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Максим Решетников: Россия и Беларусь поставляют друг другу продукцию примерно в равных пропорциях
07.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Министр экономического развития России Максим Решетников рассказал, как реализация союзных программ и
Министр экономического развития России отметил, что страны поставляют друг другу продукцию примерно в равных пропорциях, а в абсолютных значениях товарооборот в прошлом году вырос на 14%.
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По словам министра экономического развития России, союзные программы нацелены на дальнейший рост торговли, создание рабочих мест и развитие технологий.
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