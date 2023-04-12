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Разработка нового спутника и подготовка космонавтов: как Беларусь поддерживает статус космической державы?
12.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Международный день полета человека в космос отмечают в Беларуси. В стране нет своего космодрома. Но активно развиваются космические технологии. Белорусские ученые приступили к разработке нового спутника с оптикой сверхвысокого разрешения. Об этом заявили в Национальной академии наук. Также к полету на МКС готовится белорусский космонавт. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко рассказала о том, как страна поддерживает статус космической державы.
Спутник делает снимки. Охват участка Земли – пять километров. Мощная оптика и программное обеспечение – разработки белорусских специалистов. Этот спутник – рекордсмен. На орбите больше десяти лет при среднем показателе в пять. Ему готовят достойную замену.
Линейное разрешение у камеры спутника в шесть раз выше, а детализация лучше в 30 раз. Аппарат откроет новые перспективы для метеорологов, спасателей, аграриев, картографов и других специалистов.
Первый сигнал со своего спутника Беларусь получила 22 июля 2012 года. И вошла в клуб космических держав. Ученые шутят: это как высшая лига в спорте. Здесь и конкуренция острее, и достижения весомее.
Теперь вопрос решен. Белорусский космонавт полетит на орбиту. Об этом Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились в прошлом году.
Процесс подготовки Александр Лукашенко увидел в Звездном городке. И заверил: дебютный выход белоруса в космос не станет единственным.
Сейчас из шести претенденток остались две. Для первопроходца уже подготовили научную программу. Это план действий, по которому на МКС космонавт будет заниматься исследованиями и испытаниями техники.
От работы в космосе земная польза. К примеру, наблюдения за лесом помогут вовремя выявить очаги заболевания деревьев и спасти не один зеленый гектар. А изменения в атмосфере и изучении ландшафта подскажут аграриям тактику для хорошего урожая. Возможности безграничны, как и Вселенная.
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Разработка нового спутника и подготовка космонавтов: как Беларусь поддерживает статус космической державы?
Линейное разрешение у камеры спутника в шесть раз выше, а детализация лучше в 30 раз. Аппарат откроет новые перспективы для метеорологов, спасателей, аграриев,...
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