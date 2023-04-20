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Россия поставит в Беларусь тренажеры для электростанций

20.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия поставит в Беларусь тренажеры для электростанций
 Фото: МТРК «МИР»

Россия поставит в Беларусь тренажеры для 12 тепловых электростанций. Такое соглашение страны подписали на международном информационно-коммуникационном форуме «ТИБО 2023», который проходит в Минске, передает телеканал «МИР 24».

Именно на тренажерах сотрудники электростанций будут отрабатывать свои действия на случай аварии или внештатной ситуации. Это поможет избежать катастроф. Один из тренажеров уже стоит на белорусской атомной станции. Он построен по российскому проекту.

«Отрабатываются все те операции, которые человек, оператор проводит на самом рабочем месте на блочном щите: режимы нормальной эксплуатации, пуск, остановка, переключения, также режимы нарушения нормальной эксплуатации. Тренажеры повышают безопасность, надежную и безопасную эксплуатацию не только атомных, но и тепловых станций», – объяснил управляющий директор компании по производству тренажеров для электростанций (Россия) Алексей Ковалевич.

«У нас есть, так называемые, подготовки дублирования, стажировки. Но сегодня уже хотим обучать их на реальном щите. Когда складывается иногда аварийная обстановка, значит, персонал должен тоже правильно принимать решения», – сказал Генеральный директор Государственного производственного объединения «Белэнерго» Павел Дрозд.

Вместе страны-партнеры будут создавать и «умные города». Это системы автоматизированного управления дорожным движением, создание остановок общественного транспорта с электронным расписанием и зарядками – в России уже есть такие цифровизированные населенные пункты. В разработке – десятки стартапов. Теперь партнеры поделятся ими с белорусами. На международном форуме «Тибо» за день заключают десятки соглашений о сотрудничестве. Деловая площадка будет работать еще два дня.



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Теги: Минск
 
 
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На них сотрудники электростанций будут отрабатывать свои действия на случай аварии или внештатной ситуации.
 
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