Лукашенко: У Беларуси и Татарстана колоссальный потенциал для сотрудничества

Источник материала: Mir24.TV Belarus

У Беларуси и Татарстана колоссальный потенциал для сотрудничества. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с главой российского региона Рустамом Миннихановым . Из Казани в Минск прибыла делегация чиновников и бизнесменов. С собой гости увезут пакет контрактов. О договоренностях расскажет корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Возможностей масса, времени мало. Александр Лукашенко призывает партнеров быстрее выполнять задуманное. В условиях западных санкций Беларусь способна заместить многие позиции в производстве.

Например, в авиастроении. Крупнейший завод в Казани возобновил серийный выпуск пассажирских лайнеров. Планы амбициозные – 70 самолетов до 2030 года

«Мы, сохранив необходимые компетенции и производственные мощности в Беларуси, готовы (и я говорил это президенту России) наладить ряд компонентов к этому самолету. Мы сегодня производим почти полтысячи деталей для российских самолетов. Большие возможности открывает сфера информационных технологий, цифровой экономики», – сказал Лукашенко.

Конкретные направления для сотрудничества уже известны. Основное – нефтехимия. Это половина от всего товарооборота между Беларусью и Татарстаном.

А он достиг миллиарда долларов. Показатель неплохой, отметил Лукашенко. Но может быть выше.

«Нам нужно во что бы то ни стало расширять номенклатуру взаимных поставок, кооперации, создание совместных предприятий. Перечень направлений, по которым мы можем сотрудничать, границ не имеет. Уверен, что Ваш сегодняшний визит повлечет обязательно за собой очень серьезные подвижки. И один миллиард долларов мы оставим далеко позади, превзойдя его. Тем более возможности у нас колоссальные», – заявил Лукашенко.

Первые примеры уже есть. Минский моторный завод вместе с партнерами из Татарстана делает газовые двигатели. Их сертификацию и запуск в производство президент призвал ускорить. Также Казань получила белорусские автокомпоненты для своих машиностроительных предприятий. Появились планы и по новым направлениям.

«Очень интересный проект по биотехнологиям, глубокая переработка зерна. Мы эту тему будем активно смотреть. Кроме экономики есть вопросы обмена студентами. Вопросы спорта, вопросы туризма», – отметил Рустам Минниханов.

Договорились поддерживать и культурные связи. Но все же основа – промышленность. Поставки в Казань зерносушильных комплексов, техники для лесозаготовки, коммунального транспорта на этом предприятии планируют утроить. Продукцию здесь смогли полностью импортозаместить. И продажами не ограничатся.

«На первом этапе мы готовы построить торгово-сервисный центр, который будет заниматься продвижением и обслуживанием уже имеющихся там машин, плюс тех, которые мы будем еще поставлять. Но в целом велись разговоры и, думаю, мы продолжим эти переговоры с татарской стороной по возможности создания даже какого-нибудь производства», – рассказал директор машиностроительного холдинга Андрей Яроцкий.

В рамках Союзного государства планируют запустить больше десятка проектов в машиностроении. Вместе будут производить микросхемы, карьерные самосвалы, сельхозтехнику. Вопрос финансирования решен, рассказал президент. Поручил внимательно выявить все недоработки в планировании и немедленно приступать к делу.

В прошлом году в Казани прошли Дни культуры Беларуси. Александр Лукашенко пообещал принять ответные Дни культуры Татарстана в Минске.