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Канадец Вудкрофт покинет пост главного тренера минского ХК «Динамо»

10.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Канадский специалист Крэйг Вудкрофт покинет хоккейный клуб «Динамо» (Минск). Соглашение с главным тренером было решено не продлевать, говорится в Telegram-канале команды.

30 апреля контракт с 53-летним канадцем истечет. В текущем сезоне минское «Динамо» заняло восьмую строчку место в турнирной таблице Западной конференции пробилось в плей-офф турнира. Тем не менее уже в первом раунде минчане уступили в серии петербургскому СКА.

Вудкрафт возглавил «зубров» в 2019 году. Всего специалист руководил командой 303 матча. За это время «Динамо» четырежды выходило в плей-офф, три раза подряд, однако дальше первого раунда пройти не могло.

В середине марта свой пост покинул главный тренер череповецкого хоккейного клуба «Северсталь» Андрей Разин.



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Теги: Минск
 
 
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Соглашение с главным тренером белорусской команды КХЛ было решено не продлевать.
 
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