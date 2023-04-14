Главы МИД Беларуси и Таджикистана обсудили в Самарканде сотрудничество стран

Источник материала: Mir24.TV Belarus

У Минска с Душанбе стратегическое партнерство. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси. Сотрудничество республик он обсудил в Самарканде с коллегой из Таджикистана.

Сейчас страны активно развивают экономические и гуманитарные связи, торговлю, промкооперацию. Работают по соглашениям о взаимной торговле и молодежной политике. Эти документы о сотрудничестве подписали главы государств осенью прошлого года.

В эти дни в Самарканде проходит заседание министров иностранных дел стран СНГ.