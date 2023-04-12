На Марсе выращивают овощи, а на Венере разводят павлинов: в Беларуси есть «космические» деревни

«Ее надо подсыпать, а потом ровнять. Все приедут, постоят. Сказали бы: может, вам что помочь? Нет. Крутитесь, марсиане», – говорит жительница деревни Марс Тамара Кучук.

Когда-то Марс гремел. Повеселиться здесь любили. На День космонавтики столы не накрывали, но праздник чтили и гордились своим космическим происхождением.

«Помню, в детстве овации были, радовались все. Я и сына назвала Юрий в честь Юрия Гагарина, честно вам говорю. Да, он даже чем-то и похож», – признается жительница деревни Марс Тамара Воронько.

Самый юный житель Юпитера Родион разучивает «Мелодию Солнца». Ни в его деревне, ни на соседнем Марсе школы нет. Звездный мальчик каждый день самостоятельно преодолевает земные, но очень большие расстояния. И не хочет быть космонавтом.

«Утром еду на автобусе, а когда возвращаюсь со школы, еду на маршрутке до Рябиновки, потом иду в Ореховку, а потом в Марс, потом в Юпитер», – рассказывает житель деревни Юпитер Родион Ероховец.

Семья Ероховец уже шесть лет, как перебралась на Юпитер. Здесь тишь и благодать. К дому, порой, приходят косули и зайцы. А земляне до сих пор удивляются, что жизнь есть и на Юпитере.

Жители планет-деревень – это навсегда. Виктор Коляга родился на Венере, здесь вырос. Всю жизнь работал на Минском автозаводе. На пенсии решил вернуться на родную планету.

«Дед Демьян, так он говорил, что какие-то крамольники ходили по деревне, только начали строить ее, еще названия не было. В этот день открыли планету Венера, так и деревню назвали Венера», – пояснил житель деревни Венера Виктор Коляга.

На планете любви Виктор Коляга разводит красоту. В свое время он раздобыл два павлиньих яйца. Теперь на подворье несколько самок и один красавец-самец. В память о посещении Венеры хозяин раздает гостям настоящие перья павлина.

Жители Венеры, Марса и Юпитера мечтают, чтобы земляне осваивали их планеты. А главное – были близкими по духу, а значит, немного инопланетянами .

Также в Беларуси есть деревни Париж, Дублин и Литва.