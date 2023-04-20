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Букмекеры назвали Арину Соболенко фаворитом турнира WTA в Штутгарте

20.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская теннисистка Арина Соболенко удачно стартовала на турнире в Штутгарте. Букмекеры называют ее одной из главных фавориток соревнований, передает спортивный обозреватель «МИР 24» Гиви Твалтвадзе.

Сейчас она вторая ракетка мира. Очков, набранных на турнире, не хватит Соболенко для первой строчки рейтинга. Но это и не так важно, ведь впереди «Ролан Гаррос».

Апрель для теннисистов можно считать подготовкой к главному старту на грунте – Открытому чемпионату Франции. Соболенко готовится в Германии, где без проблем вышла в четвертьфинал. Ее победа над Барбарой Крейчиковой не стала неожиданностью, но удивила многих. Чешская теннисистка – победительница прошлогоднего Открытого чемпионата Франции. В Штутгарте Соболенко дважды доходила до финала, но взять титул так и не смогла.

«Я очень хочу успешно выступить здесь. Мне очень нравится играть на грунте, и, надеюсь, в этом году я смогу добиться на нем хороших результатов», – сказала Соболенко.

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За свою карьеру первая ракетка Беларуси 12 раз выигрывала турниры WTA в одиночном разряде, главным же ее достижением на данный момент стала победа на Открытом чемпионате Австралии в 2023 году. Журналисты называют ее тигрицей на корте, а сама она в шутку говорит, что тренеры создали в ее лице теннисную машину.

С победы на том же турнире в Германии начала и представительница Казахстана Елена Рыбакина. Седьмая ракетка мира вновь порадовала поклонников эффектными подачами на вылет и уверенной игрой.

Организаторы турнира в Штутгарте развели Соболенко и Рыбакину по разным концам сетки, т.е. сыграть друг с другом они смогут лишь в финале. Кстати, в этом году они уже дважды встречались на кортах. В финале Открытого чемпионата Австралии победила представительница Беларуси, а спустя полтора месяца уже в финале «Индиан-Уэллса» сильнее была Рыбакина. Всего же за карьеру девушки сыграли друг с другом шесть раз, счет 4:2 в пользу Соболенко. За этот год девушки своими победами уже заработали каждая по три миллиона долларов, а за карьеру 25 миллионов на двоих.



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Первая ракетка Беларуси 12 раз выигрывала турниры Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде.
 
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