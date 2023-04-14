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Вареная, копченая и сырокопченая. Как неподалеку от Минска производят колбасы?
14.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинска производят колбасы?" height="100%" width="670">
В 130 километрах от Минска находится уникальное предприятие. Поле, ферма, мясопереработка, магазин. Идет продукция и на экспорт. Корреспондент «МИР 24» Руслан Турков отправился в цех, чтобы поучаствовать в изготовлении колбас. Подробности смотрите в программе
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Поле, ферма, мясопереработка, магазин. Подробности о работе предприятия рассказываем в программе «Сделано в Евразии».
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