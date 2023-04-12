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«Знать и уметь — это не одно и то же». Как работает менторство на практике: проект Клуба Про бизнес
12.04.2023 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Пришло время подводить итоги. Что такое менторство на практике, и какие подходы используются? Начинаем рассказ с Александра Бриленка, ментора и постоянного участника Клуба Про бизнес, заместителя директора по развитию
Что такое менторство и как это работает?
— Понятие «менторство» имеет достаточно широкое значение. Наверное, не существует единого точного и однозначного определения, что это такое. Основная суть — передача знаний, опыта, практических навыков в определенной сфере от человека, который этим обладает, тому, кто хочет эту информацию получить, использовать в своем деле, карьере, социальной среде и т.д.
В процессе менторства, или наставничества, применяются различные подходы и инструменты, авторские методики, индивидуальный подход. На мой взгляд, основная цель — показать правильный, корректный путь, дать ориентиры, помочь взглянуть на вроде бы обычные вещи под другим углом.
В отличие от тренера или коуча, где достигается четкий и понятный результат, ментор путем преломления своего опыта и практики на проблематику ученика показывает возможные варианты решения. В результате создаются условия, при которых ученик самостоятельно начинает двигаться в нужном направлении.
Отличие от классического обучения в том, что при обучении подается теория, которая не всегда может быть применима в конкретных условиях и обстоятельствах. Любые знания должны превратится в навык, для того чтобы они могли принести реальную пользу.
Проще говоря: знать и уметь — это не одно и то же.
Ментор в процессе наставничества отбрасывает все лишнее и, имея более глубокий опыт и навыки, может быстро предложить именно те варианты, тот путь, который с большой вероятностью сработает в конкретной текущей ситуации. Помимо самих решений, ментор покажет, как реализовать на практике нужные инструменты, после чего даст обратную связь, скорректирует подходы.
Суть менторства — показать инструменты, дать прочувствовать, изменить мировоззрение в подходах к управлению бизнесом, собственной жизнью, отношениями и т.д.
Я глубоко убежден, что стабильный, управляемый, качественный результат в любом деле можно получить только через внедрение системного, комплексного, структурного подхода.
«Не важно чем управлять, важно — для чего и как»
Менторство начинается тогда, когда участник видит в этом необходимость, есть запрос.
Приходить в менторство без проблематики, просто послушать — не имеет смысла. Менторство — это желание практически научится решать те реальные проблемы, которые пока решить не получается. Если проблем нет или все устраивает, наставничество не нужно.
Совместно с Пробизнес мы организовали и провели менторство одной группы. Потенциальные участники заполнили небольшие анкеты, после чего были выбраны 4 человека для первой группы.
Акцент делался на наличие некой системной проблематики в бизнесе и желании ее изменить. Классическая ситуация, когда вроде бы все работает, но, по ощущениям, что-то не так. Хочется лучше, но, как это сделать, непонятно. Всего было 4 занятия, которые проходили один раз в неделю.
Как проходили занятия
Занятие 1: знакомство ментора и группы. Каждый участник рассказывает о проблематике, целях. Далее, ментор дает свои комментарии. Суть — увидеть корень проблем, попробовать определить основные причины, поставить измеримые, понятные, реальные цели.
Далее происходил небольшой экскурс в понятие системного подхода: что значит «система» и почему это крайне важно. Давно замечено, что подавляющее количество проблем появляется из-за ошибок, несовершенства системы. Лишь небольшая часть — человеческий фактор.
Очень важно самостоятельно попытаться положить свое видение на бумагу. Именно в процессе формулирования возникает масса нюансов, вопросов, которые раньше оставались за кадром. Это хорошая практика, которая позволяет учиться видеть картину целиком.
Занятие 2: разбор домашнего задания, комментарии, корректировки, анализ причин почему не получилось или получилось не так, как хотели.
Практико-теоретическая часть занятия была посвящена бизнес-процессам, процессному подходу: что это такое, зачем, почему. Это важная составляющая любого бизнеса, но на практике оказывается, что этому вопросу уделяют очень мало времени и внимания. Часто потому, что нет понимания: как это должно работать, с чего начинать, как к этому подступиться. Банально — не понятно, как это можно графически написать, нарисовать, изобразить.
Занятие 3: обсуждаем «домашку», получаем обратную связь. Дальнейшая часть занятия посвящена 8-ми элементам, или инструментам, которые должны быть в каждой компании, претендующей на звание системной.
В той или иной степени эти вещи существуют у многих, но именно комплексный, системный подход в их совместной реализации дает ощутимый эффект.
Финальное занятие. Участники выступают со своим презентациями. По сути, это мини-защита своих ближайших планов в части изменений, улучшений, перестройки бизнеса.
Участники дают обратную связь по факту менторства, получился ли ожидаемый эффект, насколько было полезно, достигнуты ли цели участия, свои пожелания и предложения.
Ментор предоставляет комментарии по каждому выступающему, дает свою оценку проделанной работы, напутствия, рекомендации как двигаться дальше в этом направлении.
Что важно знать, работая с ментором
Подчеркну еще раз: подобный формат — это, в первую очередь, самостоятельная работа, на которую необходимо время, энергия, желание.
Думать, что можно просто походить, послушать и за тебя все сделают — неправильно. Так это не работает.
Если не готов работать головой и руками на протяжении 4 недель и далее, лучше не начинать.
Большую роль играет также командный формат работы. Участники обмениваются своим опытом, знаниями, многие обсуждаемые проблемы похожи. Разбирая вопросы одного, другие видят упущения у себя или возможности для улучшений.
Со своей стороны скажу, что в целом это полезный опыт для всех сторон, так как работа происходит именно в рамках реальной практики и многолетнего опыта.
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