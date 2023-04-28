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Дружба с Пушкиным и несчастная любовь: жизнь и творчество белорусского писателя Адама Мицкевича
28.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Каждый турист, который приезжает в Новогрудок, что в Гродненской области, приходит посмотреть на руины древнего замка. Многие обращают внимание на холм неподалеку. Это Курган Бессмертия. Его насыпали в честь известного белорусского писателя Адама Мицкевича. Внести свою лепту мог каждый поклонник его творчества. Землю горстями привозили из разных уголков Европы. И даже присылали по почте. У подножия – памятник поэту. Монумент установили в 1992-м.
Мицкевич родился в семье адвоката знатного происхождения, но денег в семье не водилось. Сегодня от реального дома писателя остался только фундамент. Все, что выше, было восстановлено в 1955-м. Каждый год сюда приезжает около 30 тысяч туристов.
«Отец построил этот дом в 1805-м году, а через пять лет умер. Остались долги. Деньги занимали у местного аптекаря. Мать была вынуждена отказаться от прислуги. Этот дом сдавала в аренду. А сама с детьми перебралась в маленький деревянный флигель и жила там семь лет», – рассказывает старший научный сотрудник Дома-музея Адама Мицкевича Николай Гайба.
Попробовал свои писательские таланты Мицкевич в 1810-м году. Еще в школе написал «Оду о пожаре», который случился в Новогрудке. К сожалению, произведение не сохранилось.
«Первое произведение «Городская зима» он опубликовал в журнале в Вильно в 1818-м году. Писателю было 19 лет, – рассказывает Николай Гайба. – А в 1822-м году была издана его первая книга тиражом 500 экземпляров. Баллады и романсы. И ее практически каждый год переиздавали».
Первой любовью поэта считают Марию Верещако. Но девушку из приличной семьи за небогатого Мицкевича родители не отдали. Тем более она уже была сосватана. Так и осталась Мария лишь музой поэта, но стала прототипом многих героинь его произведений.
Прославила Мицкевича поэма «Пан Тадеуш». Многие критики называют произведение шедевром мировой литературы. События в ней разворачиваются на Новогрудчине.
Литературные и музыкальные салоны Мицкевич начал посещать в Петербурге. Туда его отправили… в ссылку. За связь с тайными обществами филоматов и филаретов. Царские власти преследовали участников молодежных движений. В Петербурге Мицкевич познакомился с Рылеевым, Бестужевым, Вяземским и Пушкиным.
Мицкевич долго не мог смириться с гибелью друга. И даже хотел отомстить.
«Действительно, Мицкевич бросил белую перчатку Дантесу, но дуэли не произошло, потому что Мицкевич тогда уже находился в эмиграции в Западной Европе», – делится подробностями Анна Гендик.
В Париже Мицкевич женился на Целине Шимановской – дочери известной пианистки. Она родила ему четырех детей. Один из сыновей стал биографом поэта.
Музеи Адама Мицкевича есть в Литве, Польше, Париже, Турции. В мире в честь поэта возведено около 60 памятников.
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Прославила Мицкевича поэма «Пан Тадеуш». Многие критики называют произведение шедевром мировой литературы.
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