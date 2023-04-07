Максим Решетников: Россия и Беларусь поставляют друг другу продукцию примерно в равных пропорциях

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Министр экономического развития России Максим Решетников рассказал, как реализация союзных программ и сотрудничество России и Беларуси отражается на экономике государств, передает «МИР 24».

«Три четверти мероприятий выполнено. Всего 28 союзных программ по основным направлениям. Это промышленная кооперация, финансовое взаимодействие, макроэкономика, административные барьеры, транспорт и движение товаров – все то, что требуется для дальнейшего роста торговли и создания рабочих мест в экономиках России и Беларуси», – сказал Максим Решетников.

Министр экономического развития России отметил, что страны поставляют друг другу продукцию примерно в равных пропорциях, а в абсолютных значениях товарооборот в прошлом году вырос на 14%.