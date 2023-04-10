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На фундаменте доверия: что общего между встречами Путина с Лукашенко и Си Цзиньпином

10.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве прошел Высший государственный совет Союзного государства России и Беларуси. Встречу двух лидеров Александр Лукашенко назвал фундаментальной. Гостей из Минска принимали так же, как и Си Цзиньпина двумя неделями ранее. Долгие разговоры президентов «за полночь», переговоры в Андреевском зале Кремля, рассказывает специальный корреспондент «МИР 24» Глеб Стерхов.

Сразу с трапа, еще накануне главных переговоров, Александр Лукашенко отправился на разговор с Владимиром Путиным за закрытыми дверями. Точно так, по-особому начинался недавний государственный визит другого коллеги российского президента.

«Примерно, как он вел переговоры с Си Цзиньпином, мы обсудим некоторые вопросы, которые не подлежат обсуждению на Высшем государственном совете».

С товарищем Си Путин тогда четыре с половиной часа говорил один на один.

«Просто сидели у камина, чай распивали и четыре часа разговаривали. Надо сказать, что председатель КНР очень интересный собеседник», – сказал Владимир Путин.

С Александром Лукашенко тоже глубоко за полночь разошлись.

«Вчера дольше с коллегой получилось общаться, чем планировалось. А о чем больше говорили? Экономика или безопасность?». – «На закрытые темы. И меньше об экономике. Безопасность, военно-промышленный комплекс, военные вопросы, оборонка».

Большие переговоры Госсовета Союзного государства играют по той же партитуре, что и российско-китайские. Лукашенко называет их фундаментальными.

«По всем вопросам, а их там больше десятка было, мы достигли согласия. Конечно, мы особо не раскрываем тематику, но думаю, что в ближайшее время вы это все услышите и увидите», – пояснил президент.

Как и китайскую делегацию, белорусскую принимают с высочайшим почетом. Все проходит в залах Большого Кремлевского дворца. И званый обед, и меню, и тосты.

«За процветание и благополучие народов России и КНР! Ганьбэй!».

«Так же и в ходе встречи с Александра Лукашенко и Владимира Путина. Хотя, я бы сказал, что это, может быть, встреча Си Цзиньпина проходила по формату встречи с Александром Лукашенко. Давайте вспомним хотя бы четырехдневные переговоры в Сочи. Или переговоры на борту президентской яхты и так далее… Более близкие отношения между лидерами государств, чем между президентами Беларуси и России, трудно себе представить», – считает политолог, председатель правления РГОО «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин.

В 2019-м, в год 20-летия Союзного государства – идея углубления интеграции. В 2020-м разработка пакетов предложений. Год спустя, на прошлом заседании Высшего госсовета Союзного государства запустили 28 союзных программ. О том, как все работает, говорит хорошее настроение белорусского премьера. Например, только что на три года вперед вопрос с поставкой газа решили.

«До 100 долларов?». – «Цена – это всегда коммерческая тайна».

Все остальные совместные программы, по словам российского президента, уже на две трети реализованы.

«Эффективность таких совместных усилий подтверждается растущими показателями взаимной торговли. В 2021 году товарооборот увеличился на 35%, до 40 миллиардов долларов, а в 2022-м вырос еще на 12%, до рекордных 45 миллиардов», – подчеркнул Владимир Путин.

В развитии производства белорусский лидер готов замахнуться и на импортозамещение в сфере микроэлектроники. Производственная база есть, дело за инвестициями. Перед поездкой в Москву Лукашенко все со специалистами-электронщиками обсудил.

«Я говорю, что сказать президенту России? Он говорит: «Передайте ему, самолеты летают»? Я говорю: «Летают». «И будут летать». «Ракеты летают? И будут летать». Я говорю: «Но он говорит 0,7 нанометра, а у нас там под 100!». Он достает микросхему ‒ положил на стол, говорит: смотрите, вот здесь 0,7 нанометра, что вы там с президентом паритесь, всего один этот чип, а все остальное мы делаем. Я говорю: а космос?», – рассказал Лукашенко.

Впервые в истории: белорусский космонавт полетит на МКС уже в этом году. Сейчас завершают подготовку шести кандидатов, впереди отбор. Еще одно общее решение – безопасность двух стран. Из того самого закрытого разговора двух президентов. Детали секретны, но общий вектор известен: новый этап совместной работы в рамках военной доктрины Союзного государства.

«Очень значимым было решение Высшего государственного совета о поручении Советам безопасности России и Республики Беларусь начать работу по концепции безопасности Союзного государства», – сказал государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев.

С Пекином у Минска тоже новые горизонты. В начале марта Александр Лукашенко побывал в Китае с государственным визитом. Итог: контракты еще на 3,5 миллиарда долларов. И не только.

Как Китай будет развиваться в следующую пятилетку

Комментарий востоковеда

«Мы вместе с Китаем этими проектами хотим показать, что сотрудничество Беларуси и Китая – это не просто торговля и обмен товарами. Это создание высокотехнологичных компаний и корпораций», – подчеркнул Лукашенко.

Гордость белорусской оборонки – высокоточные «Полонезы». Разрабатывались совместно с Китаем. Реактивная система залпового огня ювелирно бьет на расстоянии до 300 километров. При этом все ранее и вновь созданные договоренности – в рамках общей идеи равноправного сотрудничества в мире без противоблокового противостояния.

«Нам нельзя потерять друг друга. Ни в коем случае! Что, у вас есть более близкий союзник, чем Беларусь? Нет. Более близкой страны, чем Россия, у нас тоже нет», – сказал Лукашенко.

И ведь что по-русски, что по-белорусски, что по-китайски суть одна, с какой стороны ни глянь.

«Мы с вами соседние крупнейшие страны. Мы с вами партнеры стратегического сотрудничества. Между нашими странами должны быть тесные взаимоотношения», – отметил Си Цзиньпин в беседе с Путиным.

«Запад нам поможет», – любили говорить в 1990-х. Ну вот и помог, наконец.

«Ничего лучшего для нас, для России, для Китая они не сделали, как объединив нас воедино. Вы нас просто объединяете. А против этого фронта они не выстоят!», – уверен белорусский лидер.

«Прямо сейчас идут перемены, которых не было в течение 100 лет. Мы вместе двигаем эти перемены. Берегите себя, дорогой друг!», – сказал Си Цзиньпин Путину перед вылетом на родину.

«Счастливой дороги!».



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Теги: Минск
 
 
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Гостей из Минска принимали в Кремле так же, как и лидера Китая двумя неделями раньше.
 
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