Агротуры в Беларуси и морские курорты в России: как страны налаживают туристические связи?

Россияне раскупают путевки в белорусские санатории. Бронируют билеты на экологические, гастрономические, экскурсионные, автобусные, туры выходного дня и отдых в столице. А в России белорусов ждут на курортах, которые многие видели только в фильмах.

«В Беларуси нет моря. Не так далеко Калининград. Балтика – одно из самых перспективных или таких быстро развивающихся направлений пляжного туризма в Российской Федерации. Горнолыжный курорт, мы знаем, что есть и в Республике Беларусь. Но тем не менее таких гор, как в России, на Кавказе, вблизи Сочи – Роза Хутор – или, например, в Сибири – в Шерегеше, в Беларуси нет», – сказал представитель общественной палаты Российской Федерации Андрей Максимов.

Агентства предлагают обратить внимание и на автопутешествия. Но пока в работе туркомпаний Беларуси и России есть вопросы. Слишком много формальностей.

«Давно пора в рамках стратегии на интеграцию и сближение сделать туризм между нашими странами в формате внутреннего туризма, по тем же правилам», – заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Налаживать туристические связи помогает развитие между странами прямых рейсов. В этом году на табло минского аэропорта, например, появились вылеты в Уфу, Пермь, Нижний Новгород и Калугу.