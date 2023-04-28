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Листовые материалы для крыши дома
Источник материала: ИноСМИ
Во время строительства дома перед владельцем всегда возникает вопрос выбора материала крыши. На рынке можно найти множество предложений от продавцов, что часто затрудняет выбор.
В каталоге krov.by вы найдете качественные материалы для кровли с подробным описанием. Кроме того, специалисты компании помогут с выбором покрытия для крыши с учетом особенностей и назначения объекта строительства.
В статье рассмотрим самые распространенные листовые материалы для обустройства крыши.
Металлочерепица
Металлическая черепица изготавливается из листовой оцинкованной стали и имеет полимерное покрытие. Отличается разнообразным рисунком профиля, имитирующим черепицу из керамики.
Стальная черепица используется для кровли частных домов, дач, коттеджей и коммерческих малоэтажных зданий.
Из плюсов этого листового материала:
Из минусов: дешевая металлочерепица имеет плохую шумоизоляцию.
Асбестоцементный шифер
Листовой материал, в производстве которого применяется цемент и асбестовое волокно. Шифер может иметь гладкую плоскую или волнообразную поверхность.
Из преимуществ асбестоцементного шифера:
Из минусов: асбестоцементные плиты тяжелые и довольно хрупкие. Кроме того, асбест считается экологически небезопасным материалом.
Ондулин
Ондулин — отличное решение для крыш небольшой площади, хозпостроек и строительных объектов технического назначения. Это листы, изготовленные из волокон целлюлозы с пропиткой из битума.
Преимущества материала:
Недостатки: покрытие выцветает под воздействием ультрафиолета.
Профнастил
Материал изготавливается из стали с оцинковкой или полимерным покрытием. Профиль имеет разную форму и высоту волны.
Плюсы профнастила: небольшой вес, простота монтажа, высокая прочность, доступная цена.
Минусы: низкий уровень шумоизоляции.
Фальцевая кровля
Надежный и долговечный вид кровли, который отличается особым способом крепления. Стальные листы соединяются фальцем или с помощью специального защелкивающегося соединения.
Преимущества покрытия:
Из минусов: как и любая металлическая крыша, фальцевая отличается шумностью во время дождя.
Композитная черепица
Торговой марки BTR Systems, входящая в группу Blachotrapez представляет собой уникальный продукт.
Преимущества покрытия:
Подведем итог
В выборе листового материала для крыши дома учитывайте конфигурацию крыши и угол наклона ската, ветровые и снеговые нагрузки, назначение строения и эстетический аспект.
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