«Знать и уметь — это не одно и то же». Как работает менторство на практике: проект Клуба Про бизнес

Источник материала: ProBusiness



Фото Павел Садовский, probusiness.io

Клуб Про бизнес — самое большое сообщество белорусских руководителей и собственников — запустил новый проект «Менторская среда». Герои — предприниматели, которые хотят развить бизнес, выполняя задания менторов. Набор в первые группы стартовал 2 месяца назад. Затем, на протяжение 4−5 недель, проходило обучение.

Пришло время подводить итоги. Что такое менторство на практике, и какие подходы используются? Начинаем рассказ с Александра Бриленка, ментора и постоянного участника Клуба Про бизнес, заместителя директора по развитию «Хьюмен Систем» .

Что такое менторство и как это работает?

— Понятие «менторство» имеет достаточно широкое значение. Наверное, не существует единого точного и однозначного определения, что это такое. Основная суть — передача знаний, опыта, практических навыков в определенной сфере от человека, который этим обладает, тому, кто хочет эту информацию получить, использовать в своем деле, карьере, социальной среде и т.д.



Александр Бриленок. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

В процессе менторства, или наставничества, применяются различные подходы и инструменты, авторские методики, индивидуальный подход. На мой взгляд, основная цель — показать правильный, корректный путь, дать ориентиры, помочь взглянуть на вроде бы обычные вещи под другим углом.

В отличие от тренера или коуча, где достигается четкий и понятный результат, ментор путем преломления своего опыта и практики на проблематику ученика показывает возможные варианты решения. В результате создаются условия, при которых ученик самостоятельно начинает двигаться в нужном направлении.

Отличие от классического обучения в том, что при обучении подается теория, которая не всегда может быть применима в конкретных условиях и обстоятельствах. Любые знания должны превратится в навык, для того чтобы они могли принести реальную пользу.

Проще говоря: знать и уметь — это не одно и то же.

Ментор в процессе наставничества отбрасывает все лишнее и, имея более глубокий опыт и навыки, может быстро предложить именно те варианты, тот путь, который с большой вероятностью сработает в конкретной текущей ситуации. Помимо самих решений, ментор покажет, как реализовать на практике нужные инструменты, после чего даст обратную связь, скорректирует подходы.

Суть менторства — показать инструменты, дать прочувствовать, изменить мировоззрение в подходах к управлению бизнесом, собственной жизнью, отношениями и т.д.

Я глубоко убежден, что стабильный, управляемый, качественный результат в любом деле можно получить только через внедрение системного, комплексного, структурного подхода.

«Не важно чем управлять, важно — для чего и как»

Менторство начинается тогда, когда участник видит в этом необходимость, есть запрос.

Приходить в менторство без проблематики, просто послушать — не имеет смысла. Менторство — это желание практически научится решать те реальные проблемы, которые пока решить не получается. Если проблем нет или все устраивает, наставничество не нужно.

Совместно с Пробизнес мы организовали и провели менторство одной группы. Потенциальные участники заполнили небольшие анкеты, после чего были выбраны 4 человека для первой группы.

⇒ Как происходил отбор участников, читайте здесь

Акцент делался на наличие некой системной проблематики в бизнесе и желании ее изменить. Классическая ситуация, когда вроде бы все работает, но, по ощущениям, что-то не так. Хочется лучше, но, как это сделать, непонятно. Всего было 4 занятия, которые проходили один раз в неделю.

Как проходили занятия

Занятие 1: знакомство ментора и группы. Каждый участник рассказывает о проблематике, целях. Далее, ментор дает свои комментарии. Суть — увидеть корень проблем, попробовать определить основные причины, поставить измеримые, понятные, реальные цели.

Далее происходил небольшой экскурс в понятие системного подхода: что значит «система» и почему это крайне важно. Давно замечено, что подавляющее количество проблем появляется из-за ошибок, несовершенства системы. Лишь небольшая часть — человеческий фактор.

Домашнее задание — работа с целями, пониманием продукта, целевой аудиторией, осознанием структуры своего бизнеса, зон ответственности, мотивационной составляющей.

Очень важно самостоятельно попытаться положить свое видение на бумагу. Именно в процессе формулирования возникает масса нюансов, вопросов, которые раньше оставались за кадром. Это хорошая практика, которая позволяет учиться видеть картину целиком.

Занятие 2: разбор домашнего задания, комментарии, корректировки, анализ причин почему не получилось или получилось не так, как хотели.

Практико-теоретическая часть занятия была посвящена бизнес-процессам, процессному подходу: что это такое, зачем, почему. Это важная составляющая любого бизнеса, но на практике оказывается, что этому вопросу уделяют очень мало времени и внимания. Часто потому, что нет понимания: как это должно работать, с чего начинать, как к этому подступиться. Банально — не понятно, как это можно графически написать, нарисовать, изобразить.

Домашнее задание — вид сверху. Рисуем схему взаимодействия процессов верхнего уровня, чтобы увидеть, как работает весь бизнес целиком. Какие процессы, как они связаны между собой, кто ответственный. Процесс эффективен или нет — как это измерить и т.д.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Занятие 3: обсуждаем «домашку», получаем обратную связь. Дальнейшая часть занятия посвящена 8-ми элементам, или инструментам, которые должны быть в каждой компании, претендующей на звание системной.

В той или иной степени эти вещи существуют у многих, но именно комплексный, системный подход в их совместной реализации дает ощутимый эффект.

Домашнее задание: применение инструментов. Презентация, которая содержит SMART-цели на ближайший год, два. План мероприятий: что необходимо для этого сделать в части продаж, маркетинга, продукта, процессов, персонала, ресурсов.

Финальное занятие. Участники выступают со своим презентациями. По сути, это мини-защита своих ближайших планов в части изменений, улучшений, перестройки бизнеса.

Участники дают обратную связь по факту менторства, получился ли ожидаемый эффект, насколько было полезно, достигнуты ли цели участия, свои пожелания и предложения.

Ментор предоставляет комментарии по каждому выступающему, дает свою оценку проделанной работы, напутствия, рекомендации как двигаться дальше в этом направлении.

Что важно знать, работая с ментором

Подчеркну еще раз: подобный формат — это, в первую очередь, самостоятельная работа, на которую необходимо время, энергия, желание.

Думать, что можно просто походить, послушать и за тебя все сделают — неправильно. Так это не работает.

Если не готов работать головой и руками на протяжении 4 недель и далее, лучше не начинать.

Большую роль играет также командный формат работы. Участники обмениваются своим опытом, знаниями, многие обсуждаемые проблемы похожи. Разбирая вопросы одного, другие видят упущения у себя или возможности для улучшений.

Со своей стороны скажу, что в целом это полезный опыт для всех сторон, так как работа происходит именно в рамках реальной практики и многолетнего опыта.

Читайте на следующей неделе: Что было трудно, а что удалось с первого раза: отзывы участников группы.

Работа с целями: что важно учесть.

Менторство завершилось: как развивать бизнес дальше.



Фото: probusiness.io

Генеральный партнер Клуба-2023:



