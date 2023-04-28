Листовые материалы для крыши дома

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Во время строительства дома перед владельцем всегда возникает вопрос выбора материала крыши. На рынке можно найти множество предложений от продавцов, что часто затрудняет выбор.

В каталоге krov.by вы найдете качественные материалы для кровли с подробным описанием. Кроме того, специалисты компании помогут с выбором покрытия для крыши с учетом особенностей и назначения объекта строительства.

В статье рассмотрим самые распространенные листовые материалы для обустройства крыши.

Металлочерепица

Металлическая черепица изготавливается из листовой оцинкованной стали и имеет полимерное покрытие. Отличается разнообразным рисунком профиля, имитирующим черепицу из керамики.

Стальная черепица используется для кровли частных домов, дач, коттеджей и коммерческих малоэтажных зданий.

Из плюсов этого листового материала:

· высокая прочность;

высокая прочность; · устойчивость к коррозии;

устойчивость к коррозии; · универсальность применения;

универсальность применения; · срок эксплуатации — до 50 лет;

срок эксплуатации — до 50 лет; · большой выбор профилей, цветовых решений и защитных покрытий с разной фактурой.

Из минусов: дешевая металлочерепица имеет плохую шумоизоляцию.

Асбестоцементный шифер

Листовой материал, в производстве которого применяется цемент и асбестовое волокно. Шифер может иметь гладкую плоскую или волнообразную поверхность.

Из преимуществ асбестоцементного шифера:

· универсальность применения;

универсальность применения; · низкая цена;

низкая цена; · срок службы — до 30 лет;

срок службы — до 30 лет; · пожаробезопасность;

пожаробезопасность; · электроизоляция;

электроизоляция; · герметичность и шумоизоляция.

Из минусов: асбестоцементные плиты тяжелые и довольно хрупкие. Кроме того, асбест считается экологически небезопасным материалом.

Ондулин

Ондулин — отличное решение для крыш небольшой площади, хозпостроек и строительных объектов технического назначения. Это листы, изготовленные из волокон целлюлозы с пропиткой из битума.

Преимущества материала:

· экологичность;

экологичность; · срок эксплуатации — до 20 лет;

срок эксплуатации — до 20 лет; · возможность укладки поверх старого покрытия;

возможность укладки поверх старого покрытия; · устойчивость к воздействию влаги, коррозии;

устойчивость к воздействию влаги, коррозии; · низкая цена.

Недостатки: покрытие выцветает под воздействием ультрафиолета.

Профнастил

Материал изготавливается из стали с оцинковкой или полимерным покрытием. Профиль имеет разную форму и высоту волны.

Плюсы профнастила: небольшой вес, простота монтажа, высокая прочность, доступная цена.

Минусы: низкий уровень шумоизоляции.

Фальцевая кровля

Надежный и долговечный вид кровли, который отличается особым способом крепления. Стальные листы соединяются фальцем или с помощью специального защелкивающегося соединения.

Преимущества покрытия:

· эстетичный вид;

эстетичный вид; · подходит для любых типов крыш;

подходит для любых типов крыш; · максимальная герметичность;

максимальная герметичность; · стойкость к коррозии;

стойкость к коррозии; · долгий срок эксплуатации.

Из минусов: как и любая металлическая крыша, фальцевая отличается шумностью во время дождя.

Композитная черепица

Торговой марки BTR Systems, входящая в группу Blachotrapez представляет собой уникальный продукт.

Преимущества покрытия:

Долговечность — высочайшее качество продукции подтверждено 60 летней функциональной гарантией. Эстетика — восьмислойный продукт с натуральным каменным заполнителем, что выгодно отличает Вашу кровлю от конструктивно похожих строений. Небольшой вес — меньше нагрузка на каркас и транспортные расходы на доставку. Звукоизоляция. Каменная посыпка «заглушает» звуки непогоды, являясь естественной звукоизоляцией. Устойчивость цвета. Материал долго не выгорает на солнце. Не боится ветра вплоть до скорости 180 км в час. Более того, материал не поддается деформации при существенных нагрузках во время снегопада или оледенении на крыше. Огнестойкость. Металлический лист с натуральной каменной посыпкой. Красивый внешний вид, долговечность с прописанной гарантией 60 лет.

Подведем итог

В выборе листового материала для крыши дома учитывайте конфигурацию крыши и угол наклона ската, ветровые и снеговые нагрузки, назначение строения и эстетический аспект.