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Максим Решетников: Россия и Беларусь поставляют друг другу продукцию примерно в равных пропорциях

07.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Максим Решетников: Россия и Беларусь поставляют друг другу продукцию примерно в равных пропорциях
 МТРК «Мир»

Министр экономического развития России Максим Решетников рассказал, как реализация союзных программ и сотрудничество России и Беларуси отражается на экономике государств, передает «МИР 24».

«Три четверти мероприятий выполнено. Всего 28 союзных программ по основным направлениям. Это промышленная кооперация, финансовое взаимодействие, макроэкономика, административные барьеры, транспорт и движение товаров – все то, что требуется для дальнейшего роста торговли и создания рабочих мест в экономиках России и Беларуси», – сказал Максим Решетников.

Министр экономического развития России отметил, что страны поставляют друг другу продукцию примерно в равных пропорциях, а в абсолютных значениях товарооборот в прошлом году вырос на 14%.



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По словам министра экономического развития России, союзные программы нацелены на дальнейший рост торговли, создание рабочих мест и развитие технологий.
 
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