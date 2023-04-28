Как без рисков перевезти свой груз? 6 советов от победителя конкурса «Лучший международный автоперевозчик Евразии-2022»

Источник материала: ProBusiness



Фото: архив компании «Брествнештранс»

Как бизнесу везти товары в условиях, когда новые обстоятельства возникают каждые пару недель? Вводятся очередные санкции, закрываются пункты пропуска, формируются очереди на границе, меняются регламенты и лимиты. В таких обстоятельствах важно выбрать логистического оператора, который поможет найти решение по доставке груза.

Но как определить, действительно ли логистический оператор справится с поставленными задачами и подойдет к решению ваших трудностей? Узнали в компании «Брествнештранс» , которая стала победителем конкурса МСАТ «Лучший международный автоперевозчик Евразии-2022». Вместе мы составили список советов по выбору транспортной компании и на опыте «Брествнештранс» демонстрируем, почему это важно.

1. Используйте альтернативные варианты доставки груза

Три важных критерия для бизнеса при выборе логистической компании — цена, скорость, качество. Это комплекс, который напрямую влияет на прибыль заказчика и конечное ценоформирование доставляемых товаров.

Чтобы сократить расходы компании на доставку товаров и сырья, нужно оптимизировать логистику. Это можно сделать, если использовать не совсем стандартные подходы, например, проложить маршрут, сочетая несколько видов грузового транспорта. Или организовать доставку железнодорожным транспортом с заездом сразу на терминал и таможенный склад и др.

«Брествнештранс» на опыте собственных отделов логистики и экспедирования, которые непосредственно решают проблемы клиентов, выделяет ряд преимуществ собственной компании, помогающие оптимально доставить груз, используя именно альтернативные варианты доставки:

Мультимодальные перевозки;

Железнодорожный путь заходит прямо на крытый, открытый и таможенный склады;

Железнодорожные колеи двух типов: 1435 мм и 1520 мм;

Широкий спектр грузоподъемной техники для быстрой выгрузки, погрузки и перегруза, для работы с негабаритными, дорогими и нестандартными грузами;

Опытный отдел логистики, который организует подходящий вид доставки любым видом транспорта до склада в оптимальные сроки.

Все это в комплексе помогает сложить пазл из нестандартных решений и подобрать оптимальное.



Фото: архив компании «Брествнештранс»

Важно отметить, что в сложных логистических цепочках, как правило, принимает участие железнодорожный транспорт с контейнерными перевозками. На данный момент сильно возрос интерес к китайскому направлению и доставке оттуда груза. Любой бизнес на данный момент ищет выходы на товары из Китая и варианты по импортозамещению из этой страны. Как следствие, появляется необходимость в логистических компаниях, которые могут оказать комплекс услуг по доставке контейнеров из Поднебесной.

«Брествнештранс» обладает опытом и ресурсами для работы в этом направлении, и советует не боятся азиатского направления. Логисты построят и просчитают различные варианты доставки.

Итак, вариантов логистических решений может быть множество, и каждый нестандартный шаг уже считается альтернативным по сравнению с простой доставкой автомобильным транспортом. И любая крупная транспортно-логистическая компания компетентно должна использовать эти варианты в своей работе.



Фото: архив компании «Брествнештранс»

2. Экономьте на доставке при выборе транспортно-логистической компании

«Брествнештранс» советует заказывать комплекс услуг сразу у одного транспортно-логистического оператора. К примеру, заказывая доставку груза «под ключ», заключая договора на длительный срок, «Брествнештранс» применяет индивидуальную систему ценообразования для каждого клиента. Компания предоставляет логистическое решение по доставке груза, экспедирование этого груза, собственный транспорт для него (контейнеры, автотранспорт и т.п), собственных водителей для автотранспорта, склад для разных видов грузов, в том числе и тех, которые боятся осадков и температурных изменений, таможенное и документальное оформление. Клиентам это дает возможность сэкономить на отдельных услугах от разных компаний.

Конечно, это все реализуемо не на всех направлениях, но если груз следует в Европу или из Европы, то сотрудничать с такими компаниями как «Брествнештранс» выгодное решение. Логистический хаб «Брествнештранс» находится в 7 км от границы с Польшей. Таможенный терминал — прямо на территории комплекса.



Фото: архив компании «Брествнештранс»

3. Экономьте на услуге перегруза

Сейчас сложная ситуация для автотранспорта, который перевозит грузы в направлении ЕС. Машины простаивают из-за ограничений, закрытия границ, заторов перед границей. Эти расходы, к сожалению, ложатся на конечного потребителя, а любое повышение цены плохо сказывается на потребительском спросе и, как следствие, на всем бизнесе.

«Брествнештранс» предлагает решение по сокращению простоя грузового транспорта с помощью услуги временного хранения.

На территории комплекса «Брествнештранс» клиент имеет возможность разместить груз на складе, не дожидаясь парного авто. То есть первый водитель, доставив груз, уже может быть задействован в другом рейсе, пока второй водитель еще в пути. Когда второе авто приедет на террриторию комплекса, товар загружается со склада и логистическая цепочка восстанавливается без больших потерь и простоя в ожидании пары для перегруза.

Дополнительно сэкономить можно, если для услуги, погрузки, выгрузки

и перегруза не уходит много времени и водитель не простаивает на этих этапах.

Компания «Брествнештранс» с 2022 года вплотную занялась усовершенствованием и ускорением оказания грузовых услуг: изменили схему движения автотранспорта по территории комплекса, внедрили ИТ-решения, усовершенствовали документооборот. Комплекс этих мер увеличил пропускаемость комплекса в 2 раза.

Одно из важнейших правил в логистике: время — это деньги. Чем дольше груз едет и застревает на контрольных точках, тем дороже доставка. Избежать задержек проще, если все услуги по доставке груза оказывает одна компания, т. к. внутри нее все сложности решаются быстрее, чем между разными логистическими операторами. И грузовые операции оказываются быстро и качественно.

4. Ускорьте доставку, просчитав все нюансы при выборе комплекса, оказывающего складские и погрузочные услуги

Очевидно, что именно инфраструктура логистического комплекса позволяет оперативно и качественно решать задачи клиентов. На примере «Брествнештранс» рассмотрим, как должен быть укомплектован комплекс для качественного и быстрого обслуживания.

На территории Брествнештранс хаб располагается:

- подъездные ж/д-пути на территорию крытого и открытого склада. Ж/д-колеи 1520мм и 1435 мм, общая длина ж/д-путей более 9 км;

- открытый контейнерный терминал площадью 50 000 м2;

- крытый склад площадью 20 000 м2. Площадь складского комплекса позволяет хранить грузы в различных таможенных режимах;

- 2 козловых крана;

- таможенный склад;

- отапливаемые склады хранения;

- рефрижераторная камера хранения;

- специальное помещение для работы с ветеринарными грузами;

- широкий спектр грузоподъемной техники;

- тахограф;

- СТО;

- мойка для грузовых и обычных авто;

- хостел.

Обратите внимание, предоставляются ли на территории дополнительные услуги. Например, на «Брествнештранс» это СТО, мойка грузовых авто, хостел. Это опять же позволяет экономить время и силы водителей.

Выбирайте логистический хаб, где могут оказать услугу временного хранения груза в случае, если сложно состыковать пару авто. Эта услуга обойдется значительно дешевле, чем простой грузового автотранспорта.



Фото: архив компании «Брествнештранс»

5. Доверяйте свой груз статусным транспортно-логистическим компаниям

О надежности перевозчика лучше всего говорит готовность гарантировать стабильное качество своих услуг. Компания, работающая на совесть, возьмет на себя определенные обязательства и ответственность за ваш груз.

Обращайте внимание на репутацию, отзывы и признание в профессиональной среде. Крупные опытные компании стараются принимать участие в профессиональных конкурсах, состоять в профильных ассоциациях, получать статусы и сертификаты международных уровней. А это в свою очередь подтверждает их стабильность и желание конкурировать в своей нише, быть лучшими.

