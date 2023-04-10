Эффективный маркетинг: тренды и креативные технологии

Источник материала: ProBusiness





1−2 июня в Минске состоится конференция «ДНИ МАРКЕТИНГА, РЕКЛАМЫ И БРЕНДИНГА» , которая пройдет в формате деловой программы Фестиваля маркетинга и рекламы « Белый Квадрат », хорошо известного международному профессиональному сообществу. Именно поэтому креативная составляющая коммуникации и всех маркетинговых атрибутов бренда станет лейтмотивом конференции.

Ключевые лица индустрии маркетинга и рекламы Беларуси и других стран представят более 50 мастер-классов на актуальные темы: от разработки креативной маркетинговой стратегии бизнеса, этапов создания и управления брендами с помощью креативных технологий до внедрения искусственного интеллекта в маркетинг и других свежих трендов, работающих в условиях турбулентности по всему миру.

Конференция пройдет на площадке Minsk Marriott Hotel в смешанном формате: более 30 спикеров выступят offline, а представители международного состава жюри Фестиваля «Белый Квадрат» поделятся лайфхаками креативной эффективности в online-формате.

В программе конференции предусмотрены панели с пошаговым инструментарием разработки креативных рекламных кампаний, круглый стол по проведению эффективных тендеров на закупку креатива. Особое место в программе займет формат «Кейс-шоу»: разбор реальных кейсов участников конференции, экспертиза и рекомендации практикующих профессионалов в режиме реального времени.