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Креативный маркетинг: тренды и инструменты эффективности
20.04.2023 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
1−2 июня в Минске впервые в рамках деловой программы Международного Фестиваля маркетинга и рекламы
Основным инсайтом конференции станет креатив как ключевой фактор построения эффективных стратегий маркетинга для компаний, которые стремятся повысить свою конкурентоспособность не только на внутреннем, но и на внешних рынках.
Прогрессивный международный опыт спикеров, базирующийся на свежих авторских кейсах и технологиях, откроет участникам конференции новые представления о возможностях разработки и использования креативного маркетинга, а также позволит получить свежие инсайты и решения для повышения эффективности бизнеса.
В Программе конференции запланировано более 50 мастер-классов: от разработки стратегий маркетинга и коммуникаций, этапов создания и управления брендами с помощью креативных технологий до внедрения искусственного интеллекта в маркетинг и других трендов, работающих в условиях турбулентности по всему миру.
Конференция пройдет на площадке Minsk Marriott Hotel в смешанном формате: более 30 спикеров выступят offline, а представители международного состава жюри Фестиваля «Белый Квадрат» поделятся лайфхаками креативной эффективности в online-формате.
Особое место в программе займет формат «Кейс-шоу»: разбор реальных кейсов участников конференции, экспертиза и рекомендации практикующих профессионалов в режиме реального времени.
Узнать подробнее о конференции «ДНИ МАРКЕТИНГА, РЕКЛАМЫ И БРЕНДИНГА» и стать участником можно на официальном
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