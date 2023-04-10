Канадец Вудкрофт покинет пост главного тренера минского ХК «Динамо»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Канадский специалист Крэйг Вудкрофт покинет хоккейный клуб «Динамо» (Минск). Соглашение с главным тренером было решено не продлевать, говорится в Telegram-канале команды.

30 апреля контракт с 53-летним канадцем истечет. В текущем сезоне минское «Динамо» заняло восьмую строчку место в турнирной таблице Западной конференции пробилось в плей-офф турнира. Тем не менее уже в первом раунде минчане уступили в серии петербургскому СКА.

Вудкрафт возглавил «зубров» в 2019 году. Всего специалист руководил командой 303 матча. За это время «Динамо» четырежды выходило в плей-офф, три раза подряд, однако дальше первого раунда пройти не могло.