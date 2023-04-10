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Погода в СНГ: в Армении весенние грозы, в Таджикистане штормовое предупреждение

10.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Армении весенние грозы, в Таджикистане штормовое предупреждение
 Фото: МТРК «МИР»

О том, какая погода в других городах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Борьба сезонов в Казахстане. На севере, востоке и в центре страны – гололед. Забыли про весну и на западе республики, там ночные заморозки. А вот в Алматы почти летние плюс 19. Но погодную идиллию нарушат дожди и грозы.

Сохраняется угроза схода лавин. Находиться в горах сейчас опасно. Так снежная масса едва не накрыла трех туристов. Они поднимались с Бутаковского перевала на пик Букреева.

В это время сошла лавина, одного из путешественников отбросило вниз. Дальше идти он не смог. Пришлось вызывать спасателей.

Таджикистан

Раскаты первого весеннего грома разбудили сегодня жителей Душанбе. С утра в городе пасмурно, плюс 18 градусов. Ненастно и в некоторых районах республиканского подчинения, а также на юге страны в Хатлонской области. Там из-за грозы и града объявили штормовое предупреждение. В регионе высокий риск схода селей, камнепадов, оползней и лавин. На реках Яхсу, Кызылсу, стекающих со склонов Гиссарского хребта, сохранится подъем уровня воды.

Кыргызстан

В Бишкеке по ощущениям май. Днем летние плюс 22 градуса, возможен дождь. Осадки последние несколько дней пропитали землю влагой – декоративные растения и кустарники начали активно цвести.

Например, магнолия. Ее можно увидеть в ботаническом саду Бишкека. Растение довольно капризное: требует обильного полива. Но зато весной радует своей красотой посетителей. Срывать цветы специалисты не рекомендуют, насыщенный аромат может спровоцировать головокружение.

Армения

Утро в Ереване было пасмурным, днем тучи рассеятся и выглянет солнце, будет плюс 18, а к вечеру дожди. Такую же погоду синоптики обещают по всей республике. Местами ожидаются грозы. МЧС просит водителей быть внимательными на дорогах, не превышать скорость и избегать обгонов.

Беларусь

В Беларусь пришло тепло. Днем до плюс девятнадцати. Но будет дождливо, местами – грозы. Хорошая погода для посадки деревьев и кустарников.

Традиционная для Беларуси акция «Неделя леса» в этом году будет проходить весь апрель. За это время планируют высадить почти три тысячи гектаров леса. В основном саженцы сосны и ели. Поучаствовать в акции может любой белорус – от школьника до пенсионера.



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В Казахстане борьба сезонов: где-то плюс 19, а где-то еще гололед. В Беларусь пришло тепло, а в Кыргызстане зацвела магнолия.
 
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