О чем пишут мировые СМИ: солнечное затмение и первое интервью Шумахера

Профессиональные астрономы и космологи-любители прибыли в отдаленную часть Западной Австралии, чтобы понаблюдать за полным солнечным затмением. Луна закрыла Солнце на 58 секунд, сообщает France 24. Затмение произошло в 11:29:48 по местному времени. Ученые во время данного явления получили возможность рассмотреть солнечную корону, которая обычно не видна из-за яркого свечения звезды. В Сиднее затмение было частичным – Луна закрыла менее 20% солнечного диска.
Немецкий еженедельный журнал опубликовал интервью с гонщиком Михаэлем Шумахером. Текст был сгенерирован искусственным интеллектом, сообщает The Guardian. Гонщик получил тяжелую травму головы во время катания на горных лыжах в 2013 году и с тех пор не появляется на публике. «Моя жизнь полностью изменилась. Это было ужасное время для моей жены, моих детей и всей семьи», – говорится в тексте от имени семикратного чемпиона «Формулы-1». Близких Шумахера не поставили в известность о подготовке интервью. Семья планирует подать на издание в суд, чтобы защитить свое право на неприкосновенность частной жизни.
В Казахстане появится умный город G4 City. Он будет располагаться между Алматы и Конаевым и состоять из четырех тематических районов, сообщает TengriNews. Автором концепции города является сингапурская компания Surbana Jurong Infrastructure Pte Ltd. Так, в состав города войдут финансово-деловой центр Gate District, город образования и здравоохранения Goldеn District, территория индустриально-логистических объектов Growing District и участок для отдыха и развлечений Green City. В последнем обустроят Диснейленд и аквапарки.
В Беларуси в 2023 году планируют посадить 32 тысячи гектаров леса. На данный момент леса восстановлены на площади в 12 тысяч га, сообщает БелТА. В ходе акции «Неделя леса» будут высажены новые растения на 3 тысячах га. Леса страдают не только от вырубки, но и от неблагоприятных погодных условий – так, в 2022 году насаждения на 10 тысячах га погибли из-за ураганных ветров. Сильнее всего пострадала Могилевская область, там предстоит восстановить 7,5 тысячи гектаров леса.
В Джалал-Абаде (Кыргызстан) построят IT-центр. Стоимость проекта составит 65,3 млн сомов (60,4 млн рублей), сообщает 24.kg. Департамент капитального строительства мэрии города объявил конкурс для поиска исполнителей строительных работ. Предполагается, что центр будет построен до 20 декабря.