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В чем польза подарочных сертификатов?
Источник материала: ИноСМИ
Спасение от предпраздничной суеты – это подарочные сертификаты. Забыли, не успели или просто не придумали, что подарить? Выбирайте подарочный сертификат, который соответствует сфере интересов получателя, и будьте спокойны – вы попадете точно в сердечко.
Что такое подарочный сертификат?
Это предоплаченная пластиковая карта, оформленная в фирменном стиле магазина и позволяющая оплатить любой товар или услугу. Если номинал достаточно большой, сертификата хватит для полной оплаты покупки, в противном случае держателю сертификата придется доплатить. В любом случае выбрав такой подарок, вы сможете внести свой вклад и помочь близкому человеку приобрести то, что он хочет.
Преимущества подарочных сертификатов
Есть ли недостатки у подарочных сертификатов?
Опросы, проведенные среди покупателей и получателей подарочных сертификатов, показывают, что людей часто не устраивают неудобные номиналы, отсутствие электронного варианта подарочного сертификата, невозможность восстановления в случае потери.
Онлайн-сервис Giftery предлагает решение!
Команда «Гифтери» разработала новый формат – электронный подарочный сертификат, покупать и пользоваться которым гораздо удобнее, чем традиционным пластиковым. Подобрать нужный подарочный сертификат можно на сайте сервиса, где представлено более сотни белорусских и мировых брендов. Выбирайте любой магазин или заведение, которое может понравиться получателю подарка, подбирайте номинал (он довольно гибкий - стартует от 5 рублей, шаг примерно равен 5 рублям, верхний предел – 1000 рублей), оплачивайте – и выбранный вами подарок будет мгновенно отправлен на электронный адрес получателя!
«Гифтери» поможет вам сделать уместный подарок в день праздника, даже если вы плохо знаете виновника торжества. Универсальная Giftery Card не привязана к бренду, ее можно обменять на сертификат любого магазина.
Дарите безграничную свободу выбора вместе с Giftery!
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