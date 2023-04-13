Регулярный авиарейс вновь связал Минск и Калугу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Между Минском и Калугой запустили регулярный авиарейс. Несколько лет назад сообщение между этими городами приостановили. Сейчас, благодаря договоренности России и Беларуси, его удалось восстановить, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

За час можно посмотреть фильм, приготовить ужин или из Калуги долететь до Минска. При этом на поезде ехать придется с пересадкой почти сутки или даже дольше.

На первом рейсе – и путешественники, и бизнесмены. Именно на таких пассажиров рассчитывает авиакомпания.

«Мы как регион, находимся рядом с Москвой. Поэтому хотим привлечь все максимально для того, чтобы и жители Беларуси прилетали к нам. И жители Калужской области, Смоленской, Тульской, Орловской также привлекались к поездкам в Беларусь», – рассказал заместитель коммерческого директора международного аэропорта «Калуга» Сергей Дорохов.

Акцент на связи регионов делают обе страны. Официальный Минск готов обеспечить российский регион пассажирской, коммунальной и сельхозтехникой, помочь в строительной и аграрной сферах. Калуга предлагает белорусским производителям возможности своего логистического хаба.

Перспективы сотрудничества накануне обсудили Президент Беларуси и губернатор Калужской области.

«Наша цель – превысить планку в один миллиард долларов в торговле и добиться полной сбалансированности. Минск и Калуга должны извлекать максимальную выгоду от сотрудничества. Как свидетельствует опыт, наши экономики взаимодополняемы. Предприятия Беларуси и России естественным образом встраиваются в совместные производственные цепочки», – отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.