К примеру «Брествнештранс» получила статус уполномоченного экономического оператора. Это означает, что перевозчик соответствует стандартам ВТамО (Всемирной таможенной организации).



Фото: архив компании «Брествнештранс»

Так же «Брествнештранс» имеет статус УЭО — это особая категория лиц и компаний, которым предоставляются упрощения при проведении таможенных операций и таможенного контроля. При таможенном оформлении доступен ряд упрощенных процедур. Например, компания:

может временно хранить товары на собственных территориях (в помещениях, на открытых площадках);

имеет право выпуска товаров до того, как будет подана таможенная декларация;

может проводить таможенное оформление и другие операции, связанные с выпуском товара, на открытых площадках, в помещениях и на иных территориях организации, которые являются УЭО;

имеет возможность оформления процедуры таможенного транзита без внесения допобеспечения таможенных платежей;

может обеспечить клиентам возможность получать ряд преференций при таможенном оформлении — например, декларирование товаров компанией со статусом УЭО происходит в первоочередном порядке;

имеет возможность проведения в отношении них таможенного контроля в первоочередном порядке.

Компания «Брествнештранс» обладает статусом таможенного перевозчика. Он присваивается организациям после включения их таможенными органами в реестр таможенных перевозчиков. Это является подтверждением стабильности, надежности и финансовой состоятельности компании.

Статус таможенного перевозчика позволяет перевозить грузы любой стоимости без конвоя или сопровождения по территории стран Евразийского экономического союза.

Важнейшим событием и показателем доверия государства к компании стало внесение компании Брествнештранс в 2022 году в перечень специальных мест, где можно осуществлять перегрузку, выгрузку, погрузку транспортных средств, следующих из или в страны ЕС».

6. Обращайте внимание на то, на что не обращают другие

Есть еще несколько показателей экпертности и опытности транспортно-логистической компании, на которые не обращают внимания и считают их формальными и несерьёзными:

период существование на рынке;

членство в государственных и международных ассоциациях;

участие и победы в профессиональных конкурсах.

Действительно, эти подробности кажутся скучной проходной информацией, но за ней стоит пласт работы конкретной компании, которая прошла отбор и экспертные оценки. И если компания имеет награды и регалии, на нее стоит обратить внимание как на организацию, следящую за своей репутацией и профессионализмом своих сотрудников.

Самый строгий член жюри — это время. Лишь компании, которые работают на протяжении долгих лет, имеют достаточный опыт и базу для оказания качественной услуги.

На примере «Брествнештранс» проверим, насколько важно узнать подобную информацию о компании для принятия решения о сотрудничестве.

«Брествнештранс» на рынке транспортной логистики уже более 30 лет. Компания является членом Белорусской ассоциации международных экспедиторов БАМЭ и Белорусской ассоциации международных автомобильных перевозчиков БАМАП.

В 2022 году «Брествнештранс» стала победителем конкурса Международного союза автомобильного транспорта МСАТ «Лучший международный автоперевозчик Евразии-2022». А в 2021 году «Брествнештранс» получила награду как «Лучший международный автомобильный перевозчик года» по версии БАМАП.



Фото: архив компании «Брествнештранс»

Водители, которые работают в компании, обладают почетными дипломами IRU.

Это знак признания их ответственной и лояльной работы в транспортной сфере и подтверждение профессионализма».

Действительно, такая информация влияет на принятие решения. Главное — обращайте внимание на конкретные данные. Они должны быть действительны и их должно быть легко проверить.

Вместо вывода

Работайте с компаниями, у которых есть история. В логистике опыт — это все. Маневрировать в пути могут лишь опытные, бывалые компании. Важно, чтобы вам могли оказать весь спектр необходимых логистических услуг. И компания, которая борется за свой имидж и признание в профессиональной среде, будет стараться выполнить свои обязанности максимально качественно.