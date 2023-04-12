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На Марсе выращивают овощи, а на Венере разводят павлинов: в Беларуси есть «космические» деревни
12.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На Марсе началась посевная, а на Венере появились павлины. В Беларуси есть деревни – полные тезки планет солнечной системы, хотя люди там вполне земные и День космонавтики считают и своим праздником, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
На Марсе и на Юпитере всего 18 домов. Местных жителей немного, в основном – дачники. Две деревни соединяет одна улица. Межпланетное пространство отсутствует. Вот Юпитер. Два шага, и я уже на Марсе.
Когда-то Марс гремел. Повеселиться здесь любили. На День космонавтики столы не накрывали, но праздник чтили и гордились своим космическим происхождением.
Самый юный житель Юпитера Родион разучивает «Мелодию Солнца». Ни в его деревне, ни на соседнем Марсе школы нет. Звездный мальчик каждый день самостоятельно преодолевает земные, но очень большие расстояния. И не хочет быть космонавтом.
Семья Ероховец уже шесть лет, как перебралась на Юпитер. Здесь тишь и благодать. К дому, порой, приходят косули и зайцы. А земляне до сих пор удивляются, что жизнь есть и на Юпитере.
Жители планет-деревень – это навсегда. Виктор Коляга родился на Венере, здесь вырос. Всю жизнь работал на Минском автозаводе. На пенсии решил вернуться на родную планету.
На планете любви Виктор Коляга разводит красоту. В свое время он раздобыл два павлиньих яйца. Теперь на подворье несколько самок и один красавец-самец. В память о посещении Венеры хозяин раздает гостям настоящие перья павлина.
Жители Венеры, Марса и Юпитера мечтают, чтобы земляне осваивали их планеты. А главное – были близкими по духу, а значит, немного
Также в Беларуси есть деревни Париж, Дублин и Литва.
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На Марсе и на Юпитере всего 18 домов. Местных жителей немного, в основном - дачники. Две деревни соединяет одна улица.
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