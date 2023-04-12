В чем польза подарочных сертификатов?

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Спасение от предпраздничной суеты – это подарочные сертификаты. Забыли, не успели или просто не придумали, что подарить? Выбирайте подарочный сертификат, который соответствует сфере интересов получателя, и будьте спокойны – вы попадете точно в сердечко.

Что такое подарочный сертификат?

Это предоплаченная пластиковая карта, оформленная в фирменном стиле магазина и позволяющая оплатить любой товар или услугу. Если номинал достаточно большой, сертификата хватит для полной оплаты покупки, в противном случае держателю сертификата придется доплатить. В любом случае выбрав такой подарок, вы сможете внести свой вклад и помочь близкому человеку приобрести то, что он хочет.

Преимущества подарочных сертификатов

· Выбор. Пожалуй, это главный плюс такого решения. Вместо того чтобы в очередной раз прятать глаза, преподнося виновнику торжества ежедневник или вазу, вы сможете гордо вручить сертификат на покупку товаров для хобби, услуг по уходу за собой и даже презентов-впечатлений. Получатель сможет выбрать все, что захочет. Единственное, что требуется от вас – знать хотя бы общее направление интересов – чтение, компьютерные игры, активный отдых, фотография, спорт, мода и красота, дизайн интерьера и т.д. К счастью, сегодня все уважающие себя магазины продают подарочные сертификаты.

Выбор. Пожалуй, это главный плюс такого решения. Вместо того чтобы в очередной раз прятать глаза, преподнося виновнику торжества ежедневник или вазу, вы сможете гордо вручить сертификат на покупку товаров для хобби, услуг по уходу за собой и даже презентов-впечатлений. Получатель сможет выбрать все, что захочет. Единственное, что требуется от вас – знать хотя бы общее направление интересов – чтение, компьютерные игры, активный отдых, фотография, спорт, мода и красота, дизайн интерьера и т.д. К счастью, сегодня все уважающие себя магазины продают подарочные сертификаты. · Универсальность. Подарочный сертификат будет актуален для человека любого возраста, любой профессии, а потому вручить его смело можно на любой праздник – день рождения, новоселье, 8 марта, 23 февраля, Новый год, юбилей, свадьбу и т.д. Если вы ищете подарок для женщины, отличным решением станут сертификаты в магазины косметики, ювелирных изделий. Мужчинам понравится сертификат на покупку электроники и бытовой техники, подарочная карта в магазин товаров для спорта и отдыха. В качестве подарка пожилым людям можно рассмотреть сертификат в магазин товаров для дома, магазин продуктов для правильного питания.

Универсальность. Подарочный сертификат будет актуален для человека любого возраста, любой профессии, а потому вручить его смело можно на любой праздник – день рождения, новоселье, 8 марта, 23 февраля, Новый год, юбилей, свадьбу и т.д. Если вы ищете подарок для женщины, отличным решением станут сертификаты в магазины косметики, ювелирных изделий. Мужчинам понравится сертификат на покупку электроники и бытовой техники, подарочная карта в магазин товаров для спорта и отдыха. В качестве подарка пожилым людям можно рассмотреть сертификат в магазин товаров для дома, магазин продуктов для правильного питания. · Эффектный внешний вид. Сертификаты выпускаются в стильном праздничном оформлении, которое неизменно создает ощущение праздника. Пластиковая карта надежно защищена от порчи и попадания влаги. Как правило, карты продаются в красиво украшенных конвертах. Добавьте к этому букет цветов или бутылку шампанского (а можно и то, и другое) – и потрясающий подарок готов!

Есть ли недостатки у подарочных сертификатов?

Опросы, проведенные среди покупателей и получателей подарочных сертификатов, показывают, что людей часто не устраивают неудобные номиналы, отсутствие электронного варианта подарочного сертификата, невозможность восстановления в случае потери.

Онлайн-сервис Giftery предлагает решение!

Команда «Гифтери» разработала новый формат – электронный подарочный сертификат, покупать и пользоваться которым гораздо удобнее, чем традиционным пластиковым. Подобрать нужный подарочный сертификат можно на сайте сервиса, где представлено более сотни белорусских и мировых брендов. Выбирайте любой магазин или заведение, которое может понравиться получателю подарка, подбирайте номинал (он довольно гибкий - стартует от 5 рублей, шаг примерно равен 5 рублям, верхний предел – 1000 рублей), оплачивайте – и выбранный вами подарок будет мгновенно отправлен на электронный адрес получателя!

«Гифтери» поможет вам сделать уместный подарок в день праздника, даже если вы плохо знаете виновника торжества. Универсальная Giftery Card не привязана к бренду, ее можно обменять на сертификат любого магазина.

Дарите безграничную свободу выбора вместе с Giftery!