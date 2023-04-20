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Россия поставит в Беларусь тренажеры для электростанций
20.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Россия поставит в Беларусь тренажеры для 12 тепловых электростанций. Такое соглашение страны подписали на международном информационно-коммуникационном форуме «ТИБО 2023», который проходит в Минске, передает телеканал «МИР 24».
Именно на тренажерах сотрудники электростанций будут отрабатывать свои действия на случай аварии или внештатной ситуации. Это поможет избежать катастроф. Один из тренажеров уже стоит на белорусской атомной станции. Он построен по российскому проекту.
«У нас есть, так называемые, подготовки дублирования, стажировки. Но сегодня уже хотим обучать их на реальном щите. Когда складывается иногда аварийная обстановка, значит, персонал должен тоже правильно принимать решения», – сказал Генеральный директор Государственного производственного объединения «Белэнерго» Павел Дрозд.
Вместе страны-партнеры будут создавать и «умные города». Это системы автоматизированного управления дорожным движением, создание остановок общественного транспорта с электронным расписанием и зарядками – в России уже есть такие цифровизированные населенные пункты. В разработке – десятки стартапов. Теперь партнеры поделятся ими с белорусами. На
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На них сотрудники электростанций будут отрабатывать свои действия на случай аварии или внештатной ситуации.
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