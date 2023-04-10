Погода в СНГ: в Армении весенние грозы, в Таджикистане штормовое предупреждение

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О том, какая погода в других городах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».



Казахстан



Борьба сезонов в Казахстане. На севере, востоке и в центре страны – гололед. Забыли про весну и на западе республики, там ночные заморозки. А вот в Алматы почти летние плюс 19. Но погодную идиллию нарушат дожди и грозы.

Например, магнолия. Ее можно увидеть в ботаническом саду Бишкека. Растение довольно капризное: требует обильного полива. Но зато весной радует своей красотой посетителей. Срывать цветы специалисты не рекомендуют, насыщенный аромат может спровоцировать головокружение.



Армения



Утро в Ереване было пасмурным, днем тучи рассеятся и выглянет солнце, будет плюс 18, а к вечеру дожди. Такую же погоду синоптики обещают по всей республике. Местами ожидаются грозы. МЧС просит водителей быть внимательными на дорогах, не превышать скорость и избегать обгонов.



Беларусь



В Беларусь пришло тепло. Днем до плюс девятнадцати. Но будет дождливо, местами – грозы. Хорошая погода для посадки деревьев и кустарников.



Традиционная для Беларуси акция «Неделя леса» в этом году будет проходить весь апрель. За это время планируют высадить почти три тысячи гектаров леса. В основном саженцы сосны и ели. Поучаствовать в акции может любой белорус – от школьника до пенсионера.