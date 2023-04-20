Россия поставит в Беларусь тренажеры для электростанций

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия поставит в Беларусь тренажеры для 12 тепловых электростанций. Такое соглашение страны подписали на международном информационно-коммуникационном форуме «ТИБО 2023», который проходит в Минске, передает телеканал «МИР 24».

Именно на тренажерах сотрудники электростанций будут отрабатывать свои действия на случай аварии или внештатной ситуации. Это поможет избежать катастроф. Один из тренажеров уже стоит на белорусской атомной станции. Он построен по российскому проекту.