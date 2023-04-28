Дружба с Пушкиным и несчастная любовь: жизнь и творчество белорусского писателя Адама Мицкевича

Попробовал свои писательские таланты Мицкевич в 1810-м году. Еще в школе написал «Оду о пожаре», который случился в Новогрудке. К сожалению, произведение не сохранилось.

«Первое произведение «Городская зима» он опубликовал в журнале в Вильно в 1818-м году. Писателю было 19 лет, – рассказывает Николай Гайба. – А в 1822-м году была издана его первая книга тиражом 500 экземпляров. Баллады и романсы. И ее практически каждый год переиздавали».

Первой любовью поэта считают Марию Верещако. Но девушку из приличной семьи за небогатого Мицкевича родители не отдали. Тем более она уже была сосватана. Так и осталась Мария лишь музой поэта, но стала прототипом многих героинь его произведений.

Прославила Мицкевича поэма «Пан Тадеуш». Многие критики называют произведение шедевром мировой литературы. События в ней разворачиваются на Новогрудчине.





Литературные и музыкальные салоны Мицкевич начал посещать в Петербурге. Туда его отправили… в ссылку. За связь с тайными обществами филоматов и филаретов. Царские власти преследовали участников молодежных движений. В Петербурге Мицкевич познакомился с Рылеевым, Бестужевым, Вяземским и Пушкиным.

«С Пушкиным у Адама Мицкевича завязались наиболее крепкие дружеские отношения. И Пушкин, будучи любителем себя поставить на первое место в литературных, музыкальных салонах, рядом с Мицкевичем подутихал. И даже иногда спрашивал у него совета», – рассказывает научный сотрудник Дома-музея Адама Мицкевича Анна Гендик.

Мицкевич долго не мог смириться с гибелью друга. И даже хотел отомстить.

«Действительно, Мицкевич бросил белую перчатку Дантесу, но дуэли не произошло, потому что Мицкевич тогда уже находился в эмиграции в Западной Европе», – делится подробностями Анна Гендик.

В Париже Мицкевич женился на Целине Шимановской – дочери известной пианистки. Она родила ему четырех детей. Один из сыновей стал биографом поэта.





Музеи Адама Мицкевича есть в Литве, Польше, Париже, Турции. В мире в честь поэта возведено около 60 памятников.