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Разработка нового спутника и подготовка космонавтов: как Беларусь поддерживает статус космической державы?

12.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Разработка нового спутника и подготовка космонавтов: как Беларусь поддерживает статус космической державы?
 Фото: NASA

Международный день полета человека в космос отмечают в Беларуси. В стране нет своего космодрома. Но активно развиваются космические технологии. Белорусские ученые приступили к разработке нового спутника с оптикой сверхвысокого разрешения. Об этом заявили в Национальной академии наук. Также к полету на МКС готовится белорусский космонавт. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко рассказала о том, как страна поддерживает статус космической державы.

Спутник делает снимки. Охват участка Земли – пять километров. Мощная оптика и программное обеспечение – разработки белорусских специалистов. Этот спутник – рекордсмен. На орбите больше десяти лет при среднем показателе в пять. Ему готовят достойную замену.

«Это будет российско-белорусский космический аппарат. Совместный. Там целевая аппаратура полностью белорусская. Космическая платформа российская», – рассказал начальник центра эксплуатации белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли Василий Сивуха.

Линейное разрешение у камеры спутника в шесть раз выше, а детализация лучше в 30 раз. Аппарат откроет новые перспективы для метеорологов, спасателей, аграриев, картографов и других специалистов.

«Мало того, он будет иметь пространственное разращение, не плоскостное, а объемное. Уже 3D-изображение и ряд других преимуществ. Таких технологий в мире практически нет, а если где-то и есть, то купить такие технологии невозможно, их никто не продает», – отметил академик-секретарь Национальной академии наук Беларуси Александр Шумилин.

Первый сигнал со своего спутника Беларусь получила 22 июля 2012 года. И вошла в клуб космических держав. Ученые шутят: это как высшая лига в спорте. Здесь и конкуренция острее, и достижения весомее.

А вот в невесомости представителей независимой Беларуси еще не было. На орбиту уроженцы республики поднимались только как советские или российские космонавты. К примеру, герой России Олег Новицкий из городка Червень.

«Уважаемые земляки, от всей души поздравляю свою родную землю, космическую державу Республику Беларусь с этим замечательным праздником. Желаю успехов в развитии и освоении новых космических программ, проектов, новых космических аппаратов. Новых космических профессий. Будьте всегда здоровы и счастливы!» – сказал Олег Новицкий.

Теперь вопрос решен. Белорусский космонавт полетит на орбиту. Об этом Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились в прошлом году.

Процесс подготовки Александр Лукашенко увидел в Звездном городке. И заверил: дебютный выход белоруса в космос не станет единственным.

«Вы не переживайте, кто не полетит в первый раз, полетит в следующий. Одна полетит, а пять будут переживать. Не переживайте, всем работы хватит», – пообещал Лукашенко.

Сейчас из шести претенденток остались две. Для первопроходца уже подготовили научную программу. Это план действий, по которому на МКС космонавт будет заниматься исследованиями и испытаниями техники.

«Работа идет по очень многим направлениям. Не только по подготовке космонавтов к полету. И этот полет является не основным, основное – это выполнение тех исследований, которые проводит Национальная академия наук вместе с Роскосмосом по тем направлениям, которые необходимы народному хозяйству», – сообщил заместитель руководителя Агентства по космическим исследованиям Национальной академии наук Беларуси Петр Витязь.

От работы в космосе земная польза. К примеру, наблюдения за лесом помогут вовремя выявить очаги заболевания деревьев и спасти не один зеленый гектар. А изменения в атмосфере и изучении ландшафта подскажут аграриям тактику для хорошего урожая. Возможности безграничны, как и Вселенная.

Чтобы узаконить статус космической державы, в Беларуси создали корпорацию «Белкосмос». Она объединяет два десятка исследовательских организаций.



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Линейное разрешение у камеры спутника в шесть раз выше, а детализация лучше в 30 раз. Аппарат откроет новые перспективы для метеорологов, спасателей, аграриев,...
 
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