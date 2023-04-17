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Лукашенко встретил Пасху в храме на малой родине в Шклове
17.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко встретил Пасху в городе Шклов Могилевской области. По традиции зажег свечу и обратился к прихожанам. Президент признался: этот день для него особенный. Почему, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Спасо-Преображенский храм – один из старейших в регионе. Выстоял в годы Великой Отечественной войны. Сегодня в стенах храма президент пожелал всем белорусам мира и здоровья.
Вместе с президентом в этот день за спокойствие и благополучие молились сотни прихожан. В храм жители Шклова пришли семьями.
- Мы можем спокойно приходить в храмы и здесь ставить свечи за здравие, за то, чтобы у нас все было хорошо. И, конечно, всем белорусам мы от нашей шкловской земли желаем только самого хорошего, самого светлого. Всех с праздником. Христос воскресе!
Счастье и радость праздника люди делят с родными и близкими. После молитвы прихожане собираются за столом. С верой в то, что все пожелания сбудутся.
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Пасхальное воскресенье президент всегда встречает в кругу верующих. Это традиция. Как и зажжение свечи в храме.
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