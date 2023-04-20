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Букмекеры назвали Арину Соболенко фаворитом турнира WTA в Штутгарте
20.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская теннисистка Арина Соболенко
Сейчас она вторая ракетка мира. Очков, набранных на турнире, не хватит Соболенко для первой строчки рейтинга. Но это и не так важно, ведь впереди «Ролан Гаррос».
Апрель для теннисистов можно считать подготовкой к главному старту на грунте – Открытому чемпионату Франции. Соболенко готовится в Германии, где без проблем вышла в четвертьфинал. Ее победа над Барбарой Крейчиковой не стала неожиданностью, но удивила многих. Чешская теннисистка – победительница прошлогоднего Открытого чемпионата Франции. В Штутгарте Соболенко дважды доходила до финала, но взять титул так и не смогла.
«Я очень хочу успешно выступить здесь. Мне очень нравится играть на грунте, и, надеюсь, в этом году я смогу добиться на нем хороших результатов», – сказала Соболенко.
За свою карьеру первая ракетка Беларуси 12 раз выигрывала турниры WTA в одиночном разряде, главным же ее достижением на данный момент стала победа на Открытом чемпионате Австралии в 2023 году. Журналисты называют ее тигрицей на корте, а сама она в шутку говорит, что тренеры создали в ее лице теннисную машину.
С победы на том же турнире в Германии начала и представительница Казахстана Елена Рыбакина. Седьмая ракетка мира вновь порадовала поклонников эффектными подачами на вылет и уверенной игрой.
Организаторы турнира в Штутгарте развели Соболенко и Рыбакину по разным концам сетки, т.е. сыграть друг с другом они смогут лишь в финале. Кстати, в этом году они уже дважды встречались на кортах. В финале Открытого чемпионата Австралии победила представительница Беларуси, а спустя полтора месяца уже в финале «Индиан-Уэллса» сильнее была Рыбакина. Всего же за карьеру девушки сыграли друг с другом шесть раз, счет 4:2 в пользу Соболенко. За этот год девушки своими победами уже заработали каждая по три миллиона долларов, а за карьеру 25 миллионов на двоих.
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Первая ракетка Беларуси 12 раз выигрывала турниры Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде.
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