Лукашенко встретил Пасху в храме на малой родине в Шклове

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко встретил Пасху в городе Шклов Могилевской области. По традиции зажег свечу и обратился к прихожанам. Президент признался: этот день для него особенный. Почему, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.



Добрые и искренние пожелания в светлый праздник и главные слова, которыми приветствуют друг друга православные верующие во всем мире.



Пасхальное воскресенье президент всегда встречает в кругу верующих. Это традиция. Как и зажжение свечи в храме.



На этот раз Александр Лукашенко приехал на свою родину в Шклов . Обратился к землякам и рассказал: в эти места всегда возвращается с трепетом.

«Вы для меня люди особые. Вы это знаете. Когда-то вы совсем юному человеку поверили. Не знаю почему. Может, Он помог. И отправили меня с этой земли в долгий путь. Приходит когда-то время, когда тебя особенно тянет домой, на родину, поэтому я и приехал сегодня к вам – к своим близким добрым людям, чтобы прежде всего поблагодарить вас за ту веру, которую вы подарили мне много лет назад», – сказал президент Беларуси.

Спасо-Преображенский храм – один из старейших в регионе. Выстоял в годы Великой Отечественной войны. Сегодня в стенах храма президент пожелал всем белорусам мира и здоровья.

«Вокруг вы видите, что делается. И нам стоит колоссальных усилий для того, чтобы сохранить этот мирный островок. Если мы будем заниматься своим делом, каждый своим делом, мы сохраним, мы сделаем невероятное: мы сохраним мир на этой земле», – заявил Лукашенко.

Вместе с президентом в этот день за спокойствие и благополучие молились сотни прихожан. В храм жители Шклова пришли семьями.

- Мы можем спокойно приходить в храмы и здесь ставить свечи за здравие, за то, чтобы у нас все было хорошо. И, конечно, всем белорусам мы от нашей шкловской земли желаем только самого хорошего, самого светлого. Всех с праздником. Христос воскресе!

- Этот праздник очень много значит для нашей семьи. Есть семейная традиция – красим яйца, печем куличи. Собираемся все вместе. Конечно, мы идем в церковь с мольбой о здоровье, о мире во всем мире.

- Чтобы люди были добрее. Чтобы друг другу помогали, прощали всякие обиды. В этом и смысл праздника. Любовь к ближним своим. Чтобы все люди были счастливы.

Счастье и радость праздника люди делят с родными и близкими. После молитвы прихожане собираются за столом. С верой в то, что все пожелания сбудутся.



Александр Лукашенко передал в дар Спасо-Преображенскому храму икону «Господь Вседержитель». Президенту от храма подарили икону «Воскресение Христово».