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Главы МИД Беларуси и Таджикистана обсудили в Самарканде сотрудничество стран

14.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Главы МИД Беларуси и Таджикистана обсудили в Самарканде сотрудничество стран
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

У Минска с Душанбе стратегическое партнерство. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси. Сотрудничество республик он обсудил в Самарканде с коллегой из Таджикистана.

Сейчас страны активно развивают экономические и гуманитарные связи, торговлю, промкооперацию. Работают по соглашениям о взаимной торговле и молодежной политике. Эти документы о сотрудничестве подписали главы государств осенью прошлого года.

В эти дни в Самарканде проходит заседание министров иностранных дел стран СНГ.



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Теги: Минск
 
 
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Сейчас страны активно развивают экономические и гуманитарные связи, торговлю, промкооперацию.
 
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