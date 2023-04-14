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Агротуры в Беларуси и морские курорты в России: как страны налаживают туристические связи?

14.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Агротуры в Беларуси и морские курорты в России: как страны налаживают туристические связи?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кавказ, Сочи и Сибирь – новые топ-направления белорусских туристов, а в списке популярного отдыха россиян в Беларуси санатории, гастрономические, промышленные и агротуры. Развитие туристической сферы обсудили на первом российско-белорусском конгрессе в Минске. Где лучше отдохнуть в этом году, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Беларусь делает ставку на агротуризм. В стране больше трех тысяч тематических усадеб. Такой отдых пользуется спросом и у местных, и у иностранцев.

«Очень серьезно звонят и даже хотят законтачиться: продукты им туда отправлять или еще что-то. Они тоже хотят органику. Это Мекка отдыха для москвичей, потому что я знаю, что им нужно», – поделился хозяин хутора Андрей Абрамов.

Россияне раскупают путевки в белорусские санатории. Бронируют билеты на экологические, гастрономические, экскурсионные, автобусные, туры выходного дня и отдых в столице. А в России белорусов ждут на курортах, которые многие видели только в фильмах.

«В Беларуси нет моря. Не так далеко Калининград. Балтика – одно из самых перспективных или таких быстро развивающихся направлений пляжного туризма в Российской Федерации. Горнолыжный курорт, мы знаем, что есть и в Республике Беларусь. Но тем не менее таких гор, как в России, на Кавказе, вблизи Сочи – Роза Хутор – или, например, в Сибири – в Шерегеше, в Беларуси нет», – сказал представитель общественной палаты Российской Федерации Андрей Максимов.

Агентства предлагают обратить внимание и на автопутешествия. Но пока в работе туркомпаний Беларуси и России есть вопросы. Слишком много формальностей.

«Давно пора в рамках стратегии на интеграцию и сближение сделать туризм между нашими странами в формате внутреннего туризма, по тем же правилам», – заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Налаживать туристические связи помогает развитие между странами прямых рейсов. В этом году на табло минского аэропорта, например, появились вылеты в Уфу, Пермь, Нижний Новгород и Калугу.



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Теги: Минск
 
 
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Развитие туристической сферы обсудили на первом российско-белорусском конгрессе в Минске.
 
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