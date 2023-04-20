Креативный маркетинг: тренды и инструменты эффективности

Источник материала: ProBusiness





1−2 июня в Минске впервые в рамках деловой программы Международного Фестиваля маркетинга и рекламы «Белый Квадрат» состоится конференция «ДНИ МАРКЕТИНГА, РЕКЛАМЫ И БРЕНДИНГА» .

Основным инсайтом конференции станет креатив как ключевой фактор построения эффективных стратегий маркетинга для компаний, которые стремятся повысить свою конкурентоспособность не только на внутреннем, но и на внешних рынках.

Прогрессивный международный опыт спикеров, базирующийся на свежих авторских кейсах и технологиях, откроет участникам конференции новые представления о возможностях разработки и использования креативного маркетинга, а также позволит получить свежие инсайты и решения для повышения эффективности бизнеса.

В Программе конференции запланировано более 50 мастер-классов: от разработки стратегий маркетинга и коммуникаций, этапов создания и управления брендами с помощью креативных технологий до внедрения искусственного интеллекта в маркетинг и других трендов, работающих в условиях турбулентности по всему миру.

Конференция пройдет на площадке Minsk Marriott Hotel в смешанном формате: более 30 спикеров выступят offline, а представители международного состава жюри Фестиваля «Белый Квадрат» поделятся лайфхаками креативной эффективности в online-формате.

Особое место в программе займет формат «Кейс-шоу»: разбор реальных кейсов участников конференции, экспертиза и рекомендации практикующих профессионалов в режиме реального времени.

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