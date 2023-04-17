Вы можете стать инвестором в коммерческую недвижимость. Рассказываем о классном варианте

Источник материала: ProBusiness



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

ЗАО «ДГ-Центр» планирует построить в Фаниполе современный объект коммерческой недвижимости. В 17 км от Минска может появиться склад, производственное здание, торговый или бизнес-центр. Сейчас компания приглашает инвесторов для участия в реализации проекта. «Про бизнес» решил узнать, какие условия застройщик готов создать для бизнеса и почему инвесторам стоит обратить внимание на такой вариант.

ЗАО «ДГ-Центр» готово спроектировать под нужды заказчика строительства и построить под ключ производственные, складские, офисные помещения площадью от 1 000 м² до 10 000 м².



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Кто будет строить?

ЗАО «ДГ-Центр» — это многопрофильная компания, которая занимается в том числе возведением коммерческой недвижимости. Опыт в строительстве — более 15 лет. За это время было возведено свыше 18 000 м² производственно-складских площадей для нужд бизнеса.

Кроме того «ДГ-Центр» является застройщиком жилого комплекса «Зеленые Аллеи» в Фаниполе площадью свыше 17 000 м². Также на прямо сейчас ведется строительство ЖК «Современный» площадью 30 000 м².

Помимо прочего, в составе ЗАО «ДГ-Центр» есть завод по производству черной икры под брендом Admiral Husso . Продукция признана экспертами одной лучших, причем не только среди стран СНГ.





Где будет расположен объект?

Разместить объект планируется в городе Фаниполь на улице Заводской. Фаниполь — ближайший город-спутник Минска с населением в 17,7 тысячи человек. Здесь уже создана хорошая инфраструктура и налажено транспортное сообщение.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Площади под застройку находятся всего в 17 км от Минска. Предполагается удобное транспортное сообщение, т.к. трасса Р1 Брест-Минск находится в непосредственной близость от будущего объекта. По подсчетам, дорога до столицы займет всего 12 минут.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Особые возможности будущего объекта

1. Возможны особые экономические условия. Территориальное расположение базы позволяет претендовать на членство в свободной экономической зоне СЭЗ «Минск». Это значит, что предприятие, которое станет резидентом СЭЗ, получит особые условия для ведения деятельности и гарантированные льготы.

Например, резидентам СЭЗ «Минск» гарантированы :

- льготные условия осуществления производственной деятельности;

- защита иностранных инвестиций;

- специальная стоимость ресурсов и труда;

- прозрачные и упрощенные административные процедуры;

- поддержка администрации СЭЗ «Минск».



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Что касается налоговых льгот для резидентов СЭЗ, то на данный момент доступны следующие:

- налог на прибыль — 0%;

- налог на недвижимость — 0%;

- земельный налог — 0%;

- не взимается арендная плата за земельный участок;

- ввозной НДС — 0%;

- ввозные таможенные пошлины не уплачиваются.

2. Льготы по расположению «малых городах и сельской местности». При организация производства на указанной территории, организация получит льготу по освобождению от уплаты налога на прибыль в течение 7 лет.

3. Со склада — сразу на рельсы. Поблизости от объекта находятся железнодорожные пути. Это дополнительный плюс для размещения складов и производств, т.к. есть возможность подвести железнодорожную ветку прямо к территории будущего комплекса. Это позволит значительно сократить время и расходы будущего владельца или арендатора на загрузку и разгрузку товаров и сырья.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

4. Вакантно для энергоемких производств. ЗАО «ДГ-Центр» сообщает, что возможно возведение помещения для энергоемкого производства с потреблением до 1 МГв. В таком объекте могут быть заинтересованы, например, предприятия из сферы электрометаллургии, нефтепереработки и нефтехимии.

5. Новые коммуникации. В 2022 году на ул. Заводской провели перекладку 700 метров сетей водоснабжения, в ближайшее время планируется замена еще 720 метров. Это значит, что комплекс получит обновленную сеть коммуникаций и не столкнется с проблемами с обслуживанием или ремонтом.

6. Собственная газовая котельная. Ее наличие позволяет строительство отапливаемых помещений, где могут храниться различные группы товаров и сырья, а также могут комфортно работать люди.

7. Безопасность. На территории базы ведется круглосуточная профессиональная охрана с применением видеонаблюдения.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Условия для инвесторов

Застройщик готов спроектировать и возвести объект, который может быть разного назначения и площади — от 1 000 м² до 10 000 м². Стоимость — от 480 $/м2 без учета НДС.