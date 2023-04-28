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Листовые материалы для крыши дома

28.04.2023 14:13 — Разное | ИноСМИ  
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Источник материала: ИноСМИ

Во время строительства дома перед владельцем всегда возникает вопрос выбора материала крыши. На рынке можно найти множество предложений от продавцов, что часто затрудняет выбор.

В каталоге krov.by вы найдете качественные материалы для кровли с подробным описанием. Кроме того, специалисты компании помогут с выбором покрытия для крыши с учетом особенностей и назначения объекта строительства.

В статье рассмотрим самые распространенные листовые материалы для обустройства крыши.

Металлочерепица

Листовые материалы для крыши дома


Металлическая черепица изготавливается из листовой оцинкованной стали и имеет полимерное покрытие. Отличается разнообразным рисунком профиля, имитирующим черепицу из керамики.

Стальная черепица используется для кровли частных домов, дач, коттеджей и коммерческих малоэтажных зданий.

Из плюсов этого листового материала:

  • · высокая прочность;
  • · устойчивость к коррозии;
  • · универсальность применения;
  • · срок эксплуатации — до 50 лет;
  • · большой выбор профилей, цветовых решений и защитных покрытий с разной фактурой.

Из минусов: дешевая металлочерепица имеет плохую шумоизоляцию.

Асбестоцементный шифер

Листовой материал, в производстве которого применяется цемент и асбестовое волокно. Шифер может иметь гладкую плоскую или волнообразную поверхность.

Из преимуществ асбестоцементного шифера:

  • · универсальность применения;
  • · низкая цена;
  • · срок службы — до 30 лет;
  • · пожаробезопасность;
  • · электроизоляция;
  • · герметичность и шумоизоляция.

Из минусов: асбестоцементные плиты тяжелые и довольно хрупкие. Кроме того, асбест считается экологически небезопасным материалом.

Ондулин

Листовые материалы для крыши дома


Ондулин — отличное решение для крыш небольшой площади, хозпостроек и строительных объектов технического назначения. Это листы, изготовленные из волокон целлюлозы с пропиткой из битума.

Преимущества материала:

  • · экологичность;
  • · срок эксплуатации — до 20 лет;
  • · возможность укладки поверх старого покрытия;
  • · устойчивость к воздействию влаги, коррозии;
  • · низкая цена.

Недостатки: покрытие выцветает под воздействием ультрафиолета.

Профнастил

Листовые материалы для крыши дома


Материал изготавливается из стали с оцинковкой или полимерным покрытием. Профиль имеет разную форму и высоту волны.

Плюсы профнастила: небольшой вес, простота монтажа, высокая прочность, доступная цена.

Минусы: низкий уровень шумоизоляции.

Фальцевая кровля

Листовые материалы для крыши дома


Надежный и долговечный вид кровли, который отличается особым способом крепления. Стальные листы соединяются фальцем или с помощью специального защелкивающегося соединения.

Преимущества покрытия:

  • · эстетичный вид;
  • · подходит для любых типов крыш;
  • · максимальная герметичность;
  • · стойкость к коррозии;
  • · долгий срок эксплуатации.

Из минусов: как и любая металлическая крыша, фальцевая отличается шумностью во время дождя.

Композитная черепица

Листовые материалы для крыши дома


Торговой марки BTR Systems, входящая в группу Blachotrapez представляет собой уникальный продукт.

Преимущества покрытия:

  1. Долговечность — высочайшее качество продукции подтверждено 60 летней функциональной гарантией.
  2. Эстетика — восьмислойный продукт с натуральным каменным заполнителем, что выгодно отличает Вашу кровлю от конструктивно похожих строений.
  3. Небольшой вес — меньше нагрузка на каркас и транспортные расходы на доставку.
  4. Звукоизоляция. Каменная посыпка «заглушает» звуки непогоды, являясь естественной звукоизоляцией.
  5. Устойчивость цвета. Материал долго не выгорает на солнце.
  6. Не боится ветра вплоть до скорости 180 км в час. Более того, материал не поддается деформации при существенных нагрузках во время снегопада или оледенении на крыше.
  7. Огнестойкость. Металлический лист с натуральной каменной посыпкой.
  8. Красивый внешний вид, долговечность с прописанной гарантией 60 лет.

Подведем итог

В выборе листового материала для крыши дома учитывайте конфигурацию крыши и угол наклона ската, ветровые и снеговые нагрузки, назначение строения и эстетический аспект.

 
 
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