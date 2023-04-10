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«Я за эко-стиль»: как белоруска делает посуду из опилок

10.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Знакомство с Юлией Чужиновой состоялось на интернет-барахолке. Там она продает необычные посуду и украшения из… отходов. Причем, успешно. А началось все пару лет назад, когда женщина оставила работу и ушла в творчество. Сегодня из старых вещей она создает креатив.

«Я, как Плюшкин, собираю все, за это меня ругают близкие, – смеется мастер. – Но ругают они только сперва, потом втягиваются. Иногда даже что-то приносят: «Ой, смотри! А я вот это видел! Возьми, может что-то из этого получится». Хочется, чтобы выброшенные вещи обретали свою вторую жизнь. К тому же они могут быть и красивыми, и полезными – два в одном», – рассказывает Юлия Чужинова.

«Я за эко-стиль»: как белоруска делает посуду из опилок

В ее руках пластиковая бутылка превращается в оригинальный аксессуар, а использованные колготки – в брошку в стиле Бохо. Свои произведения Юлия продает на ремесленных ярмарках. Самый ходовой товар среди молодежи – бижутерия. Люди постарше интересуются посудой. Фишка мастера – экологичный стиль. И необычный состав – опилки.

«Высокую цену я заявлять не хочу. Мои работы больше для души. Чтобы это смог себе позволить любой человек, который понимает и ценит. Не все оценивается только деньгами», – говорит Юлия.

Из древесных отходов получается оригинальная эко-посуда. А впервые об опилках, как об «ингредиенте», мастер задумалась, когда муж пилил дрова.

«Я собрала опилки. Сначала думала использовать как наполнитель для кошачьего туалета, но они кошке не понравились, – вспоминает ремесленница. – А потом в один прекрасный день в интернете я увидела, как женщины делают из опилок посуду, и решила попробовать».

«Я за эко-стиль»: как белоруска делает посуду из опилок

Рецепт прост. Из крахмала и воды Юлия варит клейстер. Вместо антисептика использует уксус. В конце добавляет опилки. Посуда прошла краш-тест водой, шашлыками, горячими продуктами. Впрочем, покупатели бывают придирчивы.

«Многие считают, если такую посуду вымыть, она развалится. Это не так. Тем не менее во избежание претензий я пишу, что это предназначено для сухих пищевых продуктов. Но поверьте – эту посуду можно мыть обычным моющим средством с губкой», – говорит Юлия.

Большой плюс изделий Юли в том, что они созданы из местного сырья. А значит, дешевле аналогов. Например, небольшой стаканчик стоит 5 белорусских или 130 российских рублей.

«Мисочка может обойтись в 25-30 белорусских рублей. Цену ставлю совершенно невысокую, по мнению моих друзей-ремесленников, – отмечает мастерица. – Просто я хочу, чтобы наши люди привыкли к разумному потреблению. И я за эко-стиль».

«Я за эко-стиль»: как белоруска делает посуду из опилок



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Теги: знакомства
 
 
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В ее руках пластиковая бутылка превращается в оригинальный аксессуар, а использованные колготки – в брошку в стиле Бохо.
 
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