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На Марсе выращивают овощи, а на Венере разводят павлинов: в Беларуси есть «космические» деревни

12.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На Марсе выращивают овощи, а на Венере разводят павлинов: в Беларуси есть «космические» деревни
 Фото: МТРК «МИР»

На Марсе началась посевная, а на Венере появились павлины. В Беларуси есть деревни – полные тезки планет солнечной системы, хотя люди там вполне земные и День космонавтики считают и своим праздником, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

На Марсе и на Юпитере всего 18 домов. Местных жителей немного, в основном – дачники. Две деревни соединяет одна улица. Межпланетное пространство отсутствует. Вот Юпитер. Два шага, и я уже на Марсе.

Тамара Кучук увидела камеру и на время оставила свое марсианское подворье. Там уже посеяла свеклу, морковь и щавель. Огороды и проблемы планетарного масштаба по традиции обсуждает с соседями. Но сегодня главная тема – плохие дороги на Марсе. Сами марсиане не раз запрашивали помощь. Но земляне из местного исполкома их не слышат.

«Ее надо подсыпать, а потом ровнять. Все приедут, постоят. Сказали бы: может, вам что помочь? Нет. Крутитесь, марсиане», – говорит жительница деревни Марс Тамара Кучук.

Когда-то Марс гремел. Повеселиться здесь любили. На День космонавтики столы не накрывали, но праздник чтили и гордились своим космическим происхождением.

«Помню, в детстве овации были, радовались все. Я и сына назвала Юрий в честь Юрия Гагарина, честно вам говорю. Да, он даже чем-то и похож», – признается жительница деревни Марс Тамара Воронько.

Самый юный житель Юпитера Родион разучивает «Мелодию Солнца». Ни в его деревне, ни на соседнем Марсе школы нет. Звездный мальчик каждый день самостоятельно преодолевает земные, но очень большие расстояния. И не хочет быть космонавтом.

«Утром еду на автобусе, а когда возвращаюсь со школы, еду на маршрутке до Рябиновки, потом иду в Ореховку, а потом в Марс, потом в Юпитер», – рассказывает житель деревни Юпитер Родион Ероховец.

Семья Ероховец уже шесть лет, как перебралась на Юпитер. Здесь тишь и благодать. К дому, порой, приходят косули и зайцы. А земляне до сих пор удивляются, что жизнь есть и на Юпитере.

Жители планет-деревень – это навсегда. Виктор Коляга родился на Венере, здесь вырос. Всю жизнь работал на Минском автозаводе. На пенсии решил вернуться на родную планету.

«Дед Демьян, так он говорил, что какие-то крамольники ходили по деревне, только начали строить ее, еще названия не было. В этот день открыли планету Венера, так и деревню назвали Венера», – пояснил житель деревни Венера Виктор Коляга.

На планете любви Виктор Коляга разводит красоту. В свое время он раздобыл два павлиньих яйца. Теперь на подворье несколько самок и один красавец-самец. В память о посещении Венеры хозяин раздает гостям настоящие перья павлина.

Жители Венеры, Марса и Юпитера мечтают, чтобы земляне осваивали их планеты. А главное – были близкими по духу, а значит, немного инопланетянами.

Также в Беларуси есть деревни Париж, Дублин и Литва.



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На Марсе и на Юпитере всего 18 домов. Местных жителей немного, в основном - дачники. Две деревни соединяет одна улица.
 
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