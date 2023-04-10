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На фундаменте доверия: что общего между встречами Путина с Лукашенко и Си Цзиньпином
10.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве прошел
Сразу с трапа, еще накануне главных переговоров, Александр Лукашенко отправился на разговор с Владимиром Путиным за закрытыми дверями. Точно так, по-особому начинался недавний государственный визит другого коллеги российского президента.
«Примерно, как он вел переговоры с Си Цзиньпином, мы обсудим некоторые вопросы, которые не подлежат обсуждению на Высшем государственном совете».
С товарищем Си Путин тогда четыре с половиной часа говорил один на один.
«Просто сидели у камина, чай распивали и четыре часа разговаривали. Надо сказать, что председатель КНР очень интересный собеседник», – сказал Владимир Путин.
С Александром Лукашенко тоже глубоко за полночь разошлись.
«Вчера дольше с коллегой получилось общаться, чем планировалось. А о чем больше говорили? Экономика или безопасность?». – «На закрытые темы. И меньше об экономике. Безопасность, военно-промышленный комплекс, военные вопросы, оборонка».
Большие переговоры Госсовета Союзного государства играют по той же партитуре, что и российско-китайские. Лукашенко называет их фундаментальными.
«По всем вопросам, а их там больше десятка было, мы достигли согласия. Конечно, мы особо не раскрываем тематику, но думаю, что в ближайшее время вы это все услышите и увидите», – пояснил президент.
Как и китайскую делегацию, белорусскую принимают с высочайшим почетом. Все проходит в залах Большого Кремлевского дворца. И званый обед, и меню, и тосты.
«За процветание и благополучие народов России и КНР! Ганьбэй!».
В 2019-м, в год 20-летия Союзного государства – идея углубления интеграции. В 2020-м разработка пакетов предложений. Год спустя, на прошлом заседании Высшего госсовета Союзного государства запустили 28 союзных программ. О том, как все работает, говорит хорошее настроение белорусского премьера. Например, только что на три года вперед вопрос с поставкой газа решили.
«До 100 долларов?». – «Цена – это всегда коммерческая тайна».
Все остальные совместные программы, по словам российского президента, уже на две трети реализованы.
«Эффективность таких совместных усилий подтверждается растущими показателями взаимной торговли. В 2021 году товарооборот увеличился на 35%, до 40 миллиардов долларов, а в 2022-м вырос еще на 12%, до рекордных 45 миллиардов», – подчеркнул Владимир Путин.
В развитии производства белорусский лидер готов замахнуться и на импортозамещение в сфере микроэлектроники. Производственная база есть, дело за инвестициями. Перед поездкой в Москву Лукашенко все со специалистами-электронщиками обсудил.
Впервые в истории: белорусский космонавт полетит на МКС уже в этом году. Сейчас завершают подготовку шести кандидатов, впереди отбор. Еще одно общее решение – безопасность двух стран. Из того самого закрытого разговора двух президентов. Детали секретны, но общий вектор известен: новый этап совместной работы в рамках военной доктрины Союзного государства.
«Очень значимым было решение Высшего государственного совета о поручении Советам безопасности России и Республики Беларусь начать работу по концепции безопасности Союзного государства», – сказал государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев.
С Пекином у Минска тоже новые горизонты. В начале марта
«Мы вместе с Китаем этими проектами хотим показать, что сотрудничество Беларуси и Китая – это не просто торговля и обмен товарами. Это создание высокотехнологичных компаний и корпораций», – подчеркнул Лукашенко.
Гордость белорусской оборонки – высокоточные «Полонезы». Разрабатывались совместно с Китаем. Реактивная система залпового огня ювелирно бьет на расстоянии до 300 километров. При этом все ранее и вновь созданные договоренности – в рамках общей идеи равноправного сотрудничества в мире без противоблокового противостояния.
«Нам нельзя потерять друг друга. Ни в коем случае! Что, у вас есть более близкий союзник, чем Беларусь? Нет. Более близкой страны, чем Россия, у нас тоже нет», – сказал Лукашенко.
И ведь что по-русски, что по-белорусски, что по-китайски суть одна, с какой стороны ни глянь.
«Мы с вами соседние крупнейшие страны. Мы с вами партнеры стратегического сотрудничества. Между нашими странами должны быть тесные взаимоотношения», – отметил Си Цзиньпин в беседе с Путиным.
«Запад нам поможет», – любили говорить в 1990-х. Ну вот и помог, наконец.
«Ничего лучшего для нас, для России, для Китая они не сделали, как объединив нас воедино. Вы нас просто объединяете. А против этого фронта они не выстоят!», – уверен белорусский лидер.
«Прямо сейчас идут перемены, которых не было в течение 100 лет. Мы вместе двигаем эти перемены. Берегите себя, дорогой друг!», – сказал Си Цзиньпин Путину перед вылетом на родину.
«Счастливой дороги!».
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Гостей из Минска принимали в Кремле так же, как и лидера Китая двумя неделями раньше.
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