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Регулярный авиарейс вновь связал Минск и Калугу
13.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинск и Калугу" height="100%" width="670">
Между Минском и Калугой запустили регулярный авиарейс. Несколько лет назад сообщение между этими городами приостановили. Сейчас, благодаря договоренности России и Беларуси, его удалось восстановить, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
За час можно посмотреть фильм, приготовить ужин или из Калуги долететь до Минска. При этом на поезде ехать придется с пересадкой почти сутки или даже дольше.
На первом рейсе – и путешественники, и бизнесмены. Именно на таких пассажиров рассчитывает авиакомпания.
Акцент на связи регионов делают обе страны. Официальный Минск готов обеспечить российский регион пассажирской, коммунальной и сельхозтехникой, помочь в строительной и аграрной сферах. Калуга предлагает белорусским производителям возможности своего логистического хаба.
Перспективы сотрудничества накануне обсудили Президент Беларуси и губернатор Калужской области.
«Мы имеем присутствие наших рейсов в Минске. Чтобы не создавать еще и дополнительный внутренний рейс, и летать из Череповца в Калугу, потом из Калуги в Минск, мы решили их объединить. Понимая, что объем пассажиропотока растет», – отметил директор по организации перевозок российской авиакомпании Эдуард Соловьев.
Билет на авиарейс из Минска в среднем обойдется в 142 белорусских рубля или почти четыре тысячи российских.
Борт курсирует между городами каждую среду, в салоне 50 мест. Такой формат утвержден до середины осени. Но если спрос на рейс будет расти,
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Сообщение между этими городами было приостановлено несколько лет назад.
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