совместно с местными властями проводят опашку с помощью тракторов, тем самым создавая искусственный барьер.

«У нас горный район, много сухой растительности – огонь может перейти от сухой растительности к жилым домам, что может повлечь гибель людей. Огонь останавливается там, где раскопали территорию, потому что там трава, смешанная с землей, и уже дальше не будет происходить возгорание», –объяснил старший инженер Управления по ЧС Бостандыкского района Алматы Рамазан Орымбек.

В Минске солнечно, плюс 12. Но синоптики советуют захватить с собой зонт: ожидаются кратковременные дожди. В Беларуси усилили контроль над незаконным сбором первоцветов. Специалисты из Госинспекции охраны животного и растительного мира проводят рейды. Сбор ландышей, фиалок и подснежников наносит непоправимый ущерб природе. Нарушителям грозит штраф до четырех тысяч белорусских рублей. Это около 110 тысяч российских.

Погода с осадками установится на всей территории Армении. На севере в Ширакской области 13 градусов тепла, а на юге в Сюнике плюс 21, хоть и дождливо. Но все это не испортит настроения жителям республики: сегодня отмечают один из самых светлых и добрых праздников День материнства и красоты. В церквях проходит обряд благословения беременных женщин. Мужчины дарят цветы и подарки своим любимым.