О чем пишут мировые СМИ: солнечное затмение и первое интервью Шумахера

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Профессиональные астрономы и космологи-любители прибыли в отдаленную часть Западной Австралии, чтобы понаблюдать за полным солнечным затмением. Луна закрыла Солнце на 58 секунд, сообщает France 24 . Затмение произошло в 11:29:48 по местному времени. Ученые во время данного явления получили возможность рассмотреть солнечную корону, которая обычно не видна из-за яркого свечения звезды. В Сиднее затмение было частичным – Луна закрыла менее 20% солнечного диска.

Немецкий еженедельный журнал опубликовал интервью с гонщиком Михаэлем Шумахером. Текст был сгенерирован искусственным интеллектом, сообщает The Guardian . Гонщик получил тяжелую травму головы во время катания на горных лыжах в 2013 году и с тех пор не появляется на публике. «Моя жизнь полностью изменилась. Это было ужасное время для моей жены, моих детей и всей семьи», – говорится в тексте от имени семикратного чемпиона «Формулы-1». Близких Шумахера не поставили в известность о подготовке интервью. Семья планирует подать на издание в суд, чтобы защитить свое право на неприкосновенность частной жизни.

В Казахстане появится умный город G4 City. Он будет располагаться между Алматы и Конаевым и состоять из четырех тематических районов, сообщает TengriNews . Автором концепции города является сингапурская компания Surbana Jurong Infrastructure Pte Ltd. Так, в состав города войдут финансово-деловой центр Gate District, город образования и здравоохранения Goldеn District, территория индустриально-логистических объектов Growing District и участок для отдыха и развлечений Green City. В последнем обустроят Диснейленд и аквапарки.

В Беларуси в 2023 году планируют посадить 32 тысячи гектаров леса. На данный момент леса восстановлены на площади в 12 тысяч га, сообщает БелТА . В ходе акции «Неделя леса» будут высажены новые растения на 3 тысячах га. Леса страдают не только от вырубки, но и от неблагоприятных погодных условий – так, в 2022 году насаждения на 10 тысячах га погибли из-за ураганных ветров. Сильнее всего пострадала Могилевская область, там предстоит восстановить 7,5 тысячи гектаров леса.