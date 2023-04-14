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Главы МИД Беларуси и Таджикистана обсудили в Самарканде сотрудничество стран
14.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
У Минска с Душанбе стратегическое партнерство. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси. Сотрудничество республик он обсудил в Самарканде с коллегой из Таджикистана.
Сейчас страны активно развивают экономические и гуманитарные связи, торговлю, промкооперацию. Работают по соглашениям о взаимной торговле и молодежной политике. Эти документы о сотрудничестве подписали главы государств осенью прошлого года.
В эти дни в Самарканде проходит заседание министров иностранных дел стран СНГ.
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Сейчас страны активно развивают экономические и гуманитарные связи, торговлю, промкооперацию.
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