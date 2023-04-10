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Эффективный маркетинг: тренды и креативные технологии
10.04.2023 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
1−2 июня в Минске состоится конференция
Ключевые лица индустрии маркетинга и рекламы Беларуси и других стран представят более 50 мастер-классов на актуальные темы: от разработки креативной маркетинговой стратегии бизнеса, этапов создания и управления брендами с помощью креативных технологий до внедрения искусственного интеллекта в маркетинг и других свежих трендов, работающих в условиях турбулентности по всему миру.
Конференция пройдет на площадке Minsk Marriott Hotel в смешанном формате: более 30 спикеров выступят offline, а представители международного состава жюри Фестиваля «Белый Квадрат» поделятся лайфхаками креативной эффективности в online-формате.
В программе конференции предусмотрены панели с пошаговым инструментарием разработки креативных рекламных кампаний, круглый стол по проведению эффективных тендеров на закупку креатива. Особое место в программе займет формат «Кейс-шоу»: разбор реальных кейсов участников конференции, экспертиза и рекомендации практикующих профессионалов в режиме реального времени.
Узнать подробнее о конференции «ДНИ МАРКЕТИНГА, РЕКЛАМЫ И БРЕНДИНГА» и стать ее участником можно на официальном
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«ДНИ МАРКЕТИНГА, РЕКЛАМЫ И БРЕНДИНГА»
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