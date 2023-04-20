Букмекеры назвали Арину Соболенко фаворитом турнира WTA в Штутгарте

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская теннисистка Арина Соболенко удачно стартовала на турнире в Штутгарте . Букмекеры называют ее одной из главных фавориток соревнований, передает спортивный обозреватель «МИР 24» Гиви Твалтвадзе.

Сейчас она вторая ракетка мира. Очков, набранных на турнире, не хватит Соболенко для первой строчки рейтинга. Но это и не так важно, ведь впереди «Ролан Гаррос».

Апрель для теннисистов можно считать подготовкой к главному старту на грунте – Открытому чемпионату Франции. Соболенко готовится в Германии, где без проблем вышла в четвертьфинал. Ее победа над Барбарой Крейчиковой не стала неожиданностью, но удивила многих. Чешская теннисистка – победительница прошлогоднего Открытого чемпионата Франции. В Штутгарте Соболенко дважды доходила до финала, но взять титул так и не смогла.

«Я очень хочу успешно выступить здесь. Мне очень нравится играть на грунте, и, надеюсь, в этом году я смогу добиться на нем хороших результатов», – сказала Соболенко.

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