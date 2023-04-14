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Вареная, копченая и сырокопченая. Как неподалеку от Минска производят колбасы?

14.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вареная, копченая и сырокопченая. Как неподалеку от Минска производят колбасы?Минска производят колбасы?" height="100%" width="670">
Фото: Фото: МТРК «Мир»

В 130 километрах от Минска находится уникальное предприятие. Поле, ферма, мясопереработка, магазин. Идет продукция и на экспорт. Корреспондент «МИР 24» Руслан Турков отправился в цех, чтобы поучаствовать в изготовлении колбас. Подробности смотрите в программе «Сделано в Евразии».

  • Как проходит сортировка мяса по сортам? Какие еще ингредиенты используют? И зачем в колбасу добавляется снег?
  • От чего зависит диаметр решетки для фарша?
  • Ассортимент предприятия большой, около 350 наименований. И работает здесь не только местное население, но и жители ближайших деревень и даже городов. Сколько сотен сотрудников задействовано в производстве?


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Теги: Минск
 
 
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Поле, ферма, мясопереработка, магазин. Подробности о работе предприятия рассказываем в программе «Сделано в Евразии».
 
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