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Креативный маркетинг: тренды и инструменты эффективности

20.04.2023 11:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Креативный маркетинг: тренды и инструменты эффективности

1−2 июня в Минске впервые в рамках деловой программы Международного Фестиваля маркетинга и рекламы «Белый Квадрат» состоится конференция «ДНИ МАРКЕТИНГА, РЕКЛАМЫ И БРЕНДИНГА».

Основным инсайтом конференции станет креатив как ключевой фактор построения эффективных стратегий маркетинга для компаний, которые стремятся повысить свою конкурентоспособность не только на внутреннем, но и на внешних рынках.

Прогрессивный международный опыт спикеров, базирующийся на свежих авторских кейсах и технологиях, откроет участникам конференции новые представления о возможностях разработки и использования креативного маркетинга, а также позволит получить свежие инсайты и решения для повышения эффективности бизнеса.

В Программе конференции запланировано более 50 мастер-классов: от разработки стратегий маркетинга и коммуникаций, этапов создания и управления брендами с помощью креативных технологий до внедрения искусственного интеллекта в маркетинг и других трендов, работающих в условиях турбулентности по всему миру.

Конференция пройдет на площадке Minsk Marriott Hotel в смешанном формате: более 30 спикеров выступят offline, а представители международного состава жюри Фестиваля «Белый Квадрат» поделятся лайфхаками креативной эффективности в online-формате.

Особое место в программе займет формат «Кейс-шоу»: разбор реальных кейсов участников конференции, экспертиза и рекомендации практикующих профессионалов в режиме реального времени.

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОГРАММОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Узнать подробнее о конференции «ДНИ МАРКЕТИНГА, РЕКЛАМЫ И БРЕНДИНГА» и стать участником можно на официальном сайте. До 29 апреля действует льготная стоимость.

 
Теги: Минск
 
 
